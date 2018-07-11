Великобритания, Франция и Германия — это три ближайших союзника США. Однако на прошлой неделе в Вене министры иностранных дел указанных стран встретились с главами МИД Китая и России — стратегическими противниками США, а также с министром иностранных дел Исламской Республики Иран — режимом, ключевым лозунгом которого на протяжении последних 40 лет был «Смерть Америке!», пишет Клиффорд Мэй в статье для американского издания The Washington Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Цель подобных переговоров заключается в подрыве политики США, чтобы смягчить экономическое давление, которое, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, должно изменить как внешнюю, так и внутреннюю политику Ирана.

Конечно, лидеры Франции, Великобритании и Германии смотрят на ситуацию с Ираном под другим углом, нежели США. В 2015 году они поддержали Совместный всеобъемлющий план действий экс-президента США Барака Обамы (JCPOA). Выход Трампа из ядерного соглашения вызвал сильное недовольство среди европейских стран. Они продолжают настаивать на том, что JCPOA — это разумная сделка. В обмен на получение экономических выгод иранское руководство согласилось замедлить развитие своей ядерной программы, но не предоставило никаких обещаний, что оно откажется от нее полностью. К тому же Иран угрожает ускорить развитие ядерной программы, если европейские страны не согласятся полностью компенсировать потери, которые понесет Иран из-за американских санкций.

Незадолго до встречи с представителями европейских стран, состоявшейся на прошлой неделе, президент Ирана Хасан Рухани позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и заявил, что те условия, которые были ранее предложены Тегерану, «не отвечают всем нашим требованиям».

President.ir Рухани говорит по телефону с Эммануэлем Макроном

Здесь можно задаться вопросом: что это за переговоры, когда одна сторона выдвигает «требования» другой? Возможно, эти требования были также предъявлены министру иностранных дел Франции. «Они должны оставить свои угрозы, чтобы мы могли выработать решение, позволяющее Ирану получить необходимые экономические компенсации», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Переговоры представителей Ирана и ЕС не увенчались успехом. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини заявила, что переговоры с Ираном возобновятся позднее.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделал более откровенное заявление относительно последних переговоров с Тегераном: «Мы не сможем компенсировать все потери, с которыми столкнется Иран, когда страну начнут покидать иностранные компании».

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В воскресенье, 8 июля, немецкое издание Bild сообщило, что центральный банк Германии планирует передать иранским чиновникам €300 млн (около $350 млн) наличными, которые затем будут отправлены в Иран. Острая нехватка наличной валюты свидетельствует только о том, насколько слаба иранская экономика. Десятилетия бесхозяйственности и коррупции — основные причины слабости иранской экономики. Дополнительные удары по экономике Ирана нанесут новые санкции США, которые вступят в силу в августе и ноябре 2018 года.

Недавно в Иране заявили, что Тегеран может заблокировать экспорт нефти соседних стран. «Если экспорт иранской нефти будет заблокирован, мы не заблокируем поставки нефти, проходящие через Ормузский пролив», — говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Khamenei.ir Корпус Стражей Исламской революции

Заявления о том, что грузовые суда, проходящие через стратегический пролив, нуждаются в «разрешении» Ирана, не соответствуют действительности. Если Тегеран сделает хоть малейший шаг в данном направлении, военно-морской флот США предпримет необходимые действия, чтобы «обеспечить свободу судоходства», предусмотренного международным правом, заявили в Центральном командовании вооруженных сил США.

Между тем, бельгийские власти задержали иранского дипломата в связи с заговором о подготовке теракта на митинге во Франции, организованном иранской оппозиционной группой.

На прошлой неделе госдепартамент опубликовал отчет о терактах в европейских странах, которые спонсировал Иран. Отчет охватывает период с 1979 года по 2018. В нем перечислены как удавшиеся террористические атаки, так и неосуществленные теракты, за организацией которых стояли спецслужбы Ирана и «Хезболла» — ливанский союзник Тегерана. Теракты были совершены более чем в дюжине стран, включая Великобританию, Францию и Германию.

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Sdusyria.org Хезболла. Союзники Ирана в Срии и Ливане

Как заявил государственный секретарь США Майк Помпео, действия иранского руководства «принесли смерть и страдания миру и собственному народу», добавив, что от террористической деятельности в ЕС, финансируемой Тегераном, пострадало множество людей. Помпео призвал европейских лидеров помнить об этой террористической деятельности, когда они взаимодействуют с представителями иранского режима.

Если в настоящий момент политика умиротворения преобладает в отношениях между ЕС и Исламской Республикой, что предпримет ЕС, когда режим достигнет своей цели и превратится в ядерного гегемона на Ближнем Востоке?