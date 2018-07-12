Трагедия 1944 года в Сагрыни, когда бойцы Армии Крайовой убили сотни украинцев, до сих пор болит, сообщает «За Збручем» (Тернополь). Особенно у жителей Холмщины, ведь тогда были уничтожены или насильно выселены именно их родственники. Чтобы почтить память пострадавших, на том злополучном месте открыли мемориальный комплекс. На его открытие приехал президент Украины Петр Порошенко, а также делегации из Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей. К мемориалу возложили цветы и зажгли лампадки. «Наш долг сделать все, чтобы помнили эту жертву, сделать так, чтобы наши народы больше не знали раздора и противостояний, — подчеркнул Порошенко. — Издавна украинский и польский народы объединяют общность культуры и традиций, нас также объединяет опыт борьбы за свою свободу против имперских и тоталитарных режимов. Поэтому нам стоит все время говорить и помнить об этом опыте». Впрочем, наряду с общими победами, болезненной травмой остается братоубийственный вооруженный польско-украинский конфликт 1943−44 годов и, собственно, всех сороковых годов прошлого века, который оставил глубокую рану и здесь, на Холмщине. «Более 70 лет назад украинцы Сагрыни и окружающих сел стали жертвой грубой вооруженной акции, которую совершили против мирных жителей отдельные подразделения польского подполья», — напомнил президент Украины. Он подчеркнул, что сотни мужчин, женщин и детей погибли только за то, что назывались украинцами, за то, что ходили в другие церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM

President.gov.ua Петр Порошенко на открытии мемориального комплекса

Президент Польши Анджей Дуда во время посещения Волыни озвучил численность погибших поляков и украинцев во время польско-украинского противостояния времен Второй мировой войны, передают «Волинські Новини» (Луцк). Однако есть немало споров о достоверности этих цифр. Дуда сказал, что в конфликте погибли 100 тысяч поляков и около пяти тысяч украинцев. Доктор исторических наук Игорь Ильюшин только что вернулся из Варшавы, где принимал участие в конференции, посвященной 75-летию польско-украинского конфликта времен Второй мировой войны. «Мы считаем, что в пределах 10−15 тысяч погибло украинцев, в основном на территории Холмщины», — заявил он изданию. Профессор кафедры новой и новейшей истории Украины Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки Николай Кучерепа, в свою очередь, заметил: «Если речь идет о 100 тысячах поляков, то президент Польши не сказал, это погибшие на Волыни или на Волыни и Галичине. Относительно пяти тысяч погибших украинцев — это, безусловно, очень заниженная оценка, видимо, в раз пять».

В Польше подходит время для возможной передачи лидерства в стране, пишет на страницах портала Zaxid.net (Львов) генеральный директор Львовской национальной галереи искусств Тарас Возняк. Фактический правитель страны Ярослав Качиньский стареет и имеет серьезные хлопоты со здоровьем. Что, несмотря на все политические менуэты и клятвы в верности ему лично, запустило процесс гонки различных политических групп в той же Польше. Поэтому в партии «Право и Справедливость» (PiS) начали конкурировать между собой группы, близкие к премьер-министру Матеушу Моравецкому, президенту Анджею Дуде, Антонию Мачеревичу. Идеология партии является патриотической. Поэтому в идеологическом смысле может идти соревнование — кто выступит большим патриотом. 17 февраля 2018 года Моравецкий возложил венок и зажег свечи на могилах реальных военных преступников — Свентокшиской бригады. Справка: она была создана из польских ультранационалистов, которые, исповедуя националистическую идеологию во время Второй мировой войны, открыто сотрудничали с нацистами Третьего Рейха. Бригада была известна антисемитскими призывами и акциями прямого действия, воевала за Третий Рейх даже после смерти Гитлера — до 5 мая 1945. То есть в глазах ультрапатриотического электората премьер будто бы получил фору и вышел вперед в патриотических гонках. 11 июля признано в Польше днем памяти кровавых событий на Волыни. Президент Дуда не мог проигнорировать этой даты. Ему вовсе не лишне показать себя этаким гиперпатриотом. С украинской стороны ситуация иная. Не стоит обвинять украинскую власть в чрезмерном патриотизме. Однако накатываются президентские выборы. И нужно объединять электорат. В том числе западный. Поэтому уклониться от аналогичных мероприятий не мог и президент Порошенко. «Следующим этапом, по-моему, станет ирония, — считает автор. — Сегодня диалог выглядит так: вы нас обвиняете в геноциде — и мы вас обвиним в геноциде, вы нам выкатываете 100 тысяч жертв — и мы вам выкатим 100 тысяч жертв. Эта игра называется «сам такой». Ситуация становится, страшно сказать, смешной!»

