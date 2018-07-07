



Владимир Станулевич Грот с петроглифами на берегу реки Курга в Пинежском районе Архангельской области

ИА REGNUM уже писало о частичном уничтожении единственных в Архангельской области петроглифов в гроте на берегу реки Курга Пинежского района Архангельской области, обнаруженном краеведом Владимиром Станулевичем. На днях им было направлено письмо начальнику Архангельской областной инспекции по охране культурного наследия А. В. Ивченко, в котором говорится:

«Уважаемая Анна Васильевна!

Благодарю Вас за большую работу по сохранению исторического наследия Русского Севера. Наследие настолько велико, что как ни работай по его сохранению — все будет недостаточно.

Сообщаю Вам, что 30 июня 2018 года, в присутствии руководителя семейного музея села Карпогоры В. В. Мерзлого, осмотрел грот в известняковых скалах на берегу реки Курга (Пинежский район Архангельской области).

Из Поморской энциклопедии т. 1 «История Поморского Севера» известно, что в 1941 году на стенах этого грота краеведом В. И. Смирновым были обнаружены петроглифы. В 1972 и 1981 гг. грот обследовался архангельским археологом А. А. Куратовым, который зафиксировал 13 рисунков — 8 изображений людей, 3 — чума и наконечников копья и одно изображение человеческое лица по центру грота. А. А. Куратов отнес эти рисунки к I тысячелетию до нашей эры. По словам архангельского археолога А. Г. Едовина, эти петроглифы — единственные на территории Архангельской области. По непонятным причинам петроглифы не были поставлены в то время на учет как памятники археологии.

В ходе осмотра в центральной части грота мною был обнаружен свежий скол известняковой плиты, на месте, где по описанию А. А. Куратова находилось изображение человеческого лица: «Резец мастера обозначил… круглые глаза, выдающиеся вперед скулы, нос и рот; нос несколько искривлен, рот перебит крестиком».

Ограниченное время не позволило осмотреть стены грота более подробно, также не помогали осмотру многочисленные надписи сообщающие о существовании некоторых наших современников и их знакомстве с этими местами. Представляется, что часть петроглифов погибла, а часть сохранилась.

Прошу Вас обследовать современное состояние кургинского грота и поставить сохранившиеся петроглифы на учет как выявленный памятник археологии.

По словам доцента Петрозаводского университета, эксперта по петроглифам, к. и. н., Жульникова А. М., с которым мне удалось поговорить по телефону, это возможно путем создания инспекцией комиссии по обследованию памятника с участием экспертов и археологов — чтобы затем, в течение года, оформить «открытый лист» и поставить петроглифы на учет уже как памятник археологии. Также готовность принять участие на общественных началах в обследовании петроглифов высказала старший научный сотрудник сектора археологии Карельского научного центра РАН, к. и. н., Лобанова Н. В.

Пользуясь большим внимание общественности к судьбе кургинских петроглифов, было бы уместным сообщить всем жителям области через СМИ об ответственности за уничтожение и повреждение памятников истории, культуры и археологии Архангельской области.

Зная Ваш профессионализм и настойчивость в решении вопросов сохранения культурного наследия, а также интерес к истории региона губернатора И. А. Орлова, надеюсь, что остатки кургинских петроглифов получат государственную защиту.

Одной из причин печального события является действующий порядок постановки на учет памятников истории и культуры, и археологии, который в обязательном порядке требует заявление юридического или физического лица с приложением «сведений об историко-культурной ценности объекта», собранных «за счет средств заказчика». Из приказа Минкульта № 1905 от 2.07.2015 г., ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», который отсылает к Положению Института археологии РАН «О порядке проведения археологических полевых работ», можно понять, что инспекция лишена права ставить на учет памятники без заявления стороннего юридического или физического лица.

Это, во-первых, перекладывает ключевую часть работы с государственных органов на частных лиц, а во-вторых, связывает руки самой инспекции. Как один из вариантов такой порядок необходим, как единственный — рождает проблемы, так как юридические и физические лица зачастую лишены возможностей вести поиск документов в региональных и федеральных архивах.

В связи с этим прошу Вас разработать и направить в Министерство культуры РФ и Институт археологии РАН предложения об изменении действующего порядка постановки на учет памятников истории и археологии. В частности, необходимо предусмотреть постановку на учет памятников истории и без заявления физического или юридического лица — по материалам обследования органов охраны памятников в регионах.

Также вызывает беспокойство большое количество выявленных на территории области памятников истории и археологии ждущих постановки на учет из-за недостаточного финансирования этих работ со стороны областного бюджета. Это ведет к повторению ситуаций, подобных кургинской, с другими памятниками прошлого нашего края».

Редакция ИА REGNUM будет сообщать о развитии событий вокруг кургинских петроглифов.