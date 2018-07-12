Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Верховный суд Украины вынес важнейший вердикт — отменили решение, согласно которому ОПЗ (Одесский припортовый завод, крупнейший химзавод Украины) обязан был уплатить бизнесмену Дмитрию Фирташу в 6,8 миллиарда грн (долг за поставку газа плюс штрафные санкции). Напомним, Дмитрий Фирташ ещё в конце 2016 года выиграл в Стокгольмском арбитраже дело против ОПЗ. Затем, уже в 2017 году, судебная власть на Украине подтвердила решение стокгольмских судей — и как раз это решение отменил Верховный суд.

Решение весьма подозрительное. Судьи не могли не знать, что государство планирует продажу ОПЗ, а значит снятие с завода обременения размером почти 7 млрд грн резко повысит интерес к нему. Разбирательства вокруг предприятия продолжаются.

Замминистра экономического развития Украины Максим Нефёдов в эфире телеканала «Интер» ещё 27 июня обещал начало т. н. «малой приватизации» максимум на прошлой неделе — министерство ждало аккредитации площадок, после чего собиралось объявлять начало торгов на них. Однако по состоянию на 9 июля ситуация такова: Фонд госимущества до сих пор не подписал с ними договоры. В итоге сроки варьируются от «до конца недели» (подпишут) до «в июле» (процесс запустится в целом). Откорректированные сроки озвучил министр Кабинета министров Александр Саенко перед заседанием Кабмина, на котором как раз и собирались разбираться с проблемами малой приватизации.

Konstantin Ryabov Вид на Одесский припортовый завод

А проблемы есть не только с аккредитацией. И. о. главы Фонда госимущества Украины (ФГИ) Виталий Трубаров докладывает о том, что для запуска необходим также порядок определения дополнительных условий продажи (нормативно-правовой акт, который должно разработать и принять правительство). Март-апрель отводились на разработку, май — на рассмотрение, согласование и принятие. Но по состоянию на 6 июля нет даже проекта этого документа.

В результате некоторые уже сомневаются, что Украина успеет провести даже малую приватизацию до начала выборов.

«Провал малой приватизации — бюрократические выходки, никто не хочет быть крайним. Фонд государственного имущества пытается всю вину переложить на министерство экономического развития и торговли. До выборов провести малую приватизацию не удастся. В стране происходит политическая возня и разборки и никто приватизацией заниматься не хочет», — заявил корреспонденту «Голос.ua» директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Любопытно, что отсутствие документа, упомянутого Трубаровым, не помешало премьер-министру Владимиру Гройсману торжественно объявить начало малой приватизации. Об этом он заявил во время заседания правительства 11 июля.

В Фонде госимущества, наконец, тоже признали, что с выполнением плана приватизации в этом году, мягко говоря, имеются проблемы.

«По сравнению с предыдущим годом мы однозначно будем лучше выглядеть, потому что есть малая приватизация, «Центрэнерго» однозначно будет продано, и какие-то другие предприятия успеем приватизировать в этом году… Уже сегодня мы понимаем, что плановое задание, которое нам ставилось, мы однозначно не выполним», — сказал Виталий Трубаров на том самом заседании Кабмина 9 июля.

Продажа энергетической компании «Центрэнерго» в данном случае — не показатель, а лишь попытка «нагнать позитива» перед признанием очевидного. Напомним, даже доли в облэнерго (распределяющие компании) год назад продавались неплохо, а «Центрэнерго» — и вовсе последняя государственная генерирующая компания в теплоэнергетике, другие давно проданы. Проблем с её продажей возникнуть не должно, скорее всего, украинский бизнес даже не подпустит к ней иностранцев. Тем более, что цена хороша.

«До 2013 года или раньше можно было бы объективно говорить, что такой объект, как «Центрэнерго», мог бы стоить до 1 млрд долларов. При лучших экономических условиях в Украине могла бы быть цена в районе 400 млн долларов и больше, а так, я думаю, что 200 млн долларов в этой ситуации будет оптимальная цена», — прогнозирует в комментарии для Politeka член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Artemka Углегорская ТЭС. Украина

Конкурс по «Центрэнерго» назначили на осень.