Солдаты Свентокшиской бригады на параде. 1945

«Без акта провозглашения Украинского государства 30 июня 1941 года не было бы Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, не было бы Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1994 года», — с таким заявлением выступил мэр Тернополя Сергей Надал. Его слова приводит «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). Мэр считает, что благодаря этому акту, провозглашенному во Львове после вхождения в него утром 30 июня первых подразделений вермахта при поддержке членов ОУНовских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) походных групп и воинов батальона «Нахтигаль», Украина «в 1941 году возродилась как независимое государство». И далее: «В акте провозглашения содержалась просьба к населению «не складывать оружия, пока на всех украинских землях не будет создана суверенная украинская власть». На следующий день появился еще один важный документ — пастырское письмо митрополита Андрея Шептицкого, которым Украинская греко-католическая церковь признала акт о начале восстановления Украинского государства. 10 июля появился документ и Украинской православной церкви, подписанный епископом Луцким. То есть акт восстановления украинской государственности был легализован украинским народом и Украинской церковью».

«Путин (Сталин) получил своего Трампа (Гитлера)», — так назвал свою колонку обозреватель портала «Волинь» (Луцк) Василий Улицкий. Вызвано это тем, что «накануне встречи руководителей США и России 16 июля у нас даже дяди в буфете за пивом стали думать-гадать: сдаст американец Украину или нет. Этот президент-чудак настолько непредсказуем, что даже после «Джавелинов» для Украины и новых санкций против России от него ждут разворота на 180 градусов. И я думаю, что вполне оправдано. Потому что по своему мировосприятию он производит впечатление брата-близнеца Путина, «родственной души». Дональду Трампу явно обидно, что как президенту наиболее мощного и ответственного государства мира ему досталась роль «жандарма планеты». Это же трудно и скучно! Быть полицейским — значит придерживаться каких-то правил и норм и побуждать к этому граждан. А Трампу хочется другого — стать, как Путин, крутым хулиганом и делить с себе подобными «районы»: тебе — Сирия, мне — Украина. Как когда-то Гитлер и Сталин нарезали границы в Европе. До недавнего времени американского президента-шоумена (как оказалось, горлопанистые популисты популярны везде) сдерживала местная государственная машина — всякие там конгрессы, прокуроры и пресса. Но чем дальше, тем Трамп все больше пускается во все тяжкие. На возможные обвинения против себя крепкий на выходки Дональд заранее придумал выход — заявил, что в случае чего … помилует себя. Не уйдет в отставку, как в таких случаях обычно делали западные политики, а «отпустит» сам себе грехи. А что — он же президент и имеет право! Без США Запад потеряет свою мощь, перестанет существовать как единое целое, как главная относительно трезвая сила планеты. И Дональд Трамп делает все для этого. На саммите «Большой семерки» рассорился с коллегами и не подписал с ними итогового документа. Начал с союзниками экономические войны. В СМИ даже появилась информация, что на встрече с президентом Франции Макроном предложил тому… выйти из Евросоюза и заключить «выгодную» сделку с Вашингтоном. Словом, пока Трамп у власти, будет весело. К тому времени, конечно, когда станет грустно… А нам что? А нам на всякий случай стоит помнить, как в 1939 году люди тоже продолжали жить своими привычными хлопотами, не подозревая, что два человека — Молотов и Риббентроп — поставили подписи под секретным пактом и оказался мир на грань пропасти, куда он вскоре и начал катиться. Не говорю, что Трампу дадут сделать нечто похожее. Но наклонности к этому у него есть. Поэтому Украине нужно быть готовой к тому, что западный поезд, за который мы только зацепились, начнет трясти из-за того, что машинисту надоело ехать прямо и захотелось попетлять. И тогда украинцам, которые за четыре года «войны» с Россией чуть ли не впервые в истории имели на своей стороне цивилизованный мир, останется рассчитывать только на себя».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Закарпатские венгры не должны прекращать борьбу за изменение закона об образовании. С таким заявлением выступила председатель союза учителей КМКС и директор Венгерского университета в Берегово Илдико Орос, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). «Мы продолжим бороться с новым законом об образовании, — сказала она, — мы знаем, чего хотим и у нас готов план на следующую встречу, которая состоится в середине июля в Киеве в министерстве образования. И мы не будем отказываться от своих принципов».

