Чемпионат мира по футболу еще не успел закончиться, а уже отовсюду звучат «победные» реляции. Дескать, Россия «открылась миру», мир «увидел ее красоту и добрые намерения», «сейчас иностранные болельщики вернутся домой и расскажут, как их облапошивают, пичкая антироссийской пропагандой, родимые СМИ», «теперь все будет по-другому» и так далее.

Виктор Иванович Говорков. Фразы и базы. 1952

Ничего по-другому не будет! Чем сильнее мы хотим и стараемся понравиться остальному миру — тем с большим непониманием и враждой с его стороны сталкиваемся. Это аксиома. И автору этих строк непонятно ни то, почему каждое новое поколение, считающее себя патриотами, но зараженное врожденным стихийным западничеством, считает своим долгом сначала обязательно отыскать и наступить на уже имевшиеся исторические грабли, а потом об этом жалеть, ни другое — патологическое неумение делать выводы из собственного провального опыта. Ответом Запада на хрущевский фестиваль стал Карибский кризис. На московскую Олимпиаду — ее бойкот под надуманным «афганским» предлогом, который к тому времени уже был использован, чтобы отдать Италии практически выигранное Советским Союзом право на проведение футбольного мундиаля — 1990.

Сегодня некоторые «креативные властители» продвинутых «умов» даже пытаются интерпретировать русское хлебосольство и дружелюбие к гостям чемпионата как готовность отрешиться от принципов и стремление к «мирдружбажвачкалюбовь» любой ценой, хоть чучелом, хоть тушкой. И спекулируют на теме «общительных девушек» на Никольской. Забывая при этом, что такое поведение исторически присуще отнюдь не народным массам, а определенной, сохнущей по Европе и потому специфически пахнущей части отечественной «элитной» субстанции. Как говорится, «но есть и Божий суд, наперсники разврата!..»

Дарья Антонова ИА REGNUM Чемпионат мира объединяет

Зачем нам настырно вбивают в головы весьма сомнительное «все люди — братья», заведомо зная, что это не так? Что любой, подчеркиваю, любой, даже самый малый успех России — в любом ее историческом обличье — вызывает на Западе не позитивные, а самые черные и низменные чувства — зависть, злость и ненависть, помноженные на собственный, глубоко зоологический комплекс неполноценности, связанный со стремлением к господству и недостатком «Lebensraum». Именно отсюда родом вся западная геополитика — от Мэхана, Маккиндера и Спайкмена до Бжезинского и марионеток Запада, вроде Пилсудского и Маннергейма.

Николай II, когда помещал деньги царской семьи в западные банки и участвовал в учреждении «Мировой финансовой системы», тоже наивно полагал и верил, что средства будут в сохранности, а Россия займет «подобающее» ей место в мировых раскладах. Или нам нужно повторение того печального опыта? И мы готовы и сегодня покупаться на россказни о наших «88%» в давно обанкротившемся Федрезерве, у которого если что и можно унаследовать, то только гигантские неподъемные долги, за которые придется расплачиваться страной, ее территориями, отдавая их под колонии в рамках нового «Генерального плана «Ost» — дубль-2? Если мы его еще не читали, то это не значит, что его нет. Именно об этом Владимир Путин долго и подробно говорил после одного из саммитов «двадцатки» с бывшей гэдээровской комсомолкой Ангелой Меркель.

Выходка двух хорватов, специфическим образом высказавших России «благодарность» и за хлеб-соль, и за распахнутую навстречу душу, в эту душу плюнувших, — наглядное подтверждение всему тому, о чем идет речь. И что, все в мире поспешили это осудить? Как бы не так! Ибо кто тогда на следующий день обваливал сайт ФИФА? Неужели мы настолько наивны, чтобы полагать, что эта инициатива — сугубо бандеровская, и никто другой к ней «непричастен»? Вы социсследования в той же Восточной Европе или в Прибалтике проведите, и не только там. И вопросик не забудьте включить: «Повлиял ли на ваше отношение к России проведенный в ней чемпионат мира?»

