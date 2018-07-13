«Правительство очень любит пользоваться аббревиатурами. У нас появилась еще одна: CVID — полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация. Такова наша политика и политика государственного секретаря Помпео», — заявила представитель государственного департамента Хизер Науэрт, когда в мае этого года Майк Помпео вступил в должность государственного секретаря, пишет Бонни Кристиан в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп vs Ким

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Такая политика не нова, как об этом заявляет Науэрт. Администрация экс-президента США Джорджа Буша в основном использовала ту же аббревиатуру, когда имела дело с Пхеньяном в начале 2000-х годов.

Однако независимо от происхождения аббревиатуры CVID, полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация — это достаточно рисковая цель. Помпео, несомненно, на этой неделе осознал этот риск. «Мы столкнулись со сложными проблемами, но мы добились прогресса почти по всем центральным вопросам», — заявил Помпео.

Mark Taylor Майк Помпео

Однако, как только Помпео провел переговоры с представителями Северной Кореи, в Пхеньяне заявили, что результаты переговоров были «прискорбными» и «грабительскими», добавив, что «переговоры на высоком уровне на этот раз поставили нас в опасную ситуацию, которая может пошатнуть наше непоколебимое стремление к денуклеаризации». По мнению Пхеньяна, последние переговоры с США включали в себя одни требования и никаких стимулов, что может сказаться на поэтапном процессе денуклеаризации.

Тем не менее президент США Дональд Трамп выразил полную уверенность в том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выполнит требования, которые содержатся в совместном подписанном документе, скрепленным рукопожатием двух лидеров, что очень важно, по мнению Трампа.

«Мы согласились на денуклеаризацию Северной Кореи», — заявил северокорейский лидер. Возможно, Ким Чен Ын говорит правду о своей готовности запустить процесс денуклеаризации, но намерен ли он осуществить полную, поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию? Сомнительно, что Ким Чен Ын намерен осуществить быстрый переход к CVID.

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Как неоднократно заявляли в Пхеньяне, ядерное оружие — это гарантия того, что Ким Чен Ын не разделит судьбу бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи или экс-президента Ирака Саддама Хусейна. Таким образом, КНДР желает сохранить свои возможности ядерного шантажа, считает военный историк полковник в отставке Эндрю Басевич. Короче говоря, Северной Корее ядерное оружие нужно просто для того, чтобы оно было, Пхеньян не собирается использовать его, пока не столкнется с превентивным ядерным ударом.

thierry ehrmann Муаммар Каддафи (рисунок)

Понимание мотивов КНДР имеет большое значение, поскольку, в данном случае получается, что в ближайшей перспективе не стоит надеяться на CVID, что бы Пхеньян ни говорил. Денуклеаризация возможна, особенно если Вашингтон готов к многолетнему дипломатическому, экономическую и культурному процессу сотрудничества с Пхеньяном. Требование полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации является контрпродуктивным и может подорвать весь дипломатический процесс. Это особенно важно, поскольку, как считает эксперт Элизабет Филипп, ядерная программа Северной Кореи не может быть полностью искоренена, а это означает, что «истинная необратимость может быть недостижимой».

«Реальность заключается в том, что знания КНДР в ядерной сфере нельзя просто взять и искоренить. Производство расщепляющегося материала, проектирование ядерных устройств и разработка баллистических ракет — это неотъемлемая часть северокорейской науки», — считает Филипп.

Если реальность заключается в том, что в настоящий момент полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации добиться нельзя, настаивание на CVID может привести к началу катастрофической войны. Альтернативный путь — это снижение уровня требований к КНДР со стороны США и отказ от CVID как предварительного условия для переговоров с Пхеньяном.

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Вашингтону следует признать, что у него нет реалистичного плана, в рамках которого процесс денуклеаризации Корейского полуострова можно было бы завершить в этом году или даже в этом десятилетии. США не смогут достигнуть дипломатических успехов на переговорах с КНДР, если Вашингтон сделает ставку на односторонние требования, отказ от уступок и угрозу превентивной войны.