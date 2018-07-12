На этой неделе президент США Дональд Трамп принимает участие в саммите НАТО. Членам Североатлантический альянса предстоит обсудить широкий спектр вопросов, включая вопрос о расширении НАТО и включении в его состав новых стран, таких как Украина. Те, кто призывают НАТО принять Украину в качестве полноправного члена, совершают большую ошибку, пишет Джон Дейл Гровер в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Если бы Украина вступила в НАТО, она бы превратилась в еще более нестабильную горячую точку, которую США были бы обязаны защищать. Зачем Вашингтону подвергать себя риску войны с ядерной державой? НАТО — это военный альянс, который создан для защиты ЕС, а не машина по продвижению демократии. НАТО не может решить каждую проблему и не сможет сгладить все локальные вспышки.

U.S. Army Europe Участие Украины в военных учениях НАТО. Яворовский полигон в районе Львова. 2014

Понятно, почему некоторые хотят, чтобы Украина оказалась под зонтиком безопасности НАТО. В конце концов Североатлантический альянс «сдерживал советскую и российскую агрессию» на протяжении почти 70 лет. Однако расширение Североатлантического альянса и включение в его состав Украины будет означать, что в случае, если Украина попросит о помощи в условиях текущего конфликта, то американским сыновьям и дочерям придется пролить свою кровь. Если президент Соединенных Штатов и другие должностные лица из его администрации обратятся к американским избирателям с подобным призывом, несомненно, что те ответят твердым «нет».

Кроме того, те, кто выступает за вступление Украины в НАТО забывают, что механизм сдерживания работает только при условии взаимного гарантированного уничтожения и уважения национальных интересов каждой из сторон. Когда одна из сторон заявляет, что она больше не заботится о сохранении принципов сдерживания, вероятность войны резко возрастает.

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Например, в 1962 году, когда Москва разместила ракеты на Кубе, Соединенные Штаты решительно отреагировали на данный шаг, чтобы заставить Москву убрать ракеты из Кубы. Это поставило мир на грань ядерной войны.

Аналогичный кризис может произойти и в случае вступления Украины в НАТО. Хотя США никогда не стали бы совершать намеренного нападения на Россию, с точки зрения Москвы, все выглядит иначе. Это может кому-то не понравиться, но президент России Владимир Путин считает, что Россия занимает оборонительную позицию по отношению к действиям НАТО, опасаясь, что альянс может поспособствовать его свержению. Путин видел, как свергли экс-президента Украины Виктора Януковича, и считает, что у Соединенных Штатов может возникнуть соблазн повторить украинский сценарий в Москве. Он предпримет все усилия, чтобы не позволить Украине вступить в НАТО.

U.S. Army Europe Участие Украины в военных учениях НАТО. Яворовский полигон в районе Львова. 2014

В НАТО ранее уже звучали обещания о том, что однажды Украина должна вступить в альянс, но конкретный план по вступлению не разработан до сих пор. Кроме того, вероятно, потребуется несколько лет на проведение необходимых реформ на Украине, чтобы страна могла вступить в альянс. Получается, что Россия получит уйму времени для реагирования.

Жестокая правда заключается в том, что США должны защищать свою собственную демократию и процветание. Вашингтон не всегда может успешно закончить неудачно начатый бой. Как сказал экс-посол Соединенных Штатов в Киеве Стивен Пайфер:

«Пока не разрешится кипящий конфликт в Донбассе и замороженный конфликт в Крыму, у Украины мало шансов на членство в НАТО. Вступление Украины в НАТО в условиях продолжающегося конфликта означало бы, что НАТО столкнулось бы с необходимостью выполнения ст. 5 Устава в тот же самый день, когда Украина присоединилась бы к альянсу».

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Более того, сам Генри Киссинджер убеждал всех в том, что Украина должна стать мостом между Западом и Востоком, а не еще одним союзником по НАТО. Вашингтону необходимо понять, что расширение НАТО не всегда отвечает интересам Соединенных Штатов. В данном конкретном случае США пришлось бы заплатить слишком высокую цену.