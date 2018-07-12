Перед встречей Трампа и Путина мировая глобалистская элита «черного миропроекта» принимает все меры по установке ограничительных рамок для американского президента. Одна из таких линий контроля — предотвращение таких результатов встречи глав государств, когда влияние США в Европе ослабеет. Для того чтобы поставить Трампа «в коробочку» на переговорах с Путиным, Конгресс США выбрал тему американской поддержки НАТО.

Кукрыниксы. «НАТО»

Была принята резолюция, в которой фиксируется «нерушимая верность» НАТО со стороны США, и Трампу предлагается закончить разработку широкомасштабной стратегии «противостояния российской агрессии», которая угрожает подорвать веру в западные демократические институты. Имеется в виду военным путём предотвратить возможность выхода Европы из повиновения США и нейтрализовать стремления России способствовать этому выходу — вот как следует расшифровывать этот американский птичий язык.

Понятно, что за попытками развернуть курс Трампа на 180 градусов стоят демократы. «Никто не должен испытывать никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов выполнить свои обязательства по взаимной обороне с союзниками по НАТО», — заявил инициатор резолюции сенатор-демократ Джек Рид. Желание Трампа встретиться с Путиным этот сенатор назвал опрометчивым. С необходимостью подержать НАТО согласны и республиканцы.

Декларации американской приверженности НАТО в переводе на человеческий язык означают угрозу европейским элитам, высказанную в форме предупреждения: всякая попытка выйти из-под контроля США будет расцениваться как разрушение единства военного блока, то есть дезертирство с поля боя и предательство в одном флаконе — со всеми соответствующими мерами наказания. И декларация США о «нерушимой верности» НАТО означает безоговорочную готовность Америки наказать всякого европейца, который посмеет задумать побег из американского военно-политического концлагеря.

Главная цель подобной декларации именно такова. То, что попутно она стремится стреножить Трампа — это обычная американская практика «стрельбы дуплетом»: всякое решение должно иметь несколько уровней воздействия. В данном случае мы имеет прямое обращение американских элит к европейским через головы их глав государств. Европейцам прямо говорят: имейте в виду, трампы приходят и уходят, а мы остаёмся. Шаг влево-вправо — расценивается как попытка к бегству, огонь открывается без предупреждения.

Кукрыниксы. Весь мир в опасности, пока не обуздают седока. 1980

Империалистические США с середины ХХ века рвались к мировому господству. Внешнеполитические интересы глобализируемой американской элиты были сформулированы ещё до окончания Второй мировой войны. В 40-е годы Совет по Международным отношениям США отметил «важные территории», необходимые для американских потребностей в сырье и рынках сбыта. Американский политический класс стремился обеспечить наилучшие условия для функционирования своей капиталистической системы с наименьшими изменениями для неё. Для обеспечения влияния на вассалов США создали целую сеть торговых союзов, в которых удерживать союзников приходилось с помощью союзов военных. НАТО — главный военно-политический союз, в котором США удерживают колонии от попыток выйти из повиновения.

Последовательное проведение американской империалистической экспансии в Европе привело к полному подчинению европейского правящего класса интересам США. Нынешние европейские лидеры, назначенные американскими глобалистами, полностью ассоциируют своё личное благополучие с НАТО и глобальным господством транснациональных корпораций, а точнее, с глобальным господством владеющих этими корпорациями семей. Европейские элиты полностью устраивало сидение под американским военным зонтиком, когда от европейцев требовалось предоставить свои территории под американские базы и на уровне деклараций выражать согласие на американскую оккупацию, и даже выражать радость от этой оккупации.

Ситуация изменилась тогда, когда США потребовали кроме политической дани начать платить и экономическую. Европейцы должны были не только открыть свои рынки для американских компаний, но и оплачивать американские расходы на содержание американской армии. «Войти в долю» по расходам без доли по прибылям. Все прибыли будут получать США, а европейцы будут это оплачивать. Кто против — тот против нерушимого единства стран демократии. Что с такими бывает, все знают.

При всём огорчении европейских элит от потери денег, их начинают ещё терзать военные страхи. За всеми этими военными амбициями встаёт опасность стать театром военных действий в борьбе между США и Россией. Две мировые войны, организованные в ХХ веке англосаксонским империализмом, показали Европе, что её ждёт в случае повторения в третий раз такого сценария, усугубленного наличием ядерного оружия. Поэтому европейские страны активно ищут способа потихоньку начать ослаблять НАТО, создавая собственные военно-политические союзы, а США стремятся не дать европейцам этого сделать.

Один из надёжных способов помешать европейцам — это втянуть их в как можно более острый конфликт с Россией. Этому служит всё, что выходит из-под пера англо-саксонской политической мысли: от фашизации Украины до дела Скрипалей и концентрации войск на границах России. В любом случае Европа втягивается в англо-американский конфликт с Россией и надёжно пристёгивается к американским институтам мирового господства.

Кукрыниксы. «Нет для Европы злодеянья страшней, чем это одеянье». 1979

Поскольку главной задачей военно-политического блока НАТО является охрана экономических интересов США, логика развития отношений между странами НАТО приводит их к конфликту вокруг темы денег на содержание общей структуры. Американцам уже не хватает средств обслуживать свои глобальные амбиции, потому они стараются вовлечь союзников в дополнительные расходы. Тема российской угрозы на самом деле служит поводом для выбивания денег из конкурентов, которым повесили на шею ярлык партнёров.

