* ИГИЛ — запрещённая в России организация





Александр Горбаруков ИА REGNUM

Недавно в Исламабаде главы разведывательных служб России, Ирана, Китая и Пакистана провели рабочую встречу. С российской стороны в ней принял участие глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Как заявил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, «обсуждались проблемы борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и совместные меры против угрозы проникновения боевиков из Сирии и Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам». По его же словам, в ходе обмена мнениями «подчеркнута важность активизации участия региональных держав в деле урегулирования конфликта в Афганистане».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Отметим бросающиеся в глаза особенности ситуации. Как видим, во встрече в Исламабаде не принимали участие представители афганских спецслужб. Возможно, это связано с проблемами, которые у них имеются с пакистанскими коллегами. Хотя в мае 2015 года между Управлением национальной безопасности (УНБ) Афганистана и Директоратом межведомственной разведки (ISI) Пакистана был подписан меморандум о взаимопонимании. В этом документе была зафиксирована готовность обеих спецслужб приложить совместные усилия в борьбе с терроризмом. Но, как пишет один эксперт, отношения между Кабулом и Исламабадом часто напоминают «аттракцион «американские горки»: эмоциональные, динамичные, с быстрым и радостным взлетом вверх и с ужасающим, близким к катастрофе, полетом вниз». Пока мы видим только усилия Москвы, Тегерана, Исламабада и Пекина, у которых есть, конечно, свои так называемые «афганские ресурсы», направленные на выработку единой стратегии действий в этом регионе мира. Но при этом нельзя списывать со счетов США, сохраняющие не только свое военное присутствие в Афганистане, но и имеющие серьезное влияние на спецслужбы этой страны. Возможно, это случайность, но встреча глав разведок России, Ирана, Пакистана и Китая практически совпала по хронологии с необъявленным визитом бывшего директора ЦРУ, ныне государственного секретаря США Майка Помпео в Кабул.

Вторая особенность. Главы разведывательных служб четырех государств признали наличие фактора ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что придает проблеме международного сотрудничества в борьбе против джихадистов особое значение. Еще недавно в политических кругах Афганистана, да и не только его одного, не придали особого значения появлению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), считая, что слухи об активизации группировки носят политически спекулятивный характер. Теперь все иначе. Отмечается, что первая ячейка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане возникла в южной провинции Гельманд, когда один из местных полевых командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Абдул Рауф Хадем перешел на сторону ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Судя по всему, многие события сейчас в Афганистане могут теперь развиваться в парадигме противостояния между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их борьбы за лидерство среди радикальных джихадистов. Это выводит на первый план различные сценарии мирных переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чем занимаются на различных площадках Россия, Китай и США. Хотя пока речь можно вести о маневренных действиях с целью выявить внутри «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устойчивую умеренную оппозицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

По оценкам многих экспертов, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришел в Афганистан с целями, схожими с целями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но в отличие от него желает распространить свое влияние шире — на весь исламский мир. Ясно, что возможная война между двумя группировками станет очередным дестабилизирующим фактором не только для Афганистана, но для всего региона. Тем более что нет четкой ясности, является ли появление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане новым проектом США для оправдания наращивания новых сил и своего дальнейшего присутствия в этой стране. Очевидно пока только то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это новый вызов странам Шанхайской организации сотрудничества, разведки которых активизировали деятельность на этом направлении. Что касается Кабула, то и он должен сделать вывод о том, что сотрудничество со странами региона (Китаем, Россией и Ираном) является более приоритетным, чем сотрудничество с американскими «спонсорами». Особенно, если Вашингтон откажется от совместных усилий в борьбе с международным терроризмом.

* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)