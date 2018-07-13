Вопрос пенсионной реформы всегда останется больной темой нашего общества. Особенно в период обнародования шагов очевидно неприятных. Социальное раздражение, совмещенное с незнанием и непониманием сути происходящих процессов, тут же становится богатой питательной средой для бурного расцвета популизма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионный возраст

Его высшей формой является махинация с цифрами, а высшим пилотажем в ней — их тенденциозная подача. Это когда показывается белое, но ловким движением руки аудитория убеждается в обратном. Хорошим тому примером служит статья «Занимательная статистика Пенсионного фонда России» блогера barkut0709, разбору которой и посвящен этот материал.

Обычно принято считать, что махинации всегда сопряжены с подменой цифр. Отчасти это верно, но так работают лишь совсем примитивные обманщики, потому что подмена довольно быстро вскрывается. Совсем другое дело, если цифры в общем показаны верно. Пусть не полностью, пусть в отрыве от других цифр. Но они точны по факту, что называется «до копейки». Шаманство тут заключается в другом.

Свое изложение barkut0709 начинает с «проверки» официального тезиса о проблеме солидарной пенсионной системы в связи с кризисом платежеспособности работающих. По данным Российского статистического ежегодника построен график отношения количества работающих на одного пенсионера. Вроде бы «говорят», что реформа необходима ввиду критического падения этого показателя, но график такого не подтверждает — говорит автор. По нему, да, падение было, но давно, с 1992 по 1998-й годы. Потом ситуация определенно стабилизировалась примерно на уровне 1,6 работника и по сей день колеблется в этом районе. Значит, получается, государство «нас» обманывает?

Рис. 1

Вот с этого момента и начинаются манипуляции. Сами по себе цифры обычно не значат вообще ничего. Их смысл возникает только при сравнении с чем-то опорным. В данном случае картинка исподволь преподносится так, словно в стране с пенсиями в девяностые годы было все в порядке. А если какие-то мелкие проблемы и наблюдались, то в начале нулевых их получилось успешно исправить. С тех пор в ключевом факторе фундаментальных перемен не отмечено. Тем самым читатель аккуратно подводится к мысли, что государство народ обманывает уже на этапе обозначения сути самой «пенсионной проблемы».

Хотя мы прекрасно знаем, как плохо обстояло дело с пенсиями в 90-ых, когда местами их не платили совсем. Полагать это нормальным, мягко говоря, лицемерно. Как, впрочем, и игнорировать демографические данные, а точнее формируемые ими тенденции, когда на пенсию начнет выходить «поколение бэби-бума 70-ых», что эту кривую сдвинет вниз до уровня 1−1,2 работающего на одного пенсионера.

Но автор не касается никаких «потом», он сосредоточен строго на «сейчас», потому что имеет понятную цель — зародить в читателе тень заведомого негатива к государству как таковому. Что-то вроде, раз оно очевидно «обмануло» в одном, значит, вполне может врать и дальше.

Хотя на самом деле формирование нисходящего тренда видно даже на показанном ряду данных. Причем Росстат честно признается, что уточнение методик учета с охватом ранее не учитывавшихся самозанятых, никакого существенного влияния на результат не дало. График незначительно разово подпрыгнул вверх в 2015 и потом опять пополз вниз. Что в целом понятно — общество объективно стареет, а значит, никакого обмана нет. Просто нужно сформировать негативное настроение.

Это сделано для того, чтобы отвлечь внимание аудитории от заметно более важного и принципиального вопроса — откуда и сколько ПФР получает денег.

Рис. 2

Здесь автор уже начинает опираться на сформированное им ранее негативное предвзятое восприятие аудитории к государству и переходит от как бы «чистой аналитики» к аккуратным обвинениям: «Как можно заметить, поступления от занятых (т.е., через страховые взносы) в него стабильно растут. А вот «довесок» от федерального бюджета растёт в последнее время куда медленнее, колеблется, вызывая колебание общих размеров».

