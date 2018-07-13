



Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Путина и Трампа может открыть новые возможности для польско-российских отношений

Ряд польских изданий и экспертов решили предупредить правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) об «угрозе», которая ту ожидает. Поводом послужили заявления президента США Дональда Трампа, сделанные им во время турне по Европе в ходе саммита НАТО и в контексте запланированной на 16 июля двусторонней встречи в Хельсинки американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Как пишет на страницах влиятельной варшавской газеты Rzeczpospolita бывший советник президента Польши Бронислава Коморовского Роман Кужняр, «соглашение между Трампом и Путиным, а также их совместная кампания, направленная на разрушение европейского единства, могут изменить ситуацию. Европейскому союзу грозит политическая дезинтеграция, одним из существенных последствий которой станет немецко-российское сближение. Берлин не захочет отставать от Вашингтона, и тогда Москва получит возможность свободно восстанавливать свое влияние в Восточной и Центральной Европе». В этой ситуации «Польшу сможет защитить только Евросоюз». В свою очередь, еженедельник Newsweek Polska подчеркивает, что «стратегия Трампа «разделяй и властвуй» может дорого стоить Польше в долгосрочной перспективе». Если сила и влияние НАТО ослабнет в результате приверженности президента США двусторонним альянсам, «Германия может сосредоточиться на более тесных связях с Россией».

Kremlin.ru Владимир Путин Дарит цыеты Ангеле Меркель

Проясним некоторые нюансы. Процитированных авторов нельзя отнести к поклонникам правого лагеря во главе с PiS. Долгое время они представляли интересы ныне оппозиционной партии «Гражданская платформа» (РО), которая придерживалась и придерживается пронемецкой ориентации. Точнее, союза с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Право и Справедливость», исходя из внутренних причин, считает Берлин своим политическим оппонентом, хотя и вынуждена считаться с ним. Впрочем, нельзя исключать того, что в случае ухода со сцены Меркель и появления в немецком правительстве новых сил, которые сведут до минимума контакты с польской оппозицией, внешнеполитические приоритеты пересмотрит и PiS. Но пока есть то, что есть: правый лагерь публично разыгрывает «антинемецкую карту», одновременно продолжая быть солидарным с Меркель в вопросе сохранения санкций против России ради «поддержания европейского единства».

Такая же амбивалентность присутствует и в отношениях Варшавы с Вашингтоном. С одной стороны, Польша рассчитывает установить стратегический диалог с США. Для этого ей нужно получить площадку, где их контакты носили бы повседневный двусторонний характер, а не только лишь в рамках НАТО и в меньшей степени ЕС. Судя по всему, именно эту цель преследуют попытки Варшавы заполучить как можно больше американских войск, еще лучше — добиться размещения на польской земле постоянной военной базы. Однако аргументация, которую используют польские власти, от «Гражданской платформы» до «Права и Справедливости», может оказаться неубедительной для администрации Трампа. Заявляя о «русской угрозе», PiS тем самым солидаризуется с Меркель, которую президент США подозревает в лицемерии, когда недоумевает, почему канцлер требует от НАТО защиты от Москвы и одновременно тратит миллиарды долларов за закупку газа у России.

Иначе говоря, когда Германия ультимативно требует от России выполнения Минских соглашений, «вывода» российских войск с Украины, возврата «аннексированного» Крыма, за этим стоит не столько забота о безопасности Европы, сколько нечто другое. Как замечает The New York Times, «Германия согласилась ввести жесткие санкции против России, несмотря на то, что они могли серьезно навредить немецкому бизнесу, и немецкие компании смирились с этим». Торговля газом — другое дело, ведь поставки российского «голубого топлива» только помогают германской промышленности развивать свой экспорт, на чем основана сила и мощь внешней политики Берлина. И этим сегодня недоволен Трамп, вступивший в конфликт с Меркель. В этой ситуации, пока Германия и США заняты друг другом, пока, по замечанию профессора Сорбонны Эдуара Юссона, «своей критикой Трамп поднимает вопрос эффективности немецкого лидерства в Европе», что «делает Берлин более уязвимым во внутренних дискуссиях ЕС», определенный коридор возможностей появляется для Варшавы с Москвой.

@realDonaldTrump Ангела Меркель и Дональд Трамп. Саммит стран блока НАТО. 11.07.2018

Россия вовсе не обречена сосредоточиться на более тесных связях с Германией за счет интересов Польши. Наши страны могли бы в это время заняться стратегической задачей реорганизации геополитического пространства бывшей Речи Посполитой и Российской империи, где ныне присутствуют три молодые по историческим меркам республики — Украина, Белоруссия и Литва (УБЛ). Эта зона политически неоднородна, Литва состоит с Польшей в ЕС и НАТО, Белоруссия с Россией в Союзном государстве, ОДКБ и ЕАЭС, «серым пятном» остается внутренне расколотая Украина. Эта гетерогенность создает проблемы, поскольку баланс интересов и влияния до сих пор отсутствует, а значит трудно говорить о стабильности и долгосрочном планировании. Похоже, что Варшаве и Москве сегодня есть смысл задуматься о разработке своего рода «доктрины Монро» для пространства УБЛ, как исторически укорененным государствам, которые на протяжении последнего тысячелетия определяли судьбы живущих здесь народов и несли ответственность за них.