И в прошлом, и в этом году доходы ФГИ от аренды собственности перекрывали поступления от её продажи. Видимо, так в Фонде и собираются сгладить невыполнение плана — на сайте ФГИ опубликован перечень из 5 тыс. объектов для аренды.

«Пока ГП «Прозоро.Продажи» готовится к запуску малой приватизации, которая должна начаться в конце июля и продолжается прием заявок от советников на участие в конкурсе для большой приватизации, фонд максимальное внимание уделяет аренде», — подтверждает и Трубаров.

При этом чиновник признаёт, что эти объекты не интересны зарубежным инвесторам (речь о базах отдыха и разного рода промышленных помещениях по всей Украине) и предлагает их украинскому малому и среднему бизнесу.

Согласно опросу GfK Ukraine и Qand Q Research, почти половина украинцев (47%) не поддерживают отмену моратория на продажу земли с/х назначения, а также дальнейшую приватизацию госсобственности.

Валюта

По состоянию на 11 июля официальный курс доллара на Украине — 26,2 грн (-0,12 грн с конца июня). Курс евро, наоборот, немного поднялся — 30,69 грн (+0,11 грн). Как и рубль — 0,419 (+0,002 грн).

Курс «межбанка» снова минимально отличается от курса НБУ — 26,2−26,23 грн (-0,12 грн). Валютный рынок немного стабилизировался после «горок» во второй половине июня. И даже на «чёрном рынке» доллар подтянулся к этим значениям — 26,17−26,22 грн (-0,15 грн) — хотя вот уже несколько месяцев они не совпадали. На «чёрном рынке» доллар стоил либо дороже, либо дешевле, чем на межбанке и в НБУ.

В первом полугодии гривна стала самой сильной валютой среди валют бывших советских республик — укрепилась по отношению к доллару более чем на 7%. Однако похоже, что в текущем году ей сильной уже не быть. Для сохранения сбережений украинцам советуют начинать переводить накопления в конвертируемую валюту:

«Гривневый депозит приносит 15%, ОВГЗ — 17%, т. е. до конца года будет 7−9% дохода. Девальвация гривны до конца года может составить 10−14% (до 29−30 грн) и по валютному депозиту за полгода будет 2% дохода. Таким образом, валюта во второй половине года более предпочтительна, если есть гривна для ее покупки», — говорит аналитик фондового рынка Андрей Шевчишин в комментарии «Сегодня».

В гривне же эксперт советует держать не более 30% накоплений.

Причина ослабления гривны не только в росте дефицита внешней торговли (см. «Разное»), но и в действиях нерезидентов. В первой половине года после повышения учётной ставки они вложили в ОВГЗ 9,5 млрд долл. Теперь они постепенно из них выходят — до конца года минфину необходимо будет погасить облигации на общую сумму около 7 млрд грн.

Torange.biz Украинские гривны

Впрочем, в начале года укрепляли гривну не только нерезиденты.

«За первый квартал 2018 года, согласно данным НБУ, в Украину по официальным каналам (банковские счета и платежные системы) поступило 2,6 млрд долл., это на 34% больше, чем в 2017 году, и на 75% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Рост впечатляет. Но это только официальные каналы перечисления денег, сколько поступило по неофициальным каналам, можно только приблизительно подсчитать. Некоторые эксперты называют цифры от 30 до 50% от официальной суммы. Так или иначе это большая сумма, которая в два раза превышает все зарубежные инвестиции за тот же период», — анализирует экономист Александр Охрименко в Facebook.

В НБУ утверждают, что готовы вводить электронную гривну (государственную криптовалюту), но сомневаются в её рентабельности.

