Экономическая модель, которую упорно пытается построить Дональд Трамп, выглядит консервативным откатом к модели деловых отношений минимум конца XIX века и одновременно попыткой создать эдакий откровенный неоколониализм с официальной метрополией в лице США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Наглядным подтверждением тому служит, например, заявление хозяина Овального кабинета на нынешнем саммите НАТО, где Трамп открытым текстом потребовал от европейских союзников выплаты дани в размере не менее четырех процентов их ВВП ежегодно. В деньгах это примерно 640 млрд долларов, львиная доля которых, в представлении Белого дома, должна расходоваться на закупку оружия и оборудования исключительно американского производства. И это в условиях, когда из 27 членов альянса только Польша, Эстония, Великобритания и Греция выполняют норматив в 2%. Не считая, конечно, самих США, расходующих на оборону 3,61% национального ВВП.

Словом, позиция Трампа выглядит по меньшей мере странной. Проталкивая ее, за полтора года своего президентства он успел рассориться буквально со всеми союзниками по коллективному Западу, а с ключевыми вообще оказаться в состоянии острой торговой войны. Мало того, жесткое противостояние не утихает и внутри самих США, где нынешний глава государства пытается одновременно и заинтересовать транснациональные корпорации к возврату «домой, в Америку», и решительно задушить их.

Nato.int Саммит НАТО. Трамп. Брюсссель. 2018

Такое сочетание противоположных посылов получило наименование трампономики, по аналогии с рейгономикой, придуманной и реализованной другим американским президентом. Говоря о ней, эксперты в основном сосредотачиваются на обсуждении очевидных парадоксов и критике последствий, упуская при этом системный смысл ее возникновения вообще. При всей внешней эксцентричности Трамп не производит впечатления полностью неадекватного самодура. В высших эшелонах среди богатых и успешных такие не встречаются.

В трампономике присутствует четкая внутренняя логика, только лежит она в стратегической системной, а не сиюминутной тактической плоскости, и порождается не личностью конкретно Трампа, а объективными законами большой экономики.

Отказ от Бреттон-Вудской системы был явлением закономерным. Задачей любого бизнеса является максимизация прибыли и сокращение издержек. Пока он маленький, например, в виде частной пекарни или магазинчика, возможности выполнения задач ограничены множеством других факторов. Когда он дорастает до уровня корпораций, степень их возможностей «устранять проблемы» многократно увеличивается. Бреттон-Вудская система ставила доллар в жесткие рамки золотого обеспечения, тем самым принципиально мешая росту корпоративной прибыли в финансовом секторе, к концу 70-х начавшем превращение в транснациональную форму.

В сущности, в 90-х годах Америка глобализм не придумала, а только запустила термин в официальный публичный оборот. Тогда как практически процесс глобализации начался вместе с переходом на Ямайскую финансовую систему в 1976—1978 годах. Именно тогда классическая формула капитализма — деньги-товар-деньги — видоизменилась до другой сегодня привычной схемы: деньги делают деньги. Это прозвучит парадоксально, однако товар в ней превратился в форму досадной издержки, подлежащей сокращению. Идеальной корпорацией постиндустриального мира стало предприятие, владеющее только деньгами, патентами и разного рода «авторскими правами», причем еще и территориально предельно децентрализованное, то есть в своих ключевых элементах структуры под юридическую зависимость любого государства не подпадающее.

Крупный бизнес увидел в этом возможность снижения налогового давления, что тоже всегда относится к области базовой задачи всемерного сокращения издержек. Как подсчитали эксперты Института налоговой и экономической политики (Institute on Taxation and Economic Policy, Вашингтон), к концу 2017 года только американские ТНК укрыли на иностранных счетах около 2,7 трлн долларов, что соответствует 13,9% ВВП США. При средней ставке корпоративного налога в Америке в 34%, благодаря «глобальной распределенной структуре собственности», тот же Google на протяжении более чем десяти лет платил налоги по ставке в 6%, а лидер «оптимизации» — корпорация Yahoo! — вообще всего 1,35%. Учитывая совокупный годовой оборот лишь пяти ведущих «оптимизаторов» в 12−13 трлн долларов, их прямая выгода от глобализации достигала по меньшей мере 3,84 трлн долларов в год.

Цитата из м/ф «Три толстяка». реж Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг. СССР. 1963

Начавшийся в 80-х годах массовый перенос фактического производства «в дешевые страны», прежде всего, в Китай, не только позволил еще больше снизить конкретно производственные издержки, но и облегчил транснациональным корпорациям переход на ту самую «распределенную структуру собственности», по мере достижения которой на повестке дня оказался только вопрос легализации. Нет, легализации не самих денег, а общественно-правового статуса частной бизнес-структуры наравне с государством.

К настоящему моменту операции на рынках за пределами США обеспечивают юридически американским ТНК по меньшей мере 40% их совокупного оборота, а общий размер лежащей в офшорах нераспределенной прибыли оценивается в 30 трлн долларов, что в полтора раза превышает ВВП США. Сумма более чем достаточная для оправдания начала скрытой войны против государства как института.

Ее суть сводится к коренному различию в подходе государства и корпорации к рынку. Для государства рынок это не просто территория, на которой что-то продается или производится. Точнее, это именно в первую очередь территория и живущие на ней люди, а потом уже бизнес и все остальное, что как раз и порождает у государства неотъемлемость социальных обязательств. В бюджете США суммарная доля социальных расходов достигает 65,6%. Впрочем, с небольшими различиями в деталях, так дело обстоит везде. В Германии на социальные программы тратится 68%, во Франции — 60%. Причем для государства эти расходы непроизводственные, в том смысле, что они не приносят прибыли. Государство выполняет социальную функцию перераспределения части доходов внутри социума в пользу бедных. Насколько хорошо или плохо — вопрос отдельный.

