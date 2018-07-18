Интернет пестрит сообщениями о том, что президент США Дональд Трамп мог быть завербован советскими спецслужбами во время его визита в Москву в 1987 году. Судя по тому, как эта новость подаётся, и некоторым комментариям, мало кто понимает, что она действительно означает.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Путин

Дональд Трамп с Рональдом Рейганом в 1987 году

А означает она только то, что давление на Трампа накануне его встречи с Владимиром Путиным усиливается. Делается всё для того, чтобы он на этой встрече повёл себя нереалистично, чтобы им двигала, пусть и подспудно, мысль (или настойчивый совет его пиарщиков) о необходимости своей постановкой вопросов на переговорах с российским лидером и вообще всем своим поведением отвести любые подозрения в том, что он расположен к учёту интересов России и готов вести с ней дела если не на принципах равноправия, то, во всяком случае, не как с вассалом, как это было в 1990-е.

Трампу нужен успех на российском направлении, иначе он бы просто не стал сейчас проводить полноформатную встречу с президентом России. Владимиру Путину тоже нужен успех на американском направлении. Уверен, что в общих чертах параметры этих «успехов» уже согласованы. Во всяком случае, так должно быть. Думаю, что многих в США эти параметры не устраивают. Плюс значительная часть американского истеблишмента в принципе не приемлет Дональда Трампа, действует против него во всех случаях.

Владимир Путин тоже находится под давлением, но другим: давлением реальных обстоятельств внешнеполитического и внутреннего, в основном экономического, свойства. Это, как ни странно, даёт ему некоторый выигрыш, но только собственно на этой встрече: в подобных переговорах субъективные факторы играют особую роль.

Таким образом, в Хельсинки мы будем иметь возможность увидеть, насколько Дональд Трамп держит «внутренний» удар, насколько он подвержен влиянию или, наоборот, насколько давление побуждает его более упрямо следовать своей линии.

Мне всё же думается, что эта его линия ближе к реализму, а все рассуждения последних дней типа того, что европейцы не должны покупать у России газ — это пиар-болтовня. У кого, в конце концов, сами США покупают ядерное топливо и космическое оборудование? Вот уж точно те группы товаров, которые не стоило бы покупать мировой державе, лидеру собственного военно-политического альянса у своего противника! Просто даже неприлично как-то.

The White House Трамп отдает честь

Ну и, наконец, о вербовке. Могло ПГУ КГБ СССР завербовать американского бизнесмена в 1987 году? Почему бы нет? Но что это доказывает в случае с Дональдом Трампом? Он, напомню, в настоящее время президент США, а это принципиально иное его качество. Попытки вернуться к старым договорённостям, даже если они и были, в подобных обстоятельствах всегда будут контрпродуктивны, и тот, кому следует, это понимает.

Это тем более так в случае с США. Если положить на одну чашу весов условно имеющийся у российских спецслужб возможный компромат на Дональда Трампа, а на другую — тот компромат, который имеют американцы на некоторых российских руководителей разного уровня — прошлых, но всё ещё авторитетных, и действующих, уходящих корнями в 1990-е, то эта, другая чаша, думаю, просто устремится в пропасть.