«Сейчас идет пилотный проект по техническому выпуску электронной денежной единицы в Украине. Также остается вопрос изучения целесообразности выпуска НБУ электронной гривны. То есть здесь есть две составляющие. Первое — исследование целесообразности. Второе — это технический выпуск. С технической точки зрения, есть высокий уровень готовности, о сроках внедрения и выхода за пределы пилота — это еще вопрос, который изучается», — сообщает УНН со ссылкой на начальника управления реформирования финансового сектора НБУ Евгения Степанюка.

Экономист Александр Кущ в материале для издания «Деловая столица» пишет о возможности выхода Нацбанка Украины (вернее, его монетного двора) на международный рынок печатания денег.

«Банкнотно-монетный двор способен выпускать 1,8 млрд банкнот, 1,2 млрд монет, 1 млн монет из драгоценных металлов, 200 тыс. наград. Себестоимость производства денег в Украине значительно ниже, чем в других странах: изготовление одной банкноты обходится в 0,12 грн, а монеты — 0,2 грн», — пишет он.

Для сравнения: Швейцарии на выпуск одной банкноты приходится тратить до 0,3 франка, т. е. в 67 раз больше.

Правда, самостоятельно выйти на такой специфический рынок (да ещё и со специфической украинской репутацией) Банкнотно-монетный двор не сможет, ему необходим партнёр или тот, кто будет размещать субподряды. И, по всей видимости, таким партнёром станет американская Crane Currency. Хотя автор отмечает, что это будет первый пример международного государственно-частного партнёрства в производстве денег.

562 млн долл. НБУ и Минфин направили в июне на обслуживание и погашение госдолга Украины. 162 млн долл., выплаченные МВФ в эту сумму не входят. Всего же в I квартале Украина уже вернула МВФ 1,27 млрд долл. (весь чистый выкуп валюты Нацбанком за 6 месяцев). Плюс к тому за этот же период валютные резервы Украины снизились на 830 млн долл. В результате на конец июня валютные резервы Украины составляли чуть менее 17 млрд долл. (из них — около 9 млрд долл. кредитных средств МВФ).

МВФ

Президент Украины Пётр Порошенко в ближайшее время внесёт в Верховную раду проект закона о налоге на выведенный капитал. Этим налогом на Украине хотят заменить налог на прибыль, а также стимулировать как отечественный, так и иностранный бизнес реинвестировать прибыль. Напомним, что это одна из законодательных инициатив украинской власти, вызвавшая протесты МВФ: по их мнению, это негативно отразится на доходах госбюджета, а значит, потенциально, является угрозой невозврата Украиной траншей МВФ.

Как следствие, внесение, а тем более принятие такого закона может осложнить переговоры Украины с МВФ по поводу новых заимствований.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Осложнит их не только президентский законопроект.

«Учитывая, что у Рады есть всего одна неделя на внесение поправки об апелляции в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), мы видим риск, что переговоры по четвертому пересмотру программы EFF будут перенесены на сентябрь, когда парламент и МВФ вернутся с летних каникул», — говорится в отчёте Morgan Stanley.

«Одна неделя» в данном случае — это до 13 июля, последнего дня с пленарными заседаниями во время текущей сессии.

В свою очередь, аналитики Merrill Lynch указывают, что Украина может и и не торопиться договариваться с фондом, а провести сначала президентские и парламентские выборы. Правда, поддержка гривны без МВФ будет стоить Украине 5−6 млрд долл. до конца избирательного периода (конец 2019 года). Кроме того, неважно, кто именно придёт к власти в 2019 году, ему всё равно придётся договариваться с МВФ.

Но предложение Merrill Lynch — это на самом деле не вариант. Дело в том, что согласованный недавно кредит от ЕС (1 млрд долл. в 2 траншах) Украина получит только после очередного транша МВФ.

Топливо

По состоянию на 27 июня за литр АИ-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,18 грн (цена не изменилась с 29 июня, +0,77 грн с начала года), за литр АИ-92 — 28,25 грн (не изменилась с 29 июня, +0,58 грн с начала года), за дизтопливо — 27,01 грн/л (-0,03 грн с 29 июня, +1,01 грн с начала года). Зато автогаз снова дорожает — 13,34 грн/л (+0,06 грн).