Главное состоит в другом: бизнес, в особенности наиболее крупный, в лице ТНК, рассматривает рынок только как источник прибыли, но не считает себя обязанным нести какую-либо социальную нагрузку, полагая любые налоги издержками, требующими максимально возможной «оптимизации». Своими, то есть теми, в чью пользу извлекается и потом распределяется прибыль, бизнес считает только небольшое число собственных владельцев (собственниками крупных корпораций в мире являются менее одной сотой процента населения стран, к которым они юридически относятся) и, с большими оговорками, свой производственный персонал, также составляющий незначительную долю населения. Например, численность штата корпорации Google составляет всего 57 148 человек, тогда как население стран, в которых корпорация «зарабатывает деньги», превышает полтора миллиарда человек.

Бен Шан. Безработные. 1938

За прошедшие почти сорок лет транснациональные корпорации значительно продвинулись в распространении весьма выгодной для них глобальной модели экономики и тем самым превратились уже не только в социально-экономическую, но и системную государственную угрозу всех стран мира. С той лишь разницей, что для большинства рынков они являются иностранными, позволяя тем самым логически обосновывать введение протекционистских мер по защите «отечественного производителя».

Однако в действительности за этим фасадом стоит не сам протекционизм как таковой. Он является лишь инструментом пресечения попыток крупного корпоративного бизнеса выйти из-под подчинения государства как социального института. В деталях частные решения между собой могут заметно отличаться. В России реализуется один комплекс мер, в Китае — другой. Но, в сущности, речь идет об одном и том же — о ликвидации основ глобализма.

Китаю в этом смысле проще. По данным за 2014 год, он сосредоточил у себя 50% мирового промышленного производства, в том числе: 45,1% кораблестроения, 60% производства цемента, 63% — обуви, 70,6% — мобильных телефонов, 80% — производства кондиционеров и энергосберегающих ламп. Россия, с ее долей в 3,7% от мирового объема, находится в заметно худшем положении, однако также противостоит глобализму достаточно успешно. Что бы там ни говорили критики.

zhikharev.weebly.com Экспорт Китая

А вот для Трампа сложившееся положение предельно критично. Устройство государственной модели США изначально отличалось самой высокой в мире степенью частно-государственного сращивания. Противостоящие ему корпорации не просто «свои». В Штатах уже давно сложно понять, где заканчиваются интересы государства и начинаются интересы частников. Наглядным примером каши может служить использование государственных заключенных в частном бизнесе. С другой стороны, эти «свои» оказываются немногим хуже чужих. В результате президент США вынужден одновременно решать три прямо противоположные задачи, которые в сумме и формируют внешне странную модель его трампономики.

Во-первых, если не исправить отрицательность внешнеторгового сальдо, то в пределах одного десятилетия США банально разорятся. Даже имея формально бесплатный «денежный печатный станок», государство все равно тратит на обслуживание госдолга 1,6% расходной части бюджета. На фоне всего бюджета в целом это немного, однако если учесть никак не снижаемую в нем долю социальных расходов, то свободных денег в нем остается всего треть, и на их фоне текущая сумма обслуживания долга уже составляет десятую часть. Более того, из той же трети финансируются госаппарат, внешняя и внутренняя политика, пропаганда, фундаментальная наука, спасательные службы, а самое главное — армия и национальная безопасность. Иными словами, там уже сейчас заканчиваются деньги на обслуживание «бесплатного долга».

Однако, и это во-вторых, принудить корпорации к возврату производства в Америку силой не получается. Они, как бароны времен Иоанна Безземельного, требуют за это больших преференций, в значительной степени нивелирующих главную цель процесса — расширения налоговой базы государства. Для поддержания американской экономики на плаву остро требуется сохранение внешней видимости ее финансового благополучия, а значит предоставления инвесторам широкой гаммы преимуществ по сравнению с другими рынками. В том числе гарантий неприкосновенности капиталов офшорного происхождения. Разумеется, исключительно американских. А именно их выковыривание под налоговый раздел является второй главной системной задачей трампономики.

Это как раз порождает третью задачу. Товары мало производить, еще надо найти, кому их продавать. Но рынки давно и прочно поделены. Для освобождения места товарам американского производства с них надо сначала выкинуть кого-то другого. Это порождает проблему, так как ключевых рынков, кроме американского, на планете осталось всего два — европейский и китайский. Пекин свой защищает достаточно успешно. Что предопределяет неизбежность попыток американской экономической экспансии в Европу и откровенного раздражения Трампа от явного нежелания европейцев перед Америкой капитулировать. А так как нынешнего арендатора Белого дома очень поджимают сроки и ему очень нужны деньги, ему приходится разговаривать с союзниками как с уже бывшими союзниками.

Что, собственно, мы сейчас и наблюдаем. Разваливается не просто мир глобального доминирования Америки. Идет крушение самой транснациональной глобальной модели экономики, известной как Ямайская система. И этот процесс закономерен. А трампономика — лишь один из вариантов его частного проявления. И не более того. Другой вопрос, что ей на смену потребуется заключение какой-то другой мировой финансовой конструкции. Но на данный момент пока не просматриваются ее даже самые общие черты. Следовательно, и сам текущий кризис будет продолжаться. Он не закончится даже в случае прямого банкротства Америки.