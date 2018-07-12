



Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

В Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ (Игорь Попов — Россия, Стефан Висконти — Франция и Эндрю Схофер — США) состоялась первая официальная встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограбa Мнацаканянa, на которой стороны обсуждали урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

Osce.org Флаги стран — членов Минской группы по вопросу Нагорного Карабаха

До этого Мамедъяров провел отдельную встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ. По итогам МИД Армении дал сообщение, что разговор глав внешнеполитических ведомств «носил ознакомительный характер». Однако глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил об одной важной детали: беседа продолжалась около четырех часов, что предполагает все же серьезный диалог или дискуссию по важным проблемам. Но по каким? Ничего не было сообщено. При этом слова Гаджиева о том, что «в ходе встречи был обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта» и что «была отмечена важность продолжения переговоров в существующем формате», проясняют одну важную деталь: Ереван на данном этапе решил отказаться от стремления ввести в переговорный процесс Республику Арцах (Нагорный Карабах), на что можно было рассчитывать после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости считать Степанакерт стороной конфликта.

Когда глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «Москва будет уважать любое решение относительно участия Карабаха в переговорном процессе, которое примут Ереван и Баку», многие эксперты воспринимали это как знаковое событие. Потому что впервые вопрос возвращения Степанакерта за стол переговоров стал фактически институционализироваться, войдя в повестку обсуждений посредников. Но переговорный формат остался прежним, что можно считать определенным успехом азербайджанской дипломатии. В то же время ее неуспехом выглядит то, что Баку не удается изменить переговорную повестку МГ ОБСЕ, заставить сопредседателей считать юридической основой урегулирования конфликта четыре известные резолюции Совбеза ООН по этому поводу. Тот же Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем заявлял, что «резолюции Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту была принята в период боевых действий».

Это позволило остановить кровопролитную ситуацию, перевести ее в русло политического диалога. А далее «с согласия всех без исключения сторон была создана Минская группа ОБСЕ, в рамках которой пришли к согласию решать все оставшиеся вопросы, включая вопрос об освобождении территорий и о политическом урегулировании, через определение окончательного статуса Нагорного Карабаха». При этом российский министр сделал важное уточнение: «Мы все занимаемся этим до сих пор», но для того, «чтобы это произошло, необходим консенсус между сторонами конфликта». Консенсуса нет, есть только нюансы. Накануне переговоров в Брюсселе глава МИД Азербайджана говорил, что конфликтующие стороны якобы имеют «дорожную карту» поэтапного урегулирования карабахского конфликта и что «договоренность, достигнутая в начале 2018 года, заключалась в том, чтобы продолжить на основе существующей повестки дня интенсивные переговоры после выборов в Армении и Азербайджане».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Это можно воспринимать как наличие некой договоренности между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и на тот момент Армении Сержем Саргсяном. Но вскоре в Ереване разразился политический кризис, к власти пришел Пашинян. Поэтому как-то странно сейчас воспринимаются слова Алиева о том, что «есть и наша роль в изгнании с политической арены в Армении режима Сержа Саргсяна», но об этом азербайджанский лидер не пожелал говорить, чтобы не «раздувать нашу роль». Он также выразил надежду, что «новое правительство Армении не повторит ошибок прежнего руководства и займет конструктивную позицию в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта». Согласно предложенной Баку логике, Ереван якобы должен пойти на какие-то уступки Азербайджану на карабахском направлении. Не ставит ли Алиев своим заявлением цель создать для Пашиняна проблемы в Армении таким образом?

Многое, конечно, прояснится в случае личной встречи Алиева с Пашиняном, но когда состоится такая встреча и сколько времени понадобится Минской группе и главам внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении для ее подготовки, никто не знает. Пока прогресса в переговорном процессе по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в ближайшее время не ожидается, хотя переговоры будут продолжены.