Однако партнёры вовсе не готовы от риторики перейти к открыванию своих рынков и увеличению дани, выплачиваемой ими США. Кризис ударил не только по США, но и по Европе, а она и так несёт более высокие нагрузки, поддерживая антироссийские санкции, больше нужные США, чем Европе.

Трамп упрекает союзников по НАТО в том, что это несправедливо — возложить всю нагрузку на США, а самим уклоняться даже от согласованных платежей. Трапа интересуют деньги, нужные ему в США для оживления экономики. Глобалистов интересуют территории распространения их господства. Здесь они с Трампом сходятся, очертив небольшую зону соглашения.

«Что хорошего в НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергоносители? — пишет Трамп в своём аккаунте в Твиттере, — Почему только 5 из 29 стран выполняют обязательства?» Да, как говорится, кто о чём, а вшивый о бане. Трампу не даёт покоя уплывающий от него поток немецких денег за газ. Впрячь немцев в американскую газовую и военно-промышленную телегу — вот золотая мечта и Трампа, и американского правящего класса, Трампу противостоящего.

А для этого непременно нужна тема российской угрозы — как раньше была тема советской угрозы. Саммит НАТО принял резолюцию, в который сказал, что Россия ведёт провокационную деятельность у границ альянса. Евроатлантическая среда становится менее безопасной, менее стабильной и предсказуемой. Разумеется, наиболее безопасной, стабильной и предсказуемой евроатлантическая среда является тогда, когда обороноспособность России приближается к обороноспособности бывшей Югославии. При этом ещё Бжезинский писал, что Россия должна привыкнуть к тому, что расширение НАТО — тема, в которой Россия не имеет права голоса. И как вишенка на торте — Саммит пригласил в НАТО Македонию, окончательно утвердив в свою пользу расклад сил на Балканах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Поставленный США во главе НАТО норвежец Столтенберг озвучил позицию хозяев: НАТО никогда не признает российским Крым, признаёт российское участие в кибервмешателстве в выборы в США, которое помогло прийти к власти нынешнему американскому президенту, а так же признаёт российскую вину за химатаку в Солсбери. Здесь интересен косвенный выпад Столтенберга против сидящего напротив него Трампа — при живом-то Трампе упрекать Россию в помощи Трампу? Это больше всего говорит о том, кто в НАТО хозяин, а также, кто остаётся хозяином в США. Пока это не Трамп и не его сторонники, а те, кто проиграл Трампу выборы и рассчитывает на реванш через два года. И Столтенберг открыто присягает им в верности, показывая, что Трамп для него не настоящий хозяин.

Всякое сокращение американских затрат на содержание НАТО автоматически поднимает тему сокращения американского военного присутствия в Европе, что является для США совершенно недопустимым. Именно потому США не могут идти на снижение затрат на НАТО, но требуют перераспределения этих затрат между участниками.

Европа никогда не станет бороться за полный суверенитет — она слишком повязана с капиталами США. Без победы антиглобалистов в самих США никакие изменения статуса Европы невозможны. Нынешний европейский истеблишмент охраняет как раз такое положение Европы, в котором она максимально подчинена США. Но это было хорошо, пока США сами платили за свои амбиции. Когда эта почетная обязанность перекладывается на европейские плечи, это приобретает несколько иной вид. Как обязанность заключенного самому оплатить наручники, плётку, ремонт карцера и курсы повышения квалификации палача.

Именно по причине главенства темы денег на встрече натовских генералов тема мирового господства Запада ушла на второй план. Запад по-прежнему решает проблему связности внутренних коммуникаций, чтобы обеспечить быструю переброску войск к российским границам, не согласовывая эти решения с правительствами стран, через которые пройдёт такая переброска. Тема трудная, особенно в свете понимания того, что по перебрасываемым в случае войны войскам (соответственно, территориям) будет нанесён российский ракетно-ядерный удар.

Советский плакат. 1948

Вообще трудно себе представить, чтобы генералы российского Министерства обороны собрались, чтобы порешать не военные, а денежные вопросы. Когда военные начинают делить деньги, они становятся купцами. А самая естественная мутация от скрещивания купца и военного — это разбойник с большой дороги. И поскольку всякий разбойник всегда проигрывает при встрече с профессиональным воином, то при таком течении дел генералам НАТО можно будет вручить дипломы мастера бизнес-администрирования, но о дипломах военных академий можно будет забыть.

Генералы, которые умеют «решать вопросы», воюют очень плохо — тема денег не способствует теме «стоять насмерть». Стоять насмерть нерентабельно — как всё, что связано со словом «смерть». Тот, кто в военном деле доходит до формулировки «Рентабельность или смерть!» в результате получит смерть от рентабельности. Наверное, это лучше, чем от пули. И это лучшее, что может случиться с генералами НАТО. Многие из них вполне способны стать неплохими финансовыми менеджерами торговых корпораций. Но вот принадлежать эти корпорации будут китайцам.