Впрочем, Юрий Корольчук предупреждает, что уже в конце июля-начале августа розничная цена на АИ-95 может достичь 31 грн/л. На это указывает динамика оптовых цен: тонна этого вида топлива в марте стоила в Европе около 700 долл., а сегодня — 740 долл.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Топливо АИ-92 АИ-95

Что же касается автогаза, то сегодняшний рост — следствие ситуации на рынке, успокаивает директор специальных программ НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев:

«Пока мы не фиксируем существенного роста по всей Украине по всем заправкам. В связи с этим у меня пока нет апокалиптических прогнозов. Чтобы избежать повторения ситуации августа прошлого года [цены в рознице в течение пары недель выросли с 11 до 16−17 грн/л — ред.], необходимо, чтобы трейдеры не диверсифицировали поставки. Не думаю, что до конца текущего месяца соотношение между сжиженным и нефтяным газом и высокооктановым бензином превысит 50%. В настоящее время эта разница составляет где-то 44−45%. Все будет зависеть от поставок газа в Украину. Если на рынке будет его дефицит, то роста цен не избежать».

На Украине назревает очередная махинация с закупкой топлива для армии. Минобороны объявило тендер по закупке бензина АИ-80 (эко-стандарт Евро-4), а компания «Трейд Коммодити» (скандально известный участник аукционов по закупке топлива для армии) стала единственной, кто выставил своё предложение. Между тем оборот этого топлива на Украине запрещён ещё с 1 января 2018 года, т. е. производить его смысла не имеет из-за невозможности легальной реализации. Это делает Трейд Коммодити» единственным участником тендера.

Разное

В начале июня Россия продлила запрет на транзит грузов из Украины в направлении Казахстана и Киргизии. Запрет действует с 1 января 2016 года (продлён до 1 января 2019-го) и предусматривает, что для отправки грузов через территорию РФ грузоотправителям вначале необходимо ввезти его на территорию Белоруссии.

463 млрд грн получил госбюджет Украины в I полугодии. Таким образом, отставание от плановых показателей в доходной части достигло 14,35 млрд грн (-3,1%). Для сравнения, в прошлом году в аналогичном периоде удалось наоборот собрать на 13,7% больше запланированного.

В 2017/2018 маркетинговом году Украина сократила экспорт зерновых с 43,8 млн тонн (2016/2017 м. г.) до 39,4 млн тонн (-4,4 млн тонн). В деньгах это означает потерю 850−900 млн долл. выручки. Поэтому неудивительно, что дефицит внешней торговли растёт. В январе-мае негативное сальдо достигло 2,912 млрд долл. (+23,3% к аппг). Это почти на 290 млн долл. больше негативного сальдо за весь прошлый год.

Зерно в амбаре

Госстат Украины одновременно сообщает об уменьшении инфляции в годовом измерении (текущий месяц/тот же месяц прошлого года) и о резком росте цен на отдельные группы товаров. Так, инфляция в июне замедлилась до 10% (11,7% в мае и 13,1% в апреле). С начала года она держится на уровне 4,4% — в мае темпы прироста были нулевыми, данных за июнь пока нет.

Между тем как раз за январь-май тот же Госстат зафиксировал рост цен по группам товаров, которые регулярно покупает как минимум каждый второй украинец: овощи и фрукты (+20,9%, +15,7%), а также на хлеб.

Зато очень хорошо идут дела у корпорации Roshen.

«Мы ежегодно растем на 30%. Экспорт растет за счет Восточной Европы», — говорит глава кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский в интервью «Экономической правде».

11 июля на заседании Кабмина утвердили программу экономического развития Украины до 2021 года. В частности, в ней говорится, что в будущем году экономика Украины вырастет на 3%, в 2020-м — на 3,8%, в 2021-м — уже на 4,1%. На этот год прогноз уменьшили с 3,5% до 3,2%.