И ведь приходится признать, судя по комментариям и лайкам к его статье, что этот манипулятивный прием срабатывает. Даже несмотря на то, что график демонстрирует совсем другое. Во-первых, в нем стыдливо отрезан период 90-ых, чтобы не показывать, сколь очевидно негативно падение соотношения числа работников на одного пенсионера сказываются на пенсионных поступления в ПФР. Во-вторых, из графика видно, на протяжении всего представленного времени государственный бюджет доплачивал в пенсионный фонд примерно столько же денег, сколько собиралось целевым образом по пенсионным «налогам». Более того, с 2008 по 2011 пенсионные сборы заметно просели и государство из бюджетных средств покрывало даже больше половины пенсионных выплат.

Кстати, кто-нибудь ему за это сказал спасибо? Нет. Зато критиковать за маленькие пенсии — практически каждый первый. Это к вопросу о совести. Впрочем, мы сейчас анализируем другое — цифры. Потому зададим логичный вопрос о причинах просадки пенсионных поступлений. Что такого случилось в 2008-м? Ба, так ведь всех накрыл мировой экономический кризис после того, как в США лопнул ипотечный пузырь субстандартных облигаций! Помнится, тогда у всех упали продажи, сократились зарплаты и даже начались сокращения персонала. И все это время федеральный бюджет возникший разрыв покрывал, хотя его доходы упали тоже.

Но всё это автора не интересует. Он фокусирует внимание только на одном моменте — государство «в последнее время» плохо «тянет лямку» и явно проявляет желание вообще это дело бросить. Хотя график показывает прямо обратное. Мало того, что в ипотечный кризис государство «тянуло лямку» в два раза больше работников (в 2009-м пенсионные сборы составили 1 млрд руб., а бюджет страны добавил еще 2 млрд), так и в 2014-м, когда «наши иностранные партнеры» объявили санкционную войну, и экономика страны мгновенно просела, федеральный бюджет уже на следующий год вернулся к прежней схеме поддержки пенсий. Однако и за это государство тоже не похвалил никто.

Зато ругать — это сколько угодно. Что автор и делает, уже откровенно шельмуя страну в трактовках предоставляемых графиков.

Рис. 3

Вроде по графику хорошо видно, что пока пенсии были откровенно копеечными, собираемых поступлений хватало на покрытие 90% выплат. Но как только после 2000 года государство начало их индексацию, пенсионная система страны «накрылась медным тазом». Её пришлось срочно дофинансировать из сторонних источников. То есть из бюджета! Именно в этот период доля помощи государства пенсионерам поднялась до 50%, а на выходе из американского ипотечного кризиса даже достигла 60%. Как за это можно ругать правительство, лично мне решительно непонятно.

Как не укладывается в голове полное игнорирование процессов «начиная с 2014 года». Вообще-то «западные товарищи, которые совсем не товарищи» нам всем, включая пенсионеров, объявили войну на уничтожение, нисколько не скрывая ее целей. Чтобы выстоять в ней России пришлось в ноль израсходовать один из двух резервных фондов. Не будь которого мы бы уже четвертый год жили «как на Украине».

Но и за это государство похвалить никому не приходит в голову. Зато упрекнуть в подлости сокращения поддержки — запросто: «Похоже, проблема снижения доходов ПФР состоит не в том, что трудящиеся перечисляют в него всё меньше денег, а в том, что государство больше не хочет выравнивать их за счёт перечислений из бюджета. Люди лямку выплат пенсий тянут — не тянет именно государство, и, вероятно, хочет бросить».

Эту цитату прошу запомнить, так как она является лучшим примером профессионализма в информационной войне. Автор одновременно и правду говорит, и тут же откровенно брешет. Проблема доходов ПФР действительно есть. И проблемы с выплатами на самом деле начинаются каждый раз, когда по каким-либо причинам сокращается объем перечислений из федерального бюджета. Тут все верно до копейки. Обман начинается дальше.

Государство не просто «не хочет выравнивать их за счет перечислений из бюджета», по закону оно прямо обязано НЕ ДЕЛАТЬ этого. Подозреваю, что сейчас мои слова вызовут бурю негативных эмоций, однако таблице умножения без разницы, продаете вы или покупаете. Передача бюджетом государства «помощи» Пенсионному фонду на юридическом языке называется нецелевым использованием государственных средств. По той простой причине, что на цели пенсионного обеспечения собираются специально обозначенные налоги, деньги по которым сразу целевым образом приходят на счет ПФР. Чиновников всех уровней до губернаторов включительно за такие фортеля «ловят и сажают». Кстати, под бурные аплодисменты трудящихся и пенсионеров. Оно ведь понятно. Ему деньги выделили, скажем, на строительство школы, а он их на черте что потратил! Пусть радуется, что вообще не расстреляли!