Дарья Антонова ИА REGNUM Домагой Вида

Никогда — ни-ког-да, слышите? — Россия не станет «своей» для Запада. Только и именно потому, что она — Россия. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!» Завтра или послезавтра, не приведи Господь, если накликают на нашу голову беду либеральные прозападные прихлебатели и прихвостни, те же самые персонажи будут благим матом (и просто матом) визжать «Славу…» какой-нибудь отколовшейся территории. Неважно, какой именно — любой. Главное, чтобы отколовшейся. «Западу от России нужно только одно — чтобы ее не было», — этому афоризму покойного руководителя внешней разведки Леонида Шебаршина уже много лет, но актуальность его с каждым годом только возрастает. И будет расти дальше, и мы можем хоть на уши встать, хоть извернуться и вывернуться наизнанку, но эту данность не отменим.

В качестве единственного по-настоящему эффективного ответа на эти нападки мы можем и обязаны сделать только одно. Прекратить все эти экспериментальные заигрывания с «мировым сообществом» и занять свое исторически обусловленное место в мировых раскладах, поколебать которое любители острых ощущений способны будут только через риск появления новых российских гусаров на Елисейских Полях или танкистов — на Унтер-ден-Линден. Ни единого сомнения в том, что задумаются они только в этом случае. А системы «правовых норм», как и «моральных принципов», им «по барабану», точнее, они регулируются двойным правом и двойной моралью.

Отстаивать принципы международного права, конечно же, следует. Но при этом надо бы четко осознать, что сами эти принципы, во-первых, всякий раз появляются как следствие российского ответа на западные авантюры, во-вторых, существуют ровно в тех рамках, выход за которые угрожает Западу физическим уничтожением, а в-третьих, охотно попираются им самим при каждом удобном случае. Вроде, например, хельсинкского Заключительного акта, принцип нерушимости европейских границ в котором был позабыт сразу же, как запахло распадом СССР.

И не успели высохнуть чернила на подписях под Беловежскими соглашениями, как авторы Акта провозгласили на его обломках новую организацию — ОБСЕ, приступив от ее имени к антироссийскому морализаторству. И прикрывая геноцид сербов в бывшей Югославии, устроенный при деятельном участии тех же хорватов, вместо того, чтобы самораспуститься ввиду невыполнения своего предназначения, принялись учить жизни нас. И объявили Россию не жертвой этой чудовищной исторической мистификации, а априори виноватой в «недовыполнении» всех остальных «европейских принципов». И вот с этими профессиональными шулерами мы должны снова садиться за игровой стол, делегируя им право сдавать из собственной крапленой колоды?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обсе

Вы думаете, что глава МОК Томас Бах, ожидающийся на финальном матче в Лужниках, — это чистосердечное признание наших заслуг? Ну-ка вспомните, как чуть больше четырех лет назад, на фоне киевского переворота, закрывая сочинскую Олимпиаду, он благодарил нас за нее и за все, сделанное для олимпийского движения. А что сделал потом? Не пустил Россию под своим флагом в Пхенчхан, приложив все возможные и невозможные личные усилия для раскрутки позорного «допингового» скандала? Вы полагаете, что с кем-то из западных функционеров будет или может быть иначе? Ну-ну, «надежды юношей питают».

Так что пусть нам будет очередным уроком и хорватская выходка, и последующие события. Они наглядно показали, что никакого «всемирного осуждения» никакие, даже самые наглые, антироссийские действия не получили и никогда не получат. Что российские заслуги и в этот раз будут списаны и позабыты в тот самый момент, когда созреет новая, очередная подлая провокация против нас и наших интересов.

Формулу Александра III о том, что у России два союзника — армия и флот, сегодня, спустя почти полтора столетия, если и можно чем дополнить, то только третьим компонентом — Военно-космическими силами и ракетно-ядерным щитом. А восторги стадионами, инфраструктурой и организацией мундиаля уже через месяц будут либо позабыты, либо проинтерпретированы «исконным тоталитаризмом этой страны», при котором только и возможен порядок, противостоящий «демократическому хаосу». По-другому, повторюсь, не будет никогда, до тех пор, пока существуют или Россия, или Запад. «Оставь надежду всяк, сюда входящий!»