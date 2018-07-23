Всю текущую неделю бензиновый ажиотаж пытались перевести в другую информационную плоскость. Вольно или невольно, но исследование Федерации автомобилистов России о якобы повсеместном недоливе на автозаправках и реакция на эту (в общем-то спорную) информацию контролирующих и надзорных органов способствовали переключению внимания потребителей со взлетевших цен на моторное топливо (а кое-где и продолжающих свой взлёт) на «гадов"-автозаправщиков.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Читайте также: Проблемой недолива топлива на АЗС займется Росстандарт

Читайте также: В России могут ввести штрафы за недолив топлива на заправках

Читайте также: ФАС проверит структуры «Роснефти» из-за цен на топливо — СМИ

Но воз проблем внутреннего топливного рынка и поныне там, где правительство его бросило, понизив акцизы на бензин и дизельное топливо в обмен на обещание руководителей крупнейших российских нефтяных компаний временно сдерживать розничную цену топлива.

Читайте также: Росстандарт, недолитый бензин и цены: кому выгоден «перевод стрелок»

И тут вроде бы, действительно, джентльменское соглашение пока соблюдается, хотя очевидно, что оно не может устраивать ни государство (выпадающие доходы от акцизов недополучат дорожные фонды регионов), ни участников топливного рынка, особенно тех, кто не встроен в вертикально интегрированные нефтяные холдинги (ВНИКи).

Грук Андрей ИА Красная Весна Цены на автомобильное топливо

По данным Росстата, со 2 по 8 июля увеличение цен на автомобильный бензин произошло в девяти субъектах Российской Федерации. Но более всего (на 1,9%) топливо подорожало в Назрани. В большинство же регионов (в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге) цены на бензин не изменились.

К примеру, в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 47,45 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,70 до 42,79 рубля, марки АИ-95 — от 43,75 до 45,84 рубля за литр.

Между тем в 19 столичных регионах отмечалось снижение цен на топливо. Более всего бензин подешевел во Владимире — (на 0,8%), Петрозаводске (0,7%), Саранске,Иваново и Ханты-Мансийске (0,6%).

Читайте также: В Свердловской области рост цен на бензин остановился

Читайте также: В Челябинской области цены на бензин замерли

Теперь посмотрим на данные по мелкоооптовым и розничным ценам на бензин в различных регионах России, подготовленные Российском топливным союзом (РТС) по состоянию на 12 июля.

№ п/п Регион (город) Компания (мелкооптовые поставки) Мелкооптовые цены Компания (реализация на АЗС) Розничные цены ДТ АИ-92 АИ-95 ДТ АИ-92 АИ-95 руб./л руб./л руб./л руб./л руб./л руб./л 1 г. Москва РН-Москва 40,99 39,14 40,58 РН-Москва 43,98 41,85 45,56 Газпромнефть-РП 40,78 39,06 40,58 Газпромнефть-Центр 43,58 41,90 45,11 Лукойл-ЦНП 40,78 39,82 40,95 Лукойл-ЦНП 44,72 42,45 46,35 Среднее значение 40,85 39,34 40,70 ВЕМЕС 44,34 42,13 45,73 Астра 45,42 43,94 46,52 НефтьМагистраль 44,94 42,08 45,49 2 г. Санкт-Петербург РН-СЗ 42,25 39,87 41,25 РН-Северо-Запад 43,65 40,55 43,81 BP (РН-Северо-Запад) 44,12 40,85 44,51 Газпромнефть-СЗ 42,17 39,60 41,25 Газпромнефть-северо-запа 43,86 41,06 44,17 Лукойл-СЗНП Лукойл-СЗНП 44,99 41,49 45,04 Киришиавтосервис 40,67 37,50 38,25 Киришиавтосервис 43,41 40,35 43,52 Татнефть 41,17 42,83 43,80 Татнефть-АЗС-запад 44,55 42,89 44,93 Среднее значение 41,57 39,95 41,14 ПТК 46,06 42,27 45,28 Фаэтон 46,9 42,7 45,9 NesteOil 45,24 42,44 45,29 Shell 45,22 42,54 45,26 CircleK 45,37 41,43 44,75 Линос 43,61 40,56 43,93 3 Владимирская область * РН-Рязань 41,15 38,39 39,84 РН-Рязань 42,80 40,20 43,10 * Газпромнефть-РП 41,79 38,33 39,52 Газпромнефть 44,30 40,90 43,80 Среднее значение 41,47 38,36 39,68 РОСТТЕХ 46,50 42,00 45,00 Сити-Ойл 47,30 46,00 49,20 4 Рязанская область Роснефть-Рязаньнефтепродукт 40,21 37,51 38,97 Газпромнефть-РП 41,05 37,60 39,30 Среднее значение 40,63 37,56 39,14 Шелл-Нефть 44,99 42,59 44,69 5 Воронежская область Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж) 40,75 39,80 41,40 Воронежнефтепродукт (РН 43,80 42,00 45,10 Среднее значение 40,75 39,80 41,40 ВТК 44,1 42,25 45,5 Калина 44,1 43,8 46,85 6 Нижегородская область Газпромнефть-РП 42,34 40,62 41,85 Газпромнефть 43,20 41,00 43,65 Лукойл-Волганефтепродукт 40,36 38,80 39,38 Лукойл-ВНП 44,14 41,14 44,49 Среднее значение 41,35 39,71 40,62 Сити-Петролеум 43,50 40,90 43,60 Петрол 52 43,90 40,60 43,90 Волга-Нефтепродукт 44,00 41,90 44,00 7 Костромская область Газпромнефть-РП 40,50 37,44 39,15 РН-Ярославль 40,50 37,44 39,15 ТНК 43,65 41,25 43,25 Среднее значение 40,50 37,44 39,15 КТК 43,95 41,25 43,25 Shell 43,69 41,69 43,29 8 Чувашия ** ООО Башнефть-розница 38,30 40,23 Башнефть — Розница 43,00 40,20 43,40 Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр» 43,00 40,80 43,58 Чув.филиал ООО «Татнефт 44,80 40,60 43,50 ** ООО Лукойл-Волганефтепродукт 42,70 41,70 43,00 Лукойл 45,69 41,24 45,24 Среднее значение 42,85 40,27 41,62 ИРБИС 44,99 41,99 43,99 ЧебНЕФТЬ 44,99 42,99 43,97 9 Башкирия Башнефть-розница 39,43 36,60 38,93 АЗС Башнефть 43,50 40,30 43,30 ЛУКОЙЛ-УНП ЛУКОЙЛ-УНП 44,90 41,25 44,99 Среднее значение 39,43 36,60 38,93 ОПТАН 43,50 40,30 43,30 АЗС-КПД 43,40 40,30 43,10 10 Татария Башнефть 39,90 37,37 39,48 Башнефть 42,90 40,50 43,10 Лукойл 42,02 39,20 39,92 Лукойл 42,90 40,50 43,10 Таиф НК 40,52 37,04 39,38 Таиф НК 42,90 40,50 43,10 Татнефть 39,90 Татнефть 42,80 40,40 43,00 Среднее значение 40,59 37,87 39,59 Ирбис 42,99 40,39 42,99 Волга Ойл 42,90 40,50 43,70 Форт Римэкс 44,00 41,00 43,00 Эконом 42,00 40,20 43,00 11 Тюменская область ГПН 42,25 38,04 39,29 ГПН 44,60 40,30 43,40 Лукойл 42,92 38,85 39,66 Лукойл 46,15 41,25 45,15 Среднее значение 42,59 38,45 39,48 АЗС Н-1 44,80 41,30 43,60 Нью Петрол 44,00 40,40 43,40 Кондор 44,50 41,00 43,50 12 Новосибирская область Газпромнефть-РП 42,66 38,11 39,60 Газпромнефть-Новосибирс 45,28 40,21 43,07 Роснефть-Новосибирскнефтепродукт 44,89 40,38 40,99 Роснефть-Новосибирскнеф 45,25 40,2 43,2 Среднее значение **** 42,66 38,11 39,60 Лукойл (Франшиза) 48,9 42,35 45,2 SHELL (Франшиза) 45,29 41,29 44,19 Янтарь 45,3 40,35 43,2 Хорос 45,3 40,3 43,1 ПРАЙМ 45,3 40,35 13 Красноярский край РН-КНП 41,58 38,32 40,37 РН-КНП 45,40 40,00 42,10 ГПН-РП 42,42 39,28 41,12 ГПН-РП 45,55 40,15 42,20 Среднее значение 42,00 38,80 40,75 25 часов 46,90 41,60 44,50 КНП 46,90 41,60 44,40 14 Алтайский край Роснефть-Алтайнефтепродукт 43,30 39,59 40,96 Роснефть-Алтайнефтепрод 44,15 40,35 42,15 Газпромнефть 42,77 38,52 39,51 Газпромнефть 44,15 40,15 42,20 Среднее значение 43,04 39,06 40,24 Октан 45,10 40,90 42,80 Лукойл 45,30 41,05 42,95 15 Иркутская область Иркутскнефтепродукт 44,18 39,34 40,51 АО «Иркутскнефтепродукт 44,50 40,70 41,20 Среднее значение 44,18 39,34 40,51 БРК 44,90 41,10 42,80 16 Бурятия Бурятнефтепродукт 45,86 40,54 41,57 Бурятнефтепродукт 44,40 40,20 42,50 Среднее значение 45,86 40,54 41,57 Крайснефть 44,30 40,10 42,40 17 Забайкалье РН-Востокнефтепродукт 46,58 41,37 42,26 РН-Востокнефтепродукт 44,75 39,80 42,00 Среднее значение 46,58 41,37 42,26 Омни 47,90 42,30 44,30 18 Камчатский край ННК-Камчатнефтепродукт 50,96 46,51 48,06 ННК-Камчатнефтепродукт 50,35 45,6 49,25 Среднее значение 50,96 46,51 48,06 ТСК 55,50 49,90 51,00 Востокнефтепродукт 55,50 49,90 51,00 19 Приморский край РН-Востокнефтепродукт 48,30 42,50 44,00 РН-Востокнефтепродукт 44,45 41,45 42,4 ННК-Приморнефтепродукт 44,70 41,50 42,20 ННК-Приморнефтепродукт 44,6 41,5 42,5 Уссурнефтепродукт 48,30 42,50 44,00 Среднее значение 47,10 42,17 43,40 Уссури 47,55 41,55 42,55

Из таблицы, представленной ИА REGNUM руководством РТС, видно, что мелкооптовые цены стали снижаться вслед за биржевыми (Москва, Санкт-Петербург, Владимирская, Нижнегородская, Костромская, Воронежская области и некоторые другие), однако не во всех регионах это снижение сопоставимо со снижением биржевых цен, а в некоторых регионах мелкооптовые цены вообще не снизились (Чувашия, Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Забайкалье, Камчатка и Приморье).

«Эффект от уменьшения цен в мелком опте все еще незначителен и не покрывает убытков независимых АЗС при реализации топлива. Сопоставление мелкооптовых и розничных цен ВИНКов показывает, что в ряде случаев мелкооптовые цены находятся практически на одном уровне с их же розничными ценами либо превышают их», — пояснил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Кстати, то, что розничные цены независимых АЗС превышают розничные цены АЗС ВИНК, и что это приводит к перераспределению клиентской базы в сторону АЗС ВИНК и дальнейшим потерям независимых АЗС, подтверждает и руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

Gazprom.ru АЗС «Газпром»

«В силу возросшего диспаритета на сегодняшний день прибыли от реализации топлива нет, а есть лишь убытки, так как цена в мае превышала, а в июне установилась либо на уровне, либо незначительно выше цены продажи», — отметил эксперт.

На примере АЗС Самары он пояснил, что маржинальная наценка на независимых АЗС в регионе в настоящий момент находится в районе 40 копеек с литра.

«Из-за вынужденно более высокой цены, чем на АЗС «Роснефти» (основной участник рынка в Самарской области), произошел отток порядка 40% клиентской базы, сопровождающийся резким негативом со стороны населения», — пояснил Григорий Баженов.

Но малый бизнес, по его словам, вынужден нести убытки и не закрывать заправки по той простой причине, что операционный убыток ещё на самое страшное: уплату налога на недвижимость и земельного налога никто не отменял.

По оценке Григория Баженова, запас прочности в таких условиях составляет 2−3 месяца, потом автомобилистов ждут очереди на заправках и дефицит.

Напомним, около 60% АЗС принадлежат независимым предпринимателям, которые не обладают собственной цепочкой от добычи до крупнооптового сбыта, оставшиеся 40% находятся в руках крупных нефтяных компаний — ВИНК. По самым приблизительным подсчётам, если хотя бы 30% независимых АЗС разорится и исчезнет, все имеющиеся в России заправки смогут обслужить лишь чуть более 46 млн автомобилей из более 50 млн. Если независимых АЗС не станет вовсе, топливная инфраструктура при максимальной загрузке сможет заправить лишь 23 млн автомобилей.

«При этом работа по затыканию дыр в топливной инфраструктуре ляжет на плечи ВИНК, которые в оперативном режиме не смогут справиться со сложившейся ситуацией», — полагает Григорий Баженов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост цен на бензин в России наблюдается в течение нескольких месяцев, но наиболее явно цены на моторное топливо взлетели в конце мая. Перешагнув психологическую отметку в 40 рублей за литр, к началу июня цена топлива вплотную приблизилась к 50 рублям, а в некоторых регионах перешагнула и этот предел.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Нет топлива

Столь резкое изменение ситуации на топливном рынке произошло из-за ослабления рубля и роста мировой цены на нефть. В этих условиях нефтяникам стало выгодно продавать свою продукцию за рубеж, что создало некий дефицит на внутреннем рынке. Российский президент Владимир Путин в сложившейся ситуации указал не неверную политику регуляторов — ФАС и Минтопэнерго. На «прямой линии» говорилось о необходимости задействовать инструменты по сокращению экспорта нефти, но до этого люди государевы, увы, ещё не дошли.