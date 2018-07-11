2 мая 2018 года министерство культуры Украины на официальном сайте министерства культуры Украины в сети интернет: www.mincult.kmu.gov.ua в подрубрике «Регуляторная политика» рубрики «Документы» было размещено следующее сообщение:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Могила

«Министерство культуры Украины предлагает для публичного обсуждения проект Концепции государственной этнонациональной политики Украины (далее — проект акта), разработан в соответствии с пунктом 112.2. Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 23 ноября 2015 № 1393-р.

Замечания и предложения к проекту акта от физических и юридических лиц, их объединений принимаются в течение месяца (со дня опубликования этого сообщения) в письменном и / или электронном виде в адрес Министерства культуры Украины:

Результаты электронных консультаций в обязательном порядке будут размещены на официальном сайте Министерства культуры Украины в сети Интернет: www.mincult.kmu.gov.ua не позднее, чем через две недели после их окончания.

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245363360&cat_id=244909847

Проект

Концепция государственной этнонациональной политики Украины

Общие положения.

Украина является страной, демографическую и этническую основу которой составляют украинцы, одновременно состав отдельных приграничных областей Украины является полиэтничным. Значительное влияние на формирование этнического состава населения Украины оказало пребывания ее частей в составе различных социокультурных систем, массовые миграции населения, особенно в послевоенный период.

В результате этого украинцы были лишены возможности развития собственной культуры и языка.

Указанное обусловливает необходимость осуществления последовательной государственной политики в сфере межэтнических отношений, удовлетворение и защиту всех этнических сообществ Украины, а также необходимость дифференциации механизмов и методов реализации органами власти государственной этнонациональной политики.

Совершенствование этнополитики государства, обновление законодательства в этой сфере является важным и весомым условием формирования и функционирования на Украине социального правового государства в соответствии с современными мировыми и европейскими стандартами в области прав человека, консолидации Украинского народа ради создания современного общества, которое базируется на принципах гуманизма, демократии и обеспечения всестороннего развития каждой отдельной личности и этнических сообществ.

Концепция государственной этнонациональной политики (далее — Концепция) является правовым актом, которым определяется содержание и направленность государственной этнополитики и который должен быть положен в основу совершенствования действующего и формирования нового законодательства, улучшения межэтнических отношений.

Основными задачами Концепции является определение актуальных проблем в этнополитической сфере, основных принципов и задач, правовых, организационных, финансовых и других основ их решения на основе положений Конституции Украины.

2. Этнонациональных положение на Украине — исторические предпосылки и современное состояние.

Современная Украина является не только посткоммунистической, но и постколониальной страной, перед которой стоит задача мировоззренческой трансформации, преодоление колониального наследия. Основными национально интегрирующими и идентификационными признаками при этом являются общая история, язык и культура. В гуманитарной сфере колониальный статус Украины обуславливался политикой денационализации украинцев и других этнических сообществ:

1) десубьективизацией в мировой истории (фальсификация истории Украины и утверждения, что она не имеет собственной государственной и национальной традиции, а ее история является частью истории других государств и народов);

2) маргинализацией языка (вытеснение украинского и других языков из сфер образования, науки, культуры, делопроизводства и т.д.);

3) культурной ассимиляцией (сведение культурных практик только к этнографическим проявлениям, культивирование неполноценности и ориентация на культурные образцы метрополии).

Таким образом, в силу особенностей исторического развития на Украине нуждаются в защите не только национальные меньшинства, но и этническое большинство — украинцы, идентичность которых в ряде регионов была в значительной степени утрачена. Это делает отношения типа «этническое большинство — меньшинства» на Украине значительно сложнее, чем в большинстве европейских стран, а в отдельных аспектах — нетипичными для них. Соответственно, государственная этнополитика Украины, в отличие от этнополитики западных государств, должна в полной мере учитывать эти различия.

3. Определение основных понятий.

Нижеприведенные термины употребляются в нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы межэтнических отношений в таком значении:

Государственная этнонациональная политика Украины — органическая составляющая внутренней и внешней политики государства, совокупность теоретических подходов, принципов, механизмов, последовательных решений и действий органов государственной власти и органов местного самоуправления, направленных на удовлетворение потребностей всех этнических сообществ и отдельных граждан Украины, связанных со спецификой их этнокультурного развития, и утверждения в обществе атмосферы межэтнической толерантности и укрепления общенационального единства

Национальность (этническая принадлежность) — принадлежность лица к определенной этнической общности.