Однако в части обеспечения пенсий государство вынужденно идет на заведомое нарушение юридической и бюджетной логики потому, что если из казны не доплачивать, то фактический размер выплачиваемых пенсий упадет минимум вдвое. Что признается совершенно неприемлемым. Но за это государство тоже почему-то похвалить не желает никто.

Впрочем, падение составит даже более половины, что наглядно иллюстрирует следующий график, приводимый блогером.

Рис. 4

Создав негативный настрой нужной плотности, автор переходит к козырям. Сначала показывается очевидное расхождение между суммой общих расходов ПФР и деньгами, направляемыми на выплату пенсий и пособий. Нет, прямым текстом про «дворцы ПФР» не говорится ни слова, однако ведь существенное, причем явно прогрессирующее расхождение цифр вот оно, перед глазами! В 2012 ПФР «зажал» целых полтриллиона рублей. Годом позже вообще триллион! А в 2015-м так даже почти полтора!

Ну и финальным козырем на стол выкладывается график расхода бюджета ПФР на выплату пенсий в процентах. В лучшем виде примеров из учебников по манипулированию цифрами.

Рис. 5

Суть приема заключается в управлении вниманием читателя. Про что график? Про проценты выплат. Что он показывает? Да форменный ужас и полное безобразие. Доля «раньше» вполне себе к 100% близкая, после 2005-го начинает снижаться, а после 2008-го откровенно обрушилась! Даже шип в 2014-ом в общей тенденции ничего не изменил! Вот она проблема, а не какие-то там работники на одного пенсионера. Государство перестает давать денег на пенсии, да еще сам ПФР поступающие фонды проматывает на сторону в увеличивающихся масштабах! Все, ответ найден. Вызывайте прокурора.

Но давайте посмотрим на эти графики объективно, без «ура-патриотического» надрыва. Как я уже говорил выше, по закону федеральный бюджет не должен и не может расходовать деньги на цели, налоговой и финансовой структурой государства не предусмотренные. Однако проблема есть, она важна, следовательно, как-то решать ее необходимо.

Действующая ныне пенсионная система возникла не в 1992 году, с распадом СССР, и даже не в 2000-ом. Ее запустили в 2004 году, параллельно с активной борьбой с серыми и черными зарплатами. А то получалось смешно, на бумаге работники есть, а по факту в пенсионную систему налоги поступают хорошо, если в трети случаев. Оттого в правительстве бытовало мнение, что проблема с дефицитом средств у ПФР чисто временная. Пока из тени не выйдут все, ну, или почти все работники и предприятия. Остальных уже доловит налоговая и прочие «контролирующие органы». Но пока это случится, временно, и, конечно же, на возвратной основе, бюджет должен Пенсионному фонду помочь.

Юридически это было оформлено как кредитование ПФР федеральным бюджетом в объеме дефицита средств. Подчеркиваю, именно кредитования, пусть и очень дешевого, по ставке сильно много ниже рыночной. Тут, кстати, стоит вспомнить «добрым словом» критиков, ругающих правительство за «куда-то разбазаривание народных средств». Потому что одно из этих «куда-то» как раз и есть Пенсионный фонд.

Кредитование, пусть даже очень дешевое, все равно подразумевает не только возврат долга в будущем, но и его обслуживание в настоящем. Когда у тебя каждый второй, а временами даже два из трех, рублей расходов заемные, стоимость обслуживания долгов растет быстро. Что как раз и показывает график номер четыре. Всего за шесть лет доля процентных платежей за накапливающийся долг федеральному бюджету увеличилась с 200 млрд до 1,5 триллионов рублей, иными словами в 7,5 раз!

Так что когда автор говорит о полном отсутствии объективных причин для пенсионной реформы, он, мягко говоря, лукавит. И еще хорошо, если просто от полного непонимания сути происходящего. Уж слишком качественно он подгоняет картинку под заранее определенный негативный результат. Причины как раз есть и они вот, перед глазами.

