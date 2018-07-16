Решение Соединенных Штатов о начале военной кампании в Ираке в 2003 году стало одной из самых грубых внешнеполитических ошибок, которые когда-либо совершала страна. Даже если экс-президент Ирака Саддам Хусейн был жестоким диктатором, у него не было оружия массового уничтожения, а свержение его режима породило последствия, которые привели к гибели тысяч граждан США и сотен тысяч граждан Ирака. Решение о начале войны в Ираке способствовало возникновению глубокой нестабильности в регионе, нанесло долгосрочный ущерб американскому авторитету, а американские налогоплательщики столкнулись с огромными издержками, пишет Тим Кейн в статье для американского журнала The Atlantic.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

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Возникает опасение, что Соединенные Штаты в очередной раз могут начать никому не нужную войну с восточным соседом Ирака — Ираном. Все признаки указывают на то, что США, похоже, готовы вновь встать на ложный путь, ведущий к войне.

Первым предупреждающим признаком является отказ администрации президента США Дональда Трампа от дипломатии, которая могла бы снизить напряженность. Вашингтон привлек немало стран к процессу разработки ядерного соглашения 2015 года, в первом абзаце которого содержалось утверждение о том, что Иран никогда не будет стремиться «к развитию или приобретению» ядерного оружия.

Соглашение содержало конкретные обязательства, в том числе предоставление доступа к ядерным объектам для международных инспекций. Администрация Трампа вышла из сделки несмотря на то, что союзники Вашингтона и представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что Иран полностью выполняет взятые на себя обязательства. Следовательно, у Ирана появился повод для отказа от своих обязательств и возобновления ядерной программы.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Во-вторых, со стороны Вашингтона произошел всплеск антииранской риторики. На саммите НАТО президент США заявил, что может произойти «эскалация» противостояния между Вашингтоном и Тегераном. Когда нынешний государственный секретарь США Майк Помпео был членом Конгресса, он выступил против дипломатического соглашения, которое могло бы остановить ядерную программу Ирана. Вместо этого он предложил нанести серию ударов, которые уничтожили бы весь ядерный потенциал Ирана. Недавно Помпео заявил, что «гнев всего мира» падет на Иран, если он возобновит программу по созданию ядерного оружия, умолчав о том, что его босс вышел из соглашения, которое позволяло сдерживать ядерные амбиции Ирана.

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, советник по национальной безопасности Джон Болтон и личный адвокат президента Руди Джулиани выступили с воинственными заявлениями, направленными в адрес Ирана. Руководство Саудовской Аравии и Израиля поощряют усиление американского давления на Иран. Сообщалось также, что США и Израиль создали совместную рабочую группу по организации давления на иранский режим, которое должно способствовать возникновению внутренних беспорядков и протестов.

В-третьих, в Сирии сохраняется риск прямого столкновения между Израилем и Ираном. ВВС Израиля нанесли в середине июня воздушный удар по территории Сирии, в результате чего погибли несколько бойцов проиранской шиитской группировки, расположенной вдоль границы между Сирией и Израилем. Некоторые СМИ утверждают, что данный удар совершили ВВС США. Все это может привести к эскалации сирийской войны и спровоцировать начало более широкого регионального конфликта.

Airforce.com ВВС США

Присутствует опасность того, что нынешняя администрация может начать военные действия, даже не добившись разрешения у Конгресса. Экс-президент США Джордж Буш обратился к Конгрессу за несколько месяцев до начала военной кампании в Ираке, однако администрация Трампа уже дважды наносила массированные ракетные удары по Сирии, несмотря на то, что у нее не было на это никаких полномочий. Трамп утверждает, что использование военной силы возможно в любом случае, когда это соответствует «национальным интересам» США. То, что президент, заявляя о необходимости защиты «национальных интересов», может как по волшебству обходить конституционные требования, согласно которым только Конгресс имеет право объявлять войну, должно беспокоить каждого гражданина США. Несомненно, что Трамп может прибегнуть к аналогичному трюку, чтобы оправдать военную кампанию против других государств, включая Иран.

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Иран превратился в ближневосточную угрозу? Да, так оно и есть. И недальновидный выход Вашингтона из ядерного соглашения может привести к эскалации агрессии Ирана в регионе. США должны сделать все возможное для того, чтобы наказать Иран за плохое поведение и помочь союзникам защититься от Тегерана. Однако Вашингтон не должен вступать в новую войну на Ближнем Востоке, поскольку Иран не представляет экзистенциальной угрозы для США. Мы не можем позволить начать еще одну ненужную войну, а Конгресс и общественность должны проявить бдительность, чтобы избежать войны.