Этническая общность — постоянная совокупность людей, объединенных общими идентифицирующими признаками — происхождением, языком, культурой, религией, которыедобровольно изъявляют желание сохранять и развивать свою этнокультурную идентичность, способная к демографическому самовоспроизведению. Этническими сообществами, которые являются объектами государственной этнонациональной политики Украины, определяются украинская нация, коренные народы, национальные меньшинства, этнические группы, а также сообщества зарубежных украинцев и граждан Украины за рубежом.

Этническая группа — этническая общность, которая меньше ста лет проживает на территории Украины и имеет определенные этнокультурные и религиозные особенности, которые способствуют сохранению ее самобытности и отличают ее от остального населения.

Украинская нация (украинская этническая нация) — этническая общность, этногенез которой проходил на территории северного Причерноморья в том числе в рамках современных границ Украины, которая объединяет лиц украинской национальности (украинского этнического происхождения), которые имеют чувство общности между собой, прежде всего общую историческую память и самосознание, для которых родными являются украинский язык, культура, а также украинские традиции, которая реализовала предусмотренное международным законодательством право на собственное национальное государство.

Украинский народ (украинская политическая нация) — все граждане Украины независимо от этнического происхождения, объединенные единым гражданством, общностью территории проживания, экономической жизни, внешнеполитических интересов, юридических прав и обязанностей, исторической судьбы, культурных традиций, осознанием единой общенациональной идентичности и будущего Родины как демократического, социального, правового Украинского государства.

Национальное меньшинство — численно меньшая украинской нации этническая общность, объединяющая граждан Украины неукраинского этнического происхождения, имеющая собственное государственное образование за пределами Украинского государства, проживающая здесь не менее ста лет, характеризующаяся общими этническими, культурными, религиозными или языковыми признаками и исторической памятью, отличающимиее от остального населения и изъявляющая желание добровольно сохранять и развивать свою этнокультурную идентичность.

Национально-культурная автономия — экстерриториальная форма национально-культурной самоидентификации граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам, самостоятельного решения ими вопросов сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности. Деятельность общественных организаций национальных меньшинств по реализации своих прав на национально-культурную автономию регулируется законодательством Украины.

Меньшинство в меньшинстве — часть этнической общности, проживающей в местах компактного проживания национального меньшинства и составлящее меньшинство населения соответствующей административно-территориальной единицы.

Коренной народ Украины — этническая общность, этногенез которого произошел на территории в пределах современных границ Украины, который составляет этническое меньшинство в составе ее населения, не имеет собственного государственного образования за пределами Украинского государства, характеризуется общими этническими, культурными, религиозными или языковыми признаками и исторической памятью, отличающие его от остального населения и изъявляет желание добровольно сохранять и развивать свою этнокультурную идентичность. Правовой статус и перечень коренных народов определяются отдельным законом.

Специальные меры поддержки — временные меры, предпринимаемые государством для обеспечения равенства прав и свобод этнических сообществ, находящихся в уязвимом социальном, правовом или культурном положении, путем установления льгот, создания других специальных благоприятных механизмов реализации прав, свобод и удовлетворения потребностей.

4. Принципы государственной этнонациональной политики Украины.

Государственная этнонациональная политика Украины осуществляется в соответствии с принципами:

— верховенства права;

— незыблемости территориальной целостности и государственного суверенитета Украины;

— предотвращение межэтнических конфликтов;

— противодействия любым проявлениям ксенофобии, разжигания расовой, национальной, этнической, религиозной вражды;

— содействие удовлетворению этнокультурных потребностей всех этнических сообществ Украины в рамках самоорганизации, в том числе, этнокультурных потребностей национальных меньшинств Украины в рамках национально-культурной автономии в том смысле, что национально-культурная автономия является механизмом удовлетворения этнокультурных потребностей лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и не предусматривает, как это следует из соответствующих международно-правовых документов, реализации коллективных прав национальных меньшинств;

— интеграции — Украина реализует государственную этнонациональную политику по принципу взаимной интеграции национальных меньшинств, коренных народов, этнических групп, с одной стороны, и украинской нации, с другой. Государство осуществляет обеспечение и защиту прав этнических сообществ путем сохранения их культурной и языковой самобытности с одновременным их интегрированием в украинское общество через изучение государственного языка, участия в общегосударственных и местных общественно-культурных мероприятиях, формирования общего информационного и культурного пространства и исторической памяти, а также и другие механизмы, способствующие процессу интеграции и предусмотренные законодательством;