Религиозное противостояние между сторонниками Украинской православной церкви, находящейся в единстве с Московским патриархатом, и Украинской православной церковью Киевского патриархата в Ровенской области за четыре года утихло, но не прекратилось, констатирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Пикетирования, перекрытия дорог и многочисленные круглые столы споры не решили. Провалились и попытки Ровенской областной государственной администрации вмешаться в ситуацию. Еще в 2016 году председатель Ровенской ОГА подписал распоряжение о поочередных богослужениях в селе Рясники Гощанского района, а недавно — во Мнишине того же района. Согласно документам, местная районная государственная администрация должна договориться с представителями обеих Церквей и наладить последовательный график богослужений. Однако выполнить распоряжение оказалось невозможно. «Община УПЦ МП, которая пользовалась храмом в Рясниках, подала в суд и отменила распоряжение председателя ОГА, — комментирует председатель Гощанской РГА Юрий Ковальчук. — На распоряжение по Мнишину тоже подали в суд. Представители УПЦ МП не хотят садиться за стол переговоров, пока продолжается судебный процесс. Упомянутыми храмами пользуются они, прихожане УПЦ КП ходят в соседние села. В районе не только в этих двух селах споры за храм. Есть несколько, где время от времени возникают проблемы, но мы стараемся все быстро уладить». Остановит ли борьбу за храмы на Ровенщине создание на Украине Единой поместной православной церкви, пока неизвестно.

За годы независимости украинцев в Одессе стало больше, а украинского языка — меньше, рассказывает «Думская» (Одесса). Удельный вес украинцев среди населения Одессы вырос с 49% до 77%, при этом доля граждан, предпочитающих общаться на государственном языке, сократилась с 15 до 3%. Таковы данные исследований социологического центра «Пульс» за 1991−2015 годы, которые приводит автор статьи «Межнациональные отношения и культурная ситуация в Одессе за годы независимости» Елена Князева. Работа доцента кафедры социологии ОНУ имени Мечникова и сотрудника «Пульса» опубликована в сборнике «Этнология Одессы», презентация которого прошла на днях. Князева считает, что рост удельного веса украинцев обусловлен явлением, которое она назвала «соблазном титульной нации»: принадлежность к таковой дает определенные социальные преимущества, что заставляет многих людей идентифицировать себя как украинцев вопреки «патриархальным традициям». Об этом, в частности, свидетельствуют результаты проведенного в 2011 году опроса студенческой молодежи Одессы. Так, 13% респондентов, у которых отец и мать русские, назвали себя украинцами, а среди тех, у кого отец русский, а мать украинка, русскими назвали себя всего 34%. Причина снижения удельного веса тех, кто предпочитает пользоваться украинским языком, ученому неизвестна. Она предполагает, что это связано с «попыткой осуществить украинизацию русскоязычных одесситов административными методами, внедрением «сверху» языковых и иных норм поведения и деятельности». При этом резкое уменьшение процента украиноязычных, с 15 до 3%, произошло, если верить «Пульсу», в 1992—1993 годах. В 2007 году доля их выросла до 6%, а уже в 2009-м снова упала до 3%.

Николай Пимоненко. Портрет девушки-украинки (фрагмент). 1896

«Херсонцы» (Херсон) спрашивают: кто провоцирует скандал в Херсоне? О том, что 6 июля в городе планируется митинг участников АТО под предводительством общественной организации «Кордон», издания сообщали за несколько дней до того. Начиналось все, следует отметить, вяло и, как для военных, неорганизованно. Есть информация, что участников АТО для массовости привезли из разных частей Украины. Настраивали людей так, будто в Херсонской облгосадминистрации творятся бесчинства, процветает коррупция и вообще «слишком мало «наших» людей». Однако поскольку визит их не был тайной ни для кого, представители 24-х херсонских общественных организаций также прибыли на площадь Свободы, чтобы доказать коллегам обратное. Важно, что ветераны АТО со всей Херсонской области пребывали в недоумении: с какой стати их побратимы, бойцы из других областей, так агрессивно настроены, рвутся наводить порядок у нас и контролировать работу областной власти, если воины АТО Херсонщины, да и сама местная власть, намного лучше знают собственные проблемы и вместе их решают мирным путем. Митингующие обеих сторон еще долго пытались доказать друг другу свою правоту, а в итоге сторонники митинга переместились к кинотеатру «Украина».

Если прибегнуть к спортивной терминологии, Украина проигрывает торговую войну России со все более разгромным счетом, сообщает «ОстроВ» (Донбасс). По итогам апреля негативное сальдо украинско-российской торговли выросло до $308,7 млн по сравнению с $121,2 млн в апреле 2017 года. В целом за январь — апрель показатель составил $1,38 млрд со знаком «минус» — в 2 раза больше, чем за тот же период 2017 года. И это означает стремительное ухудшение торговых условий для Украины. Украинский экспорт в Россию снизился на 6,4% к аналогичному периоду 2017 года до $1,19 млрд. Зато прирост российского товарного импорта увеличился на 31% до $2,56 млрд. Как результат: доля России в общем объеме украинского экспорта сократилась с 9,3% до 7,7%, а в импорте — возросла с 13,4% до 15,2%. Как и следовало ожидать, никаких публичных комментариев по этому поводу министерство экономического развития и торговли Украины не предоставило — продолжая трубить о растущем украинском экспорте в ЕС, делая вид, что ничего такого и не происходит.