Седьмая зарубежная поездка президента Соединенных Штатов Дональда Трампа началась с саммита НАТО и завершится после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, запланированных на 16 июля. По словам постоянного представителя США при НАТО посла Кэй Бэйли Хатчисон, контртерроризм не вошел в повестку дня, пишет Алекс Галло в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Это стратегическая ошибка. За последние несколько недель власти Германии и Франции предотвратили теракт, для осуществления которого хотели использовать токсин рицин, также был арестован иранский дипломат, подозреваемый в причастности к организации террористического нападения. В США сотрудники ФБР арестовали в Кливленде (штат Огайо) человека, который планировал совершить теракт 4 июля во время городского парада по случаю празднования Дня независимости.

Ряд экспертов в сфере борьбы с терроризмом, включая Брюса Хоффмана, считают, что даже несмотря на то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпело крах в Сирии и Ираке, у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осталось около 25 тыс. верных сторонников в 12 странах мира. По оценкам Хоффмана, численность верных сторонников «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составляет 30 тыс. человек в 24 странах мира. Все это указывает на то, что Вашингтон и его союзники сталкиваются с серьезными террористическими угрозами и вызовами. Это не единственное, что должно беспокоить США. К сожалению, у НАТО до сих пор нет масштабной стратегии по борьбе с терроризмом.

Khalid Albaih

На основе военной политики США на Ближнем Востоке в период борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) можно сделать несколько выводов относительно американской политики в сфере антитеррористической борьбы в целом: после терактов 11 сентября 2001 года настал период внедрения инноваций в сфере борьбы с терроризмом, однако все нововведения в существенной степени затронули только тактический и операционный уровень антитеррористической борьбы.

Так называемые удары беспилотников, новая военная доктрина, а также новые модели помощи в области безопасности и уникальные технологии борьбы убедили политиков в том, что американские военные системы и подходы обеспечивают антитеррористическую борьбу в достаточной степени.

Однако, несмотря на то, что Вашингтон смог расширить свои возможности по ликвидации террористов, угроза террора продолжала развиваться и расширяться. Это произошло потому, что все антитеррористические инновации США затронули только тактический и операционный уровни, а стратегия осталась неизменной. У американского руководства сложилось ложное представление о том, что существующая политика и стратегия Соединенных Штатов в сфере борьбы с терроризмом достаточно эффективны. Такой подход способствовал возникновению геополитической нестабильности, результатом чего стало появление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Стратегическая халатность Вашингтона отчасти способствовала расширению влияния ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правительство США предположило, что для ликвидации «плохих парней» достаточно беспилотников, отказавшись от рассмотрения более широкого политического контекста. Все это привело к возникновению чувства разочарования и чувства политической неудовлетворенности после войны в Ираке.

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Сегодня, в период разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США рискуют повторно оказаться в ловушке ложного представления о достаточности антитеррористических мер. В частности, никто не обращает внимания на жалобы суннитов в Ираке и Сирии, что может привести к появлению новой версии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В момент, когда растет уверенность в крахе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Вашингтон должен переориентировать свою антитеррористическую политику. Если Белый дом этого не сделает, риск повторения масштабной террористической атаки против США продолжит расти.