— инклюзивности — государство создает условия для привлечения национальных меньшинств и коренных народов Украины к обсуждению и подготовки законодательных инициатив, касающихся вопросов развития Украины и защиты прав этнических общностей;

— равенства перед законом — государство обеспечивает равенство прав и свобод человека независимо от расы, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, политических, религиозных убеждений, языковых и других признаков, предоставление и защита которых предусмотрены Конституцией и законами Украины, а также международными соглашениями в области прав человека, участником которых является Украина;

— симметрии и взаимности — дополнительно к взятым на себя международным обязательствам государство может принимать другие меры поддержки в языковой культурной, образовательной и информационной сферах, направленные на сохранение языково-культурной самобытности определенных национальных меньшинств и защиты их прав. Указанные меры могут быть реализованы путем заключения двусторонних соглашений с государствами происхождения таких общностей. Указанные меры поддержки, изложенные в таких соглашениях, должны иметь симметричный характер и учитывать интересы украинского этнического сообщества в соответствующей стране.

— пропорциональности усилий — государство обеспечивает ресурсы, механизмы и методы реализации государственной этнонациональной политики в зависимости от специфики и этнического состава населения областей;

— самоидентификации — государство признает и гарантирует право личности самостоятельно решать, с какой именно этнической идентичностью, унаследованной от его предков или любой другой, она себя отождествляет, а также обеспечивает право свободно выражать и сохранять ее. Государство признает право личности заявлять о неопределенности ее этнической идентичности. Какое-либо решение личности по ее этнической самоидентификации не может влиять на объем ее гражданских прав и мешать ей в их практической реализации.

5. Этнический состав населения Украины и факторы, влияющие на состояние межэтнических отношений.

5.1. Этнический состав населения областей Украины.

Во всех областях Украины доля лиц, принадлежащих к украинской этнической нации, значительно превышает количество лиц, принадлежащих к другим этническим сообществам. В нескольких областях (Донецкая, Закарпатская, Луганская, Одесская, Черновицкая) ощутимый процент представителей русского и других этнических общностей. В Донецкой, Закарпатской, Одесской и Черновицкой областях сохраняются места компактного поселения национальных меньшинств.

Уникальным для Украины является этнический состав населения в Автономной Республике Крым (АРК) и г. Севастополя, на территории которых, кроме представителей украинской нации и русского национального меньшинства, проживают крымскотатарский, крымчацкий и караимский коренные народы Украины.

Существенной особенностью этнического состава современной Украины является тот факт, что значительную долю ряда национальных меньшинств (прежде всего, русских) составляют переселенцы второй половины ХХ в. и их потомки

5.2. Факторы, которые влияют на состояние межэтнических отношений.

Современное состояние развития межэтнических отношений на Украине и обеспечение прав этнических сообществ характеризуется действием таких факторов:

— гарантированное национальным законодательством и международными обязательствами Украины право на свободное развитие своей этнической идентичности, сохранения своей культурной и языковой самобытности;

— необходимость обновления национального законодательства в сфере этнополитики в соответствии с современными внутри — общественными и внешнеполитическими реалиями;

— неизжитых последствий длительной политики ассимиляции и русификации населения Украины вследствие тоталитарной политики бывшего Союза ССР, которая вызвала доминирование длительное время в течение ХХ столетия в общественной и личной жизни Украины языка русского национального меньшинства и вытеснения этим языком из употребления языка украинской нации, а также языков национальных меньшинств и коренных народов Украины;

— вооруженная агрессия России против Украины, что включает, в частности, попытки обострения межэтнических отношений; незаконная временная оккупация Российской Федерацией АР Крым,. Севастополя и территорий Донецкой и Луганской областей; массовые нарушения прав человека и основных свобод, в том числе преследования по этническому признаку, на временно оккупированной Россией территории Украины.

— быстрое развитие цифровых и коммуникационных технологий и интенсивные урбанизационные и глобализационные процессы, которые требуют новых подходов к решению задач по сохранению и развитию этнической идентичности.

— отсутствие стратегии и слабое организационно-функциональное обеспечение реализации государственной этнонациональной политики через систему органов исполнительной власти как центрального, так и регионального уровней.

6. Цель и задачи государственной этнонациональной политики Украины.

Целью государственной этнонациональной политики является создание условий для консолидации и развития украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также для развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности коренных народов и национальных меньшинств, интеграции всех этнических сообществ в украинскую политическую нацию (Украинский народ) на основе признания прав и свобод человека, создание основы для эффективного обновления законодательства в сфере межэтнических отношений.

Главными задачами государственной этнонациональной политики является содействие развитию равноправных отношений между представителями украинской этнической нации, коренных народов и национальных меньшинств, других этнических сообществ, проживающих в Украине; формирование атмосферы межэтнической толерантности и согласия в украинском обществе; обеспечение равных возможностей в экономической, социальной, политической и культурной сферах общества для всех ее граждан независимо от расы, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, политических, религиозных убеждений, языковых и других признаков.

7. Направления реализации государственной этнонациональной политики Украины.

Основными направлениями государственной этнонациональной политики являются:

в политико-правовой сфере:

— наработка и совершенствование законодательной базы, направленной на регулирование этнонациональных отношений на основе имплементации норм международного права, учета прогрессивного отечественного и зарубежного опыта в этнополитической сфере;

— выработка новых научно обоснованных подходов к решению проблем этнонациональных отношений, прежде всего проблем интеграции и консолидации украинского общества;

— разработка системных мероприятий, направленных на формирование национального сознания граждан Украины, консолидацию и развитие украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины;

— обеспечение права граждан на объединение и содействие уставной деятельности общественных объединений, представляющих интересы этнических сообществ в социальной и культурной сферах;

в культурно-гуманитарной сфере:

— привлечение этнических сообществ к разработке и выполнению государственных программ, планов мероприятий и т.п., направленных на развитие культурной самобытности украинской нации, коренных народов и национальных меньшинств Украины;

— реализация государственной языковой политики на основе норм национального и международного права, обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, гарантирование свободного развития, использования и защиты языков коренных народов и национальных меньшинств Украины;

— реализация государственной политики памяти с целью формирования общей исторической памяти украинской политической нации (украинского народа) на основе уважения к исторической памяти украинского этнической нации, коренных народов и национальных меньшинств, в случае необходимости выработки мер для примирения и предотвращения конфликтов;

— формирование и распространение ценностей межэтнического согласия путем внедрения соответствующих учебных программ, в частности, истории и народоведения в систему дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-технического и высшего образования;

— недопущение ксенофобии, разжигания национальной, расовой и религиозной вражды в публичных сферах: информационной, образовательной, искусства, культуры, литературы, управления, политики, а также на уровне бытового сознания;

в информационной сфере:

— содействие деятельности средств массовой информации и коммуникации, которые распространяют информацию на государственном языке и языках коренных народов и национальных меньшинств Украины;

— содействие освещению в средствах массовой информации и коммуникации вопросов становления Украинского государства, развития этнонациональных отношений и реализации прав национальных меньшинств и коренных народов Украины на распространение знаний об истории, культуре, обычаях, традициях представителей всех этносов;

в сфере внешней политики:

— содействие сохранению и развитию культуры, языка, удовлетворению культурных потребностей зарубежных украинцев и граждан Украины за рубежом и привлечения их общественных объединений к мероприятиям, инициативам по подъему международного имиджа Украины;

— содействие временной трудовой миграции граждан Украины на основе межгосударственных соглашений как альтернативе постоянной эмиграции и долгосрочной трудовой миграции;

— разработка и внедрение целостной миграционной политики как действенного инструмента регулирования вопросов, связанных с принятием беженцев и вынужденных переселенцев из различных регионов мира, транзитной миграции, реэмиграции, временной интеграции иммигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев и реэмигрантов в украинское общество;

— налаживание сотрудничества со странами, которые принимают трудовых мигрантов из Украины, для надлежащего обеспечения их правовой и социальной защиты.

8. Механизмы реализации задач государственной этнонациональной политики Украины.

8.1. Внедрение системы постоянного мониторинга реализации государственной этнонациональной политики Украины и содействие проведению научных исследований по проблемам развития этнических культур и достижения межэтнического согласия.

8.2. Реализацию государственной этнонациональной политики в пределах своих полномочий осуществляют центральные (в том числе уполномоченный отдельный центральный орган государственной власти) и местные органы исполнительной власти, которые опираются в своей деятельности на экспертно-аналитическую среду, совещательные общественные советы и другие институты гражданского общества в сфере межэтнических отношений.

В соответствии с этническим составом населения конкретной области государство:

— в областях с моноэтническим составом населения обеспечивает создание и функционирование отдела (сектора) по делам национальностей в составе соответствующего управления областной государственной администрации, а также, при необходимости, деятельность совещательного органа по вопросам межэтнических отношений при областной государственной администрации;

— в областях с пестрым этническим составом населения обеспечивает создание и функционирование департамента (управления) по делам национальностей в составе облгосадминистрации и отделов (секторов) по делам национальностей в соответствующих районных государственных администрациях, а также образование совещательных органов по вопросам межэтнических отношений при областной и районных государственных администрациях.

8.3. Осуществление специальных мер поддержки коренных народов и национальных меньшинств

— в соответствии с двусторонними межгосударственными соглашениями по поддержке национальных меньшинств;

— в соответствии с государственными программами, стратегий или планов действий по поддержке и интеграции в украинское общество отдельных коренных народов или национальных меньшинств, утвержденных нормативно-правовыми актами национального законодательства, а также актами международного законодательства, согласие на выполнение которых предоставлено Верховной Радой Украины;

— в соответствии с государственными программами, стратегий или планов действий, направленных на поддержку украинцев, представителей коренных народов и национальных меньшинств — беженцев и вынужденных переселенцев из незаконно аннексированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и оккупированных ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины;

— в соответствии с государственными программами, стратегий или планов действий, направленных на поддержку и развитие языков этнических сообществ, прежде всего государственного языка, которые подверглись ассимиляционному давлению вследствие тоталитарной политики бывшего Союза ССР и были вытеснены из сфер их традиционного применения в общественной и частной жизни;

— в соответствии с государственными программами, стратегий или планов действий, направленных на сохранение идентичности этнических сообществ Украины, в том числе путем устранения последствий негативного влияния на этническую идентичность урбанизационных и глобализационных процессов;

— в соответствии с государственными программами, стратегий или планов действий, направленными на поддержку и интеграцию в украинское общество иммигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев и реэмигрантов.

8.4. Проведение постоянного мониторинга этнонациональных отношений на Украине, экономического, культурного, политического состояния украинской этнической нации, коренных народов и национальных меньшинств для выявления проблемных вопросов в этой сфере, быстрого реагирования и внедрение эффективного на них, политического и правового механизма предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций.

8.5. Осуществление информационного обеспечения государственной этнонациональной политики, информирование общества о ситуации в сфере этнонациональных отношений, а также о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, направленных на выполнение задач по реализации государственной этнонациональной политики.

8.6. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с общественными объединениями, созданными по этническому признаку.

8.7. Создание в соответствии с законодательством условий для участия граждан в реализации и совершенствовании государственной этнонациональной политики.

8.8. Подготовка и повышение квалификации кадров органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, которые принимают участие в выполнении задач по реализации государственной этнонациональной политики, направленной на сохранение самобытности коренных народов и национальных меньшинств Украины и интеграцию и консолидацию украинского общества.

8.9. Привлечение иностранных партнеров и международных организаций к решению проблемных вопросов в сфере этнополитики, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины и незаконной временной оккупацией Россией АР Крым,. г. Севастополь и территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе в контексте массовых нарушений прав человека и основных свобод, преследований по этническому признаку.

9.Финансовое обеспечение реализации государственной этнонациональной политики Украины.

Расходы, необходимые для обеспечения выполнения мероприятий, направленных на реализацию государственной этнонациональной политики Украины, осуществляются за счет средств государственного и местных бюджетов, а также других источников, предусмотренных законом.

10. Ожидаемые результаты

Реализация Концепции государственной этнонациональной политики Украины позволит:

— усовершенствовать законодательство в сфере регулирования этнонациональных отношений, обеспечения прав и свобод человека и проводить последовательную государственную этнонациональную политику;

— создать условия для консолидации украинского народа (украинской политической нации), формирования атмосферы межэтнической толерантности и согласия в украинском обществе;

— обеспечить развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности украинской нации, коренных народов и национальных меньшинств, удовлетворения их этнокультурных потребностей.