Идея солидарной пенсионной системы не сработала. В том числе по причине неспособности «вывести из тени» всех работников, а также в виду системной ошибки в их обозначении. На сегодняшний день, при формировании графика отношения работающих на одного пенсионера, работниками считаются все лица трудоспособного возраста, тогда как «полностью в белую», по данным Минтруда, заняты лишь половина. Будем честными, далеко не каждый самозанятый информирует налоговую о размере своих доходов и напрягается заполнением налоговой декларации.

Почему так — тема отдельная. Сейчас просто фиксируем результат. Действующий механизм пенсионных сборов способен покрывать в лучшем случае половину расходной части бюджета ПФР. Федеральный костыль из небольшого временного средства превратился в постоянный критично важный источник пополнения Пенсионного фонда. Причем, эти деньги, только на бумаге оформлены как кредит, тогда как по факту видно, что они не вернутся никогда.

А там уже набежало в круглую сумму в 23,7 трлн рублей, что практически равно годовому бюджету РФ за 2012 год или 79% от бюджета 2016 года. С учетом явно видимых, в том числе по этим графикам, тенденций, дальше ожидается еще большее ухудшение. И количество работников на одного пенсионера снизится, и расходы на обслуживание долга имеют все шансы в следующие пять лет достичь четверти всех доходов ПФР вместе с федеральным костылем.

Автор всё это пытается выдать за полностью аморальное стремление государства «соскочить с обязанности выполнять социальные обязательства», чем откровенно грешит против истины. Речь идет о попытке решить объективную проблему, игнорирование которой в пределах следующих десяти лет может полностью обрушить не только бюджет государства, но и всю российскую экономику в целом. Упомянутые выше 23,7 трлн сейчас пока числятся на балансе как деньги, которые когда-то в будущем вернутся. Их списание означает мгновенное появление в финансах страны дыры размером с годовой бюджет. Такого пинка не выдерживают даже куда более сильные и богатые экономики. Считать, что Россия его переживет, могут лишь совершенно отвязанные фантасты.

Вариантов решения существует ровно три. Первый очевиден сходу. Если пенсионных денег поступает всего половина от необходимых расходов, значит, пенсионный налог следует поднять вдвое, с нынешних 22% до, минимум, 44%, а с учетом необходимости гашения накопившегося долга и до 50%. Все круто, красиво, только практически невозможно, так как грозит схлопыванием не просто отдельных предприятий, а целых отраслей промышленности, в структуре себестоимости которых размер ФЗП, а значит и налога с него, занимает существенную долю.

В первую очередь, вспоминается всё отечественное сельское хозяйство. Причем продукты не просто подорожают сами по себе. Рост цен инициирует продовольственный импорт, который один раз отечественного производителя едва не убил. Мало того, подорожание продуктов потребует индексации пенсий, финансового резерва на которую в налоговой ставке не заложено. Значит, ставку требуется поднять даже выше 50%, и потом ежегодно повышать еще, иначе на индексации денег взять будет просто неоткуда.

Смертельность такого средства для национальной экономики очевидна. Потому его даже толком не выносили на общественное обсуждение.

Зато попробовали обсудить с народом другой вариант — расширения налоговой базы. Если кто забыл, в 2015—2016 годах в прессе появлялись инициативы различных народных избранников и представителей правительства насчет введения налогов на всяких самозанятых и усиления налогового контроля за оборотом денег у населения. В том числе, переводов на банковские карточки. Чем все закончилось? Ничем. Народ идею, впрочем, не бесспорную, воспринял резко в штыки. А имея на дворе состояние экономической войны с двумя из трех ведущих экономик мира, государство начинать жестко продавливать этот вариант не рискнуло.

Вот так всё и пришло к единственному оставшемуся способу — уменьшить количество пенсионеров через повышение возраста выхода на пенсию. Не потому что это хорошо. Хорошего варианта здесь вообще нет. Выбирать приходится только между худшим и совсем плохим. Но выбирать все равно приходится, потому что графики иных путей не оставляют. Это крайне неприятно, но, увы, объективно.

И прошу заметить, это всё наглядно следует из тех самых «цифр», с помощью которых автор пытается государство ошельмовать, что и называется использованием популизма в информационной войне. Разбор урока на этом можно считать законченным.