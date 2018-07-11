Прокурорский совет Грузии 11 июля отобрал, наконец, кандидата на пост главного прокурора, который стал вакантным после ухода в отставку Ираклия Шотадзе. Членам совета были представлены три кандидатуры — Нино Гогниашвили, Шалвы Тадумадзе и Шалвы Шавгулидзе.

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Причем, первых двух представила министр юстиции Теа Цулукиани, а третьего — партия «Европейская Грузия». Но на собеседовании с прокурорским советом Шалва Шавгулидзе, предварительно проконсультировавшись с представителем партии в прокурорском совете, депутатом парламента Отаром Кахидзе свою кандидатуру снял. Причиной своего решения назвал отказ от трансляции заседания прокурорского совета в прямом эфире грузинских телеканалов.

По результатам голосования по двум оставшимся кандидатурам победителем оказался Шалва Тадумадзе, который набрал 12 из 15 голосов членов прокурорского совета. В голосовании не участвовали Теа Цулукиани, Отар Кахидзе и депутат парламента от «Грузинской мечты» Эка Беселия.

Теа Цулукиани объяснила этот факт родственными отношениями между ней и Шалвой Тадумадзе. Она подтвердила, что является крестной дочерью будущего главного прокурора, о чем особенно активно говорили в последний период представители оппозиции. В Грузии крестные мать и отец считаются родственниками семьи, членов которой они крестили.

Отар Кахидзе не участвовал в голосовании по причине, по которой представленный его партией на пост главного прокурора Шалва Шавгулидзе снял свою кандидатуру. А что касается Эки Беселия, она на заседании не присутствовала, так как находится в командировке в Великобритании.

Mofgeorgia Мамука Бахтадзе

Выбор прокурорского совета одобрил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который заявил, что Шалва Тадумадзе — очень добросовестный и принципиальный человек и сможет справиться с такой ответственной должностью, как должность главного прокурора.

«Начиная с 2012 года он (Шалва Тадумадзе) был парламентским секретарем правительства и участником очень важных для осуществления реформ законотворческих процессов. Он пользуется большим уважением как в научных, так и в профессиональных кругах. Хочу пожелать ему успехов», — заявил грузинский премьер и выразил надежду, что в парламенте проблем с утверждением кандидатуры главного прокурора не возникнет.

С выбором прокурорского совета не согласны в администрации президента. В отсутствие Георгия Маргвелашвили, который находится в Брюсселе и участвует в мероприятиях в рамках саммита НАТО, оценку кандидатуре Тадумадзе и решению прокурорского совета дал советник президента по вопросам прав человека и правосудия Каха Кожоридзе.

Он прямо заявил, что министр юстиции в данном случае нарушила закон и не обеспечила высокую степень доверия общества к процессу отбора кандидатуры главного прокурора.

«Хочу сказать, что после тех событий, которые привели к досрочной отставке главного прокурора, перед государством стояла задача выборов нового главного прокурора в результате такого процесса, который принес бы доверие прокуратуре. К сожалению, как это и ожидалось, министр юстиции не сумела справиться с этой задачей. Более того, она прямо нарушила закон Грузии «О прокуратуре», который гласит, что министр юстиции обязан в течение месяца проводить консультации с гражданским обществом, академическими кругами. Но такие консультации не состоялись. После этого она назвала трех кандидатов, а в конце концов мы увидели, что прокурорский совет, к сожалению, не провел процес прозрачно, чтобы общество могло, с одной стороны, услышать те вопросы, которые имелись к кандидатам, а с другой, их ответы. В целом это был плохой процесс, который не будет способствовать повышению доверия к прокуратуре», — подчеркнул Кожоридзе.

Отвечая на обвинения оппонентов, представители правящей партии напомнили, что раньше, в период правления «Единого национального движения», прокуроров в Грузии не выбирали и консультаций по их кандидатурам вообще не проводили, и эту процедуру ввело нынешнее правительство в результате реформы системы правосудия и правоохранительных органов в 2015 году.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

А в министерстве юстиции опровергли обвинения в том, что по кандидатурам прокуроров не были проведены консультации с гражданским обществом.

«Для отбора кандидатов на пост главного прокурора министр юстиции в течение месяца проводила консультации с неправительственными организациями, экспертами и академическими кругами. В этом процессе приняли участие около 100 вузов, различных организаций и политических партий», — заявили в минюсте.

От участия в консультациях по кандидатурам на пост главного прокурора отказались наиболее активные на политическом и общественном поле Грузии неправительственные организации прозападного толка, которые в период правления Михаила Саакашвили никакого протеста против назначаемых или сменяемых им главных прокуроров вообще не выражали.

Процесс выборов главного прокурора в Грузии проводится второй раз. Прокурорский совет был создан в результате реформы системы прокуратуры в 2015 году, и в том же году он выбрал главным прокурором Ираклия Шотадзе.

Напомним, что Ираклий Шотадзе покинул пост досрочно в конце мая текущего года после акции протеста, инициатором которой стал отец одного из убитых на улице Хорава в Тбилиси в декабре прошлого года школьников — Заза Саралидзе. Причиной протеста стал несправедливый, по оценке отца, приговор, вынесенный по делу об убийстве подростков. В настоящее время это дело расследуется заново. Его же обстоятельства изучает и временная следственная комиссия парламента Грузии, большинство в которой составляют бывшие соратники экс-президента Саакашвили, ныне лидеры партии «Европейская Грузия». К каким-либо существенным выводам по данному делу комиссия пока не пришла.