Ежегодный саммит НАТО столкнулся с угрозой срыва, поскольку президент США Дональд Трамп публично упрекнул европейских союзников Вашингтона в том, что они якобы тратят на оборону недостаточно средств. Вначале Вашингтон обвинил своих союзников по НАТО в том, что они не могут достигнуть уровня военных расходов в 2% от ВВП, а в нынешнюю среду, 11 июля, Трамп потребовал, чтобы военные расходы союзников увеличились до 4%, пишет Питер Бейнарт в статье для американского журнала The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Для начала необходимо отметить, что 2% от ВВП на обороны — это цифра, которая не отражает истинный характер участия той или иной европейской страны в обороне. Как отмечает The Washington Post, Греция соответствует требованиям Трампа, поскольку ее уровень оборонных расходов составляет более 2% от ВВП. Однако большая часть средств уходит на выплаты военных пенсий и закупку систем вооружений, направленных на сдерживание Турции — еще одного члена НАТО.

Получается, что ни одно из направлений не способствует укреплению безопасности США или ЕС. По мнению эксперта по вопросам трансатлантической безопасности из Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security) Рейчел Риццо, Германия может достигнуть 2-процентного порога, если просто увеличит жалование всех служащих своего оборонного ведомства. Этот шаг также не способствовал бы повышению уровня безопасности.

U.S. Army Images Совместные учения НАТО и ВС Латвии на военной базе в Адажи. Апрель 2014 года

Однако самая большая проблема, с которой сталкиваются требования Трампа об увеличении расходов на оборону до 2% или 4%, состоит в том, что такой уровень расходов может оправдать только наличие реальных военных угроз. Администрация экс-президента США Барака Обамы заявила о необходимости увеличения оборонных расходов членов НАТО до 2% от ВВП в 2014 году, когда Россия присоединила к себе Крым. Необходимость увеличения расходов часто оправдывают опасением, что «вторжение» России на Украину может привести к дальнейшему вторжению в страны НАТО, такие как Эстония, Литва и Латвия.

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Но стоит подчеркнуть, что вероятность такого «вторжения» крайне мала. В течение последних почти 20 лет пребывания президента России Владимира Путина у власти, Москва предприняла некоторые военные шаги в отношении Грузии и Украины, которые даже не являются членами НАТО. Путин знал, что эти шаги не приведут к войне с Соединенными Штатами и их союзниками. Однако военные действия России в отношении Эстонии, Литвы и Латвии, несомненно, привели бы к столкновению с НАТО. Путин хорошо понимает тот факт, что НАТО тратит на оборону в 13 раз больше, чем Россия. Даже за вычетом оборонных расходов США, оставшиеся члены НАТО тратят на оборону в четыре раза больше, чем Россия. И это при том, что большинство европейских стран тратят на оборону менее 2% от ВВП.

Defence Images Войска НАТО в ходе учений «Cold Response 16». Харстад, Норвегия

Угроза российского вторжения в прибалтийские государства очень мала. Россия представляет нулевую военную угрозу для более крупных членов НАТО, таких как Франция, Германия, Италия и Испания. Более значимая угроза носит идеологический характер. Речь идет о росте авторитаризма. Россия поддерживает нелиберальные политические партии Европейского союза, однако реальная причина усиления европейских авторитарных импульсов — это массовая миграция. В последние несколько лет войны, разрушение государств и изменение климата привели к возникновению многомиллионного потока мигрантов из Северной Африки в страны ЕС. Неспособность ЕС справиться с потоками мигрантов привела к появлению националистической реакции, которая во многих странах угрожает либеральной демократии.

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НАТО принимает участие в небольших инициативах по противодействию незаконной перевозке мигрантов в Средиземном и Эгейском морях. Однако миграционный кризис не удастся разрешить с помощью наращивания количества самолетов и танков. Европейский союз принял бы более разумное решение, если бы увеличил объем финансовой и дипломатической помощи, направленной на то, чтобы государства, находящиеся на его периферии, не разрушались. В случае, если мигрантам удалось добраться до берегов ЕС, то дополнительное финансирование можно было бы направить на поддержку программ, помогающих этим мигрантам лучше интегрироваться в европейское общество.