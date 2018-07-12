О чем сигнализирует хорватская подлость?
Чемпионат мира по футболу еще не успел закончиться, а уже отовсюду звучат «победные» реляции. Дескать, Россия «открылась миру», мир «увидел ее красоту и добрые намерения», «сейчас иностранные болельщики вернутся домой и расскажут, как их облапошивают, пичкая антироссийской пропагандой, родимые СМИ», «теперь все будет по-другому» и так далее.
Ничего по-другому не будет! Чем сильнее мы хотим и стараемся понравиться остальному миру — тем с большим непониманием и враждой с его стороны сталкиваемся. Это аксиома. И автору этих строк непонятно ни то, почему каждое новое поколение, считающее себя патриотами, но зараженное врожденным стихийным западничеством, считает своим долгом сначала обязательно отыскать и наступить на уже имевшиеся исторические грабли, а потом об этом жалеть, ни другое — патологическое неумение делать выводы из собственного провального опыта. Ответом Запада на хрущевский фестиваль стал Карибский кризис. На московскую Олимпиаду — ее бойкот под надуманным «афганским» предлогом, который к тому времени уже был использован, чтобы отдать Италии практически выигранное Советским Союзом право на проведение футбольного мундиаля — 1990.
Сегодня некоторые «креативные властители» продвинутых «умов» даже пытаются интерпретировать русское хлебосольство и дружелюбие к гостям чемпионата как готовность отрешиться от принципов и стремление к «мирдружбажвачкалюбовь» любой ценой, хоть чучелом, хоть тушкой. И спекулируют на теме «общительных девушек» на Никольской. Забывая при этом, что такое поведение исторически присуще отнюдь не народным массам, а определенной, сохнущей по Европе и потому специфически пахнущей части отечественной «элитной» субстанции. Как говорится, «но есть и Божий суд, наперсники разврата!..»
Зачем нам настырно вбивают в головы весьма сомнительное «все люди — братья», заведомо зная, что это не так? Что любой, подчеркиваю, любой, даже самый малый успех России — в любом ее историческом обличье — вызывает на Западе не позитивные, а самые черные и низменные чувства — зависть, злость и ненависть, помноженные на собственный, глубоко зоологический комплекс неполноценности, связанный со стремлением к господству и недостатком «Lebensraum». Именно отсюда родом вся западная геополитика — от Мэхана, Маккиндера и Спайкмена до Бжезинского и марионеток Запада, вроде Пилсудского и Маннергейма.
Николай II, когда помещал деньги царской семьи в западные банки и участвовал в учреждении «Мировой финансовой системы», тоже наивно полагал и верил, что средства будут в сохранности, а Россия займет «подобающее» ей место в мировых раскладах. Или нам нужно повторение того печального опыта? И мы готовы и сегодня покупаться на россказни о наших «88%» в давно обанкротившемся Федрезерве, у которого если что и можно унаследовать, то только гигантские неподъемные долги, за которые придется расплачиваться страной, ее территориями, отдавая их под колонии в рамках нового «Генерального плана «Ost» — дубль-2? Если мы его еще не читали, то это не значит, что его нет. Именно об этом Владимир Путин долго и подробно говорил после одного из саммитов «двадцатки» с бывшей гэдээровской комсомолкой Ангелой Меркель.
Выходка двух хорватов, специфическим образом высказавших России «благодарность» и за хлеб-соль, и за распахнутую навстречу душу, в эту душу плюнувших, — наглядное подтверждение всему тому, о чем идет речь. И что, все в мире поспешили это осудить? Как бы не так! Ибо кто тогда на следующий день обваливал сайт ФИФА? Неужели мы настолько наивны, чтобы полагать, что эта инициатива — сугубо бандеровская, и никто другой к ней «непричастен»? Вы социсследования в той же Восточной Европе или в Прибалтике проведите, и не только там. И вопросик не забудьте включить: «Повлиял ли на ваше отношение к России проведенный в ней чемпионат мира?»
Никогда — ни-ког-да, слышите? — Россия не станет «своей» для Запада. Только и именно потому, что она — Россия. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!» Завтра или послезавтра, не приведи Господь, если накликают на нашу голову беду либеральные прозападные прихлебатели и прихвостни, те же самые персонажи будут благим матом (и просто матом) визжать «Славу…» какой-нибудь отколовшейся территории. Неважно, какой именно — любой. Главное, чтобы отколовшейся. «Западу от России нужно только одно — чтобы ее не было», — этому афоризму покойного руководителя внешней разведки Леонида Шебаршина уже много лет, но актуальность его с каждым годом только возрастает. И будет расти дальше, и мы можем хоть на уши встать, хоть извернуться и вывернуться наизнанку, но эту данность не отменим.
В качестве единственного по-настоящему эффективного ответа на эти нападки мы можем и обязаны сделать только одно. Прекратить все эти экспериментальные заигрывания с «мировым сообществом» и занять свое исторически обусловленное место в мировых раскладах, поколебать которое любители острых ощущений способны будут только через риск появления новых российских гусаров на Елисейских Полях или танкистов — на Унтер-ден-Линден. Ни единого сомнения в том, что задумаются они только в этом случае. А системы «правовых норм», как и «моральных принципов», им «по барабану», точнее, они регулируются двойным правом и двойной моралью.
Отстаивать принципы международного права, конечно же, следует. Но при этом надо бы четко осознать, что сами эти принципы, во-первых, всякий раз появляются как следствие российского ответа на западные авантюры, во-вторых, существуют ровно в тех рамках, выход за которые угрожает Западу физическим уничтожением, а в-третьих, охотно попираются им самим при каждом удобном случае. Вроде, например, хельсинкского Заключительного акта, принцип нерушимости европейских границ в котором был позабыт сразу же, как запахло распадом СССР.
И не успели высохнуть чернила на подписях под Беловежскими соглашениями, как авторы Акта провозгласили на его обломках новую организацию — ОБСЕ, приступив от ее имени к антироссийскому морализаторству. И прикрывая геноцид сербов в бывшей Югославии, устроенный при деятельном участии тех же хорватов, вместо того, чтобы самораспуститься ввиду невыполнения своего предназначения, принялись учить жизни нас. И объявили Россию не жертвой этой чудовищной исторической мистификации, а априори виноватой в «недовыполнении» всех остальных «европейских принципов». И вот с этими профессиональными шулерами мы должны снова садиться за игровой стол, делегируя им право сдавать из собственной крапленой колоды?
Вы думаете, что глава МОК Томас Бах, ожидающийся на финальном матче в Лужниках, — это чистосердечное признание наших заслуг? Ну-ка вспомните, как чуть больше четырех лет назад, на фоне киевского переворота, закрывая сочинскую Олимпиаду, он благодарил нас за нее и за все, сделанное для олимпийского движения. А что сделал потом? Не пустил Россию под своим флагом в Пхенчхан, приложив все возможные и невозможные личные усилия для раскрутки позорного «допингового» скандала? Вы полагаете, что с кем-то из западных функционеров будет или может быть иначе? Ну-ну, «надежды юношей питают».
Так что пусть нам будет очередным уроком и хорватская выходка, и последующие события. Они наглядно показали, что никакого «всемирного осуждения» никакие, даже самые наглые, антироссийские действия не получили и никогда не получат. Что российские заслуги и в этот раз будут списаны и позабыты в тот самый момент, когда созреет новая, очередная подлая провокация против нас и наших интересов.
Формулу Александра III о том, что у России два союзника — армия и флот, сегодня, спустя почти полтора столетия, если и можно чем дополнить, то только третьим компонентом — Военно-космическими силами и ракетно-ядерным щитом. А восторги стадионами, инфраструктурой и организацией мундиаля уже через месяц будут либо позабыты, либо проинтерпретированы «исконным тоталитаризмом этой страны», при котором только и возможен порядок, противостоящий «демократическому хаосу». По-другому, повторюсь, не будет никогда, до тех пор, пока существуют или Россия, или Запад. «Оставь надежду всяк, сюда входящий!»