В Стамбуле взят под стражу популярнейший исламский телепроповедник Аднан Октар. В России он был среди немногих современных исламских авторов, чьи работы беспрепятственно печатались и распространялись. Некоторые знают его под именем Харун Яхья.

Турция

Вместе с Октаром были арестованы в ходе ночного рейда около восьмидесяти членов его секты. В общей сложности было выписано 234 ордера на задержание. Телевизионный канал A9 брошенного в узилище проповедника продолжает вещать, показывая старые передачи из богатого телеархива.

Сообщают, что против лидера группы и его последователей будут выдвинуты обвинения в мошенничестве, развратных действиях и даже в военном шпионаже. Масштабы полицейской операции и решительность властей вызывают немало удивления. Свободные нравы внутри секты были предметом многократных журналистских расследований. При знакомстве с видеоматериалам самой группы мы обнаружим изобилие избыточно размалеванных девиц в одежде, приличествующей парижской улице Пигаль. Эти дамы играли важнейшую роль в привлечении людей к секте. Так чего вдруг такой ажиотаж возник? Ужель после выборов начались зачистки?

Неясно, что послужило причиной расправы. Группа Аднана Октара была известна поддержкой Эрдогана. Все действия координировались с властями.

Яркий красноуст, прогремевший протестами против светской власти в старые времена, и автор десятков книг против дарвинизма и в защиту умеренного ислама, Октар пытался последние десять лет быть для иноземцев «хорошим турком». Его выступления по телевидению изобиловали призывами к миру и толерантности.

Флаги Турции и Евросоюза.

Эта система работала слаженно. Реджеп Эрдоган обрушивается очередной раз на кого-то с руганью и проклятиями, а через какое-то время Аднан Октар приглашал представителей «обиженной» страны и показывал им Турцию и ислам «с человеческим лицом». Мягкая сила, улыбки повсеместно, и турецкие сладости на столе.

Именно так я оказался впервые в телестудии Аднана Октара шесть лет назад. Поскольку я проходил по линии «религиозный израильский», то для общения со мной были задействованы подтянутые мужчины средней молодости с видом младшего офицерского состава. Никаких девушек со вздутыми округлостями.

После согласования мужчины приехали ко мне в гостиницу в Стамбуле и обсуждали взаимоотношения Турции с Израилем и с Россией, а также деловые вопросы. В России некоторые члены секты Октара активно занимались строительством. Искали проекты и подряды в России, как часто водится у турецких бизнесменов.

Откровенное и неизрезанное интервью о положении на Ближнем Востоке было для меня уникальной возможностью диалога с мусульманской аудиторией. И с тех пор потянулось всегда приятное и всегда двойственное общение с представителями секты. Интересно было то, что они всегда были добронастроены, но всегда на стороне Эрдогана. А когда тот показывал свое свирепие, они снисходительно объясняли это его провинциализмом и непременно добавляли, что Аднан Октар делает все, чтобы турецкий лидер утих и присмирел. Особо интересно было, когда сквозь улыбку звучали предложения о виде на жительство в Турции, но после вхождения Израиля в Оттоманскую империю. Неизