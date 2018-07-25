Всякое лукавство власти спускать нельзя. В её и в наших интересах.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Объяснение С. Собянина, что он пошел самовыдвиженцем на выборы мэра столицы, потому что в процессе сбора подписей в его поддержку будет реализован уникальный шанс: он соберет наказы и предложения избирателей — лукавство.

Неправда, что эти соображения людей именно то, чего так не хватало Собянину, чтобы было с чем пойти на выборы.

Мэр хорошо знает: обывателю системные проблемы мирового мегаполиса увидеть невозможно, как не видна из окопа вся война.

Даже отдельные проблемы, например, экологические, таковы, что их невозможно решить за десять-пятнадцать лет, а некоторые вообще не решаемы в одном отдельно взятом городе. Важно, чтобы на имеющиеся проблемы не наслаивались новые, а жизнеобеспечивающие отрасли надежно функционировали: вода оставалась пригодной для питья, энергетические, канализационные, коммуникационные системы работали без сбоя. Учителя учили, врачи лечили, метро работало.

А вот как учить или лечить — это решать не управленцам и не «активным гражданам».

Мэр рассказал, что с наказами уже начал знакомиться. Их больше трех тысяч. «На них и будет основана предвыборная программа», — слукавил будущий кандидат на встрече в своем штабе с добровольными помощниками.

Полина Волхова ИА REGNUM Москва

Так не бывает. Знакомство с наказами только-только началось, а уже такая основополагающая лесть.

Изменять принятые госпрограммы и стратегии он не станет. И свою картину мира, как бы он ни хотел, не изменит.

Видимо, это угодничество и заискивание перед волонтерами понадобилось, поскольку претендент чувствует себя неуверенно. Опасается, что муниципальные депутаты и москвичи позволят вдруг появиться такому же конкуренту, как на предыдущих выборах, и испортят праздник.

Этого не произойдет. 8 сентября мы начнем широко праздновать День города, а 9 сентября отметим победу нового мэра.

Чего же не хватает С. Собянину, если приходится лукавить?

Не хватает признания его крупным геополитиком и теоретиком, а также народной любви.

Говоря о своей должности как о хозяйственной, а не политической, все свои речи он начинает с геополитических пророчеств, с крупных обобщений, с разговора о том, куда движется мир.

Вот концепция мирового развития, как ее представляет С. Собянин. Излагаю без кавычек, но абсолютно по тексту.

Мир движется в одну сторону: из села в город. Законы развития общества и экономики таковы, что люди стремятся в большие города, утверждает мэр. Они всегда туда стремились, но не всегда их туда пускали.

Почему происходит концентрация людей в городах? Потому что в постиндустриальном обществе все большую и большую долю экономики занимают услуги. Самые качественные услуги оказываются в крупных городах. Поэтому общество продолжает урбанизироваться. Сегодня всего 600 городов на планете обеспечивают больше половины мирового валового продукта. А в ближайшие годы будет уже две трети. Чем выше концентрация населения, тем выше производительность труда, тем максимально эффективнее вложения.

Мегаполис

И приводит единственный пример.

В один автобус в городе заходят пятьдесят пассажиров. В такой же автобус в небольшом поселении — десять человек. Следовательно, производительность труда у городского водителя в пять раз выше поселкового. То же касается магазина, театра, кинотеатра и так далее (вспомним мультфильм «38 попугаев» — А. М.).

При этом не надо путать концентрацию населения и скученность. Чтобы не было скученности, а была концентрация, надо создавать комфортную среду.

В нашей стране происходит борьба не между Москвой и другими городами, а борьба между крупнейшими мегаполисами мира за людей и за инвестиции. Поэтому молодой человек, не скованный «железным занавесом», свободен в выборе, в каком мегаполисе мира ему дальше жить.

Такова картина мира по Собянину.

Странно все это было слышать на форуме «Россия — страна возможностей», поскольку суть выступления С. Собянина опровергала этот тезис самым решительным образом. Получается, что не Россия, а Москва является «страной возможностей».

Парируя упрек в том, что Москва высасывает всё из регионов, мэр на самом деле только усиливает его и укрупняет, хвастаясь цифрами о том, что объем московских налогов в федеральный бюджет равен всему объему средств, которые центр перечисляет регионам в виде трансфертов, субсидий и субвенций.

А каким образом в столице сконцентрировалась такая налогооблагаемая база, отчисления от которой позволяют содержать всю остальную «страну возможностей»?

На мой взгляд, не тяготы, а бонус экономики Москвы в том, она — столица страны, средоточие всех транспортных, экономических, финансовых коридоров и федеральный центр. Как раньше говорили — порт пяти морей.

Все это многократно капитализирует столичные активы. Поэтому налогообложение Москвы должно осуществляться по особому закону.

Пока не решен вопрос о переносе административных федеральных функций из Москвы. В принципе.

О народной любви

Народная любовь — самая недолговечная на земле.

18 миллионов членов КПСС и 28 миллионов членов ВЛКСМ, любившие Ильича и всех его преемников, не спасли Советское государство и идеологию коммунизма, хотя клялись.

Но попытки вновь и вновь завоевать непостоянную любовь граждан не прекращаются.

Информация мэрии и правительства Москвы в московских средствах массовой информации и соцсетях давно перестала быть нейтральной. В худших традициях агитпропа московская агитация и пропаганда приобрели агрессивную форму погони за народной симпатией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новый срок, Собянин

В СМИ неоднократно публиковались расследования деятельности «интернет-троллей», которые работают в специально оборудованных офисах и получают немалые деньги за лайки, репосты и прочее продвижение заказного контента. Назывались и ОАО, обеспечивающие «информационное сопровождение крупных городских проектов», и многомиллионные бюджеты, расходующиеся на эти цели.

В Москве полномасштабно эксплуатируется пропагандистский проект мэра и портал-симулякр «электронной демократии» под названием «Активный гражданин».

Пороков у этого проекта множество.

Он пафосно, но неадекватно назван.

Гражданские права есть у всех граждан Российской Федерации по рождению или вследствие приобретения гражданства. Пол, профессия, место жительства, возраст, активность либо пассивность и прочее для гражданства значения иметь не должны и не должны запрашиваться.

Делить граждан на активных и пассивных незаконно, и покупать активность горожан за баллы и льготные услуги власти — не положено.

Название двусмысленное. Местечковость замысла, но тем не менее вынуждает каждого москвича идентифицировать себя как гражданина Российской Федерации и в пределе — как патриота там и тогда, когда в этом нет никакой гражданской, патриотической, государственной необходимости.

Помните плакат «Родина-мать зовет!»? Разве «Активный гражданин» — тот случай?

Гербовой печатью — по ореховой скорлупе. Сегодня на портале проекта мэра «Активный гражданин» обсуждается высота стрижки газонной травы во дворе, деятельность центров госуслуг «Мои документы» и выбираются самые интересные места столицы.

Полезное дело? Возможно. При чем здесь активность гражданина Российской Федерации или гражданская активность?

Высшей московской власти от результатов этих голосований — индифферентно. Организаторам портала тоже не важно, что обсуждается, лишь бы обсуждалось: выделенные деньги должны осваиваться в круглосуточном режиме.

Александр Горборуков ИА REGNUM Осваивание бюджета

По данным портала «Активный гражданин», благодаря электронному голосованию за 2017 год в 1969 дворах высажено 132 тыс. кустарников и 3000 деревьев. По данным сайта госзакупок, на эту работу выделено 342,2 млн рублей.

Получается 2535 рублей за зеленую единицу.

Тот, кто заходил на рынок или сайт продажи растений, знает, что это цена чрезмерная. Но не в этом дело.

Проект работает совсем не так, как ему предписано. Проект, на который расходуются десятки миллионов рублей и в результате осуществления которого расходуются миллиарды рублей, не связывает мэра и правительство Москвы и горожан, как было обещано.

Это — забава для увлеченных электроникой мелких чиновников.

В феврале этого года правительство Москвы утвердило положение о проекте, который существует уже четыре года.

Этот документ-положение безумно.

Функционально беспомощно, организационно неграмотно, а содержательно — бесцельно и несистемно. Ощущение, что его писали люди, не имеющие никакого представления о культуре управленческих текстов, о том, что всякое управленческое решение — это разговор с исполнителями, это поручение исполнителям, оставляющее минимум произвольности для его трактовки, непонимания.

Это всегда строгий содержательный текст, тем более в таком деле, как отношение к волеизъявлению граждан при принятии государственных решений.

Вместо того чтобы расписать последовательность действий исполнительных органов власти города, положение о проекте «Активный гражданин» подробно расписывает (в терминах продвинутых пользователей), как подключиться к интернет-порталу и зарегистрироваться. Как заработать баллы за постоянство участия в опросах и голосованиях. Поощрения «активным гражданам» обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту информационных технологий города Москвы, за счет бюджетов органов исполнительной власти города и — внимание — за счет собственных средств лиц, оказывающих поддержку в поощрении участников проекта. Проект «Активный гражданин» — бизнес-проект или, скажем, некоммерческое партнерство московской власти и обманутых «дольщиков».

Чего нет в положении о проекте?

Нет главного.

Чем отличаются голосования от опросов, от сбора мнений и (или) выявления оценок граждан.

Кому дозволено формулировать вопросы для голосования, кто и как согласовывает эти формулы, на каком этапе мэр или его замы парафируют темы.

Кто составляет, рассматривает и утверждает протоколы голосований и формулирует проект властного решения.

Каким из установленных московским законодательством актом, нормативным правовым или локальным правовым документом ратифицируются, учитываются, считаются с принятым на голосовании решением.

Координацию проекта поручено осуществлять комитету государственных услуг города Москвы. Матчасть обеспечивает айтишный департамент. Каким образом участвуют в проекте другие департаменты, комитеты, префектуры, управы, а также мэр и министры, которых должен скоординировать комитет госуслуг?

Даже в таком простейшем деле, как предоставление «участнику проекта выбранного им поощрения», — полный туман: всё обеспечивается «соответствующими органами исполнительной власти города Москвы, подведомственными им организациями и иными лицами, оказывающими поддержку в поощрении участников проекта».

Оказывается, что тема выбора формы поощрения — это целый процесс, отдельная функция в Москве.

Органы исполнительной власти города Моск­вы, подведомственные им организации и иные лица, оказывающие­ поддержку в поощрении участников проекта (это кто?), должны тратить рабочее высокооплачиваемое время на выработку и формирование предложений по форме поощрений, согласовать с комитетом госуслуг и…

Далее управленческие следы теряются.

Самый существенный вопрос — есть ли хоть какая-либо связь между результатами голосований и решениями органов исполнительной власти города Москвы, начиная с мэра и правительства?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Каким образом мэр и правительство учитывают мнение «жи­телей города Москвы при исполнении органами исполнительной власти города Москвы установленных полномочий и выполнении подведомственными им организациями возложенных функций»?

Что происходит с сюжетами, которые активные граждане предлагают обсудить при помощи портала?

Это очень интересная и серьезная тема специального исследования.

И весьма трудоёмкая, так как прошерстить тысячи принятых решений московским правительством — это поиск иголки в стоге сена, в собрании постановлений правительства столицы под названием каждого — о внесении изменений в ранее принятое постановление тогда-то и под таким-то номером. И всё.

Следовательно, надо «раскрыть» каждое, сделав три интернет-шага, просмотреть блёклую копию текста и так далее.

Очень нудное и трудозатратное занятие. Но, может, оно того стоит.