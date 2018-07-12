В четверг, 12 июля, президент США Дональд Трамп поставил НАТО перед фактом: или Североатлантический альянс начнет тратить на оборону не менее 2% к январю 2019 года, или США выйдут из НАТО, пишет Ури Фридман в статье для американского журнала The Atlantic.

Дональд Трамп и Йенс Столтенберг Саммит стран блока НАТО. 11.07.2018

«Какая в этом польза… США платят за оборону Европы, а затем теряют миллиарды в торговле», — заявил Трамп на своей странице в Твиттер.

Читайте также: American Conservative: Чем грозит США вступление Украины в НАТО?

Тем не менее, несмотря на постоянные заявления Трампа о том, что главная проблема — это отказ союзников от увеличения оборонных расходов, на самом деле все немного иначе. Если вся проблема заключалась бы в деньгах и более справедливом «распределении бремени» между союзниками, он мог бы воздержаться от неоднократного преувеличения дисбаланса во взносах НАТО. На этой неделе он мог бы заявить о победе в Брюсселе, поскольку Канада и европейские партнеры согласились дополнительно выделить $266 млрд на оборону к 2024 году, несмотря на то, что некоторые страны так и не смогут достигнуть уровня расходов в 2% от ВВП. Трамп мог бы на этом остановиться, однако вместо этого он внезапно сообщил ошеломленным европейским лидерам, что следовало бы увеличить оборонные расходы до 4% от ВВП. Союзникам по НАТО было предложено платить за оборону больший процент от своего ВВП, чем у США. Трамп, по-видимому, считает высшей глупостью инвестировать в союзы, которые наносят ущерб или даже представляют собой прямую угрозу для Соединенных Штатов.

Солдаты НАТО

«Мы должны объяснить ему, что страны, которые вместе с нами работали в прошлом, ожидают от нас лояльности, но он не считает, что на это нужно делать поправку», — заявил старший сотрудник администрации Трампа Джеффри Голдберг.

Более того, эти идеи Трампа не новы, но, по-видимому, входят в число основных убеждений президента. В 1987 году он опубликовал в газетах призыв к американскому правительству, в котором говорилось, что Белый дом должен взимать взносы с таких союзников Вашингтона, как Япония и Саудовская Аравия, чтобы американская экономика могла «расти без учета расходов на оборону тех, кто может легко позволить себе заплатить нам за защиту своей свободы» и чья «доля в обороне должна быть гораздо больше, чем наша».

Читайте также: Atlantic: Почему НАТО не нужно увеличивать оборонные расходы?

В интервью 1990 года Трамп заявил Playboy, что «нашей стране нужно включить эго», потому что «наши так называемые союзники» выжали из США миллиарды. На этой неделе в преддверии саммита НАТО Трамп заявил, что американские союзники хуже противников, поскольку «грабят американскую копилку», выразив сожаление по поводу того, что США оказывают непропорциональную поддержку НАТО, и это при том, что НАТО помогает европейским странам намного больше, чем Соединенным Штатам.

Незадолго до того как Трамп отправился в Европу, эксперт из Брукингского института Томас Райт заявил, что президент США склонен рассматривать американских союзников не только с точки зрения экономического бремени, но и в качестве прямых угроз для США.

«С 1987 года мировоззрение Трампа больше всего мотивировано гневом к союзникам и партнерам, а не к врагам. Это связано с тем, что он рассматривает обязательства по поддержанию альянса и свободную торговлю в качестве экзистенциальных угроз для интересов США. Его никогда не волновала необходимость сохранения геополитической стабильности. Поэтому, когда он смотрит на Россию/СССР, он видит страну, по отношению к которой у США нет обязательств по обороне и нет торговли. Так что никаких проблем! Напротив, Япония, Южная Корея, Германия и другие могут представлять экзистенциальную угрозу, поскольку отвечают перечисленным параметрам… он вообще не заботится о российской угрозе для Европы. Он искренне думает, что союзники и партнеры представляют большую проблему для интересов США, чем русские», — заявил Райт.

Дональд Трамп с членами Организации Североатлантического договора. Саммит стран блока НАТО. 11.07.2018

Накануне президентских выборов в США в 2016 году Райт предсказал, что в случае, если Трамп направится «к немцам или японцам и потребует от них сотни миллиардов долларов в год, они не смогут или не захотят этого сделать». И это может послужить поводом для одностороннего приостановления гарантий безопасности со стороны США.

Читайте также: American Conservative: Трамп должен изменить военную доктрину США

По мнению эксперта из Брукингского института, «мы делаем ошибку, когда приравниваем позицию Трампа к разочарованиям предыдущих американских президентов в отношении союзников», вызванным тем, что союзники постоянно отказывались увеличить оборонные расходы. Трамп — это более «имперская версия» американской гегемонии, считает Райт.