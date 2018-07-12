Резонансным в обществе Армении и социальных сетях стало признание управделами аппарата премьер-министра страны Геворга Ачемяна о том, что он является последователем тоталитарной секты «Слово жизни». «Я являюсь последователем этого вероисповедания, я из церкви «Слово жизни», это моя вера», — заявил он на соответствующий вопрос одного из местных изданий.

Swordman.livejournal.com Духовный центр армян — Эчмиадзин

Интересным является само признание чиновника, хоть и не самого высокого уровня. Наивно будет полагать, что при прежних властях среди чиновников Армении не было последователей различных деструктивных сект, однако об этом они молчали в тряпочку. Но очевидно, что в «новых политических реалиях» этого можно и не скрывать. Эта ситуация наглядно демонстрирует принцип работы «окна Овертона», когда общество постепенно привыкает и толерантно относится к тому, чего прежде оно не восприняло бы.

Параллельно подобную толерантность общество проявляет и к длящимся уже полтора месяца хорошо организованным выступлениям против Армянской церкви под предлогом борьбы с личностью ныне действующего Католикоса․Хотя в своем революционном раже антицерковное движение совершило ошибку, вбросив информационную «утку» о продаже одной из святынь Армянской церкви, «копья Лонгина». Демонстрантов разогнала бездействующая до этого полиция, движение тут же стушевалось.

(сс) Marcin Konsek / Wikimedia Commons Копье Лонгина

Однако это был всего лишь эпизод в многолетней войне против религиозной идентификации армян. Эпизодическим, но ярко иллюстрирующим общий процесс многолетнего наезда на Армянскую церковь является и признание чиновника о членстве в тоталитарной секте «Слово жизни». ИА REGNUM попросило эксперта по культовым организациям Артура Вердияна прокомментировать эти эпизоды с профессиональной точки зрения.

Против национальных, духовных и традиционных семейных ценностей армянского народа вот уже почти три десятка лет идет необъявленная война. Нас пытаются лишить нашей самобытности, сделать похожими на многие другие, уже сломленные и переплавленные народы. Цель — сделать из нас послушную, бесхребетную массу, легко управляемую извне. В авангарде антинациональных сил выступают религиозные секты и грантососные НПО со своими «демократиями», «правами человека» и «ЛГБТ-сообществами».

В связи с новостью о принадлежности одного из должностных лиц новой власти Армении к нетрадиционным религиозным организациям, в армянском сегменте Facebook, прозвучало много интересных комментариев. Не буду повторяться и остановлюсь на особенностях деятельности одной религиозной организации, а именно секты «Слово жизни», членом которой, по сообщениям СМИ, и является новоназначенный чиновник аппарата правительства Республики Армения.

Еще лет 10 назад на вопрос, какая самая опасная секта действует на территории Армении, большинство граждан страны не задумываясь называли «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и только специалисты, занимающиеся проблемой сект, подтверждая серьезную опасность для личности, семьи, общества и государства со стороны «Общества Сторожевой башни» (официальное название «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), самой опасной всё-таки называли другую религиозную организацию — секту «Слово жизни». Чем же опасна эта харизматическая, неопятидесятническая секта и чем она отличается от других сект? Прежде всего, своей мимикрией под традиционную Церковь. На страницах своего журнала она активно использует государственную и традиционную армянскую христианскую символику, тем самым вводя в заблуждение непосвященных неофитов относительно своего места и положения, а в реальности их отсутствия в истории армянского народа и государства.

Если сравнивать последователей «Слова жизни», например, со «Свидетелями Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то нельзя не заметить, что они действуют намного тоньше. «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что спасение только у них, а остальные находятся под властью сатаны. То есть внешним они более или менее изначально раскрывают свои представления о мире. Человек оказывается перед неизбежным выбором: вступать или не вступать. Образно говоря, они предлагают лицам из вражеского стана присоединиться к своему войску.

Неопятидесятники действуют по-другому. По их собственному признанию, они «стремятся ассимилировать этот мир под себя». Вначале они говорят, что между традиционными церквами и их организацией нет никакой разницы: верим в Святую Троицу, ходим в армянские храмы, поддерживаем хорошие отношения с верующими ААЦ. А если есть разница, то она лишь в том, что наши собрания проходят более по-современному, по-молодежному.

Это всего лишь первый уровень «правды», открытый для всех членов. Но если углубиться, открывается второй уровень «правды». Здесь вам уже скажут: мы с большим уважением относимся к Армянской апостольской Церкви, к ее истории, традиции, но очень не уважаем ее священнослужителей. Далее идет третий уровень «правды» — их истинное отношение к традиционной религии. Заключается оно в том, что, по их утверждению, традиционная церковь — мертвая церковь, и в ней нет Бога. Но для ставшего «своим в доску» неофита эта «новость» уже не имеет особого значения. С помощью разных психологических приемов он глубоко погружен в секту, испытывает зависимость от ее «богослужений», музыки, проповедей…

С помощью суггестивных (внушаемых интерактивных) действий, призывов, гимнов, стихов, песен, молитв, аплодисментов, танцев, музыкальных композиций на собраниях неопятидесятников создается харизматическая атмосфера праздничного шоу, стимулирующая переход человека из нормального состояния в состояние экзальтации, транса, по своим признакам напоминающего опьянение. Самостоятельно различные элементы ничего не дают, но их умелое сочетание: музыка, ее тональность, определенное чередование звуков музыки и речи, даже движения проповедника — все это в целом направлено на проникновение в подсознание. Так, некоторые гласные растягиваются, что придает утверждению большую эмоционально-психологическую убедительность. Очень важна тональность речи и ее сочетание с аккордами музыки. Люди ходят на собрания, которые проводятся дважды в неделю, за новой порцией ощущений.

В последние годы армянское общество пришло к пониманию опасности, исходящей от маскирующихся под традиционные церкви неопятидесятнических сект, однако это, к сожалению, не уберегло нас от проникновения во властные структуры членов нетрадиционных религиозных организаций. Спустя 28 лет после своего основания адепты «Слова жизни» получают высокие должности в правительстве Армении. Уверен, управделами правительства нашей страны — не единственный член секты во власти. Скоро мы узнаем и о других, и не только из секты «Слово жизни».

Религиозная организация «Слово жизни» основана в небольшом шведском городке Упсала в 1983 году пастырем Ульфом Экманом, который сам, кстати, в 2014 году оставил своё детище и перешел в католицизм. Секта входит в неопятидесятническую группу «Движение веры». После развала СССР миссионеры этой организации заполонили собой бывшие советские республики, активно занимались «ловлей душ». Не стала исключением и Армения, где первые ячейки секты, усилиями шведских и латышских эмиссаров, появились в 1990 году. Организация получила название «Чшмартутюн» («Истина»), а спустя несколько лет стала называться — «Кянки хоск» («Слово жизни»).

Лет 10 назад в секте состояло 15−20 тысяч активных членов. Сегодня эта цифра как минимум удвоена. В Армении также действуют родственные этой секте религиозные организации — «Нор серунд» («Новое поколение»), «Рема» и другие. Общая численность всех неопятидесятнических сект в Армении превышает 100 тысяч человек. Особое внимание «Слово жизни» уделяет работе с детьми и молодежью. Есть своя общеобразовательная школа, ежегодно организуются летние лагеря. Но проблема не в количестве, а в тенденциях и пассионарности адептов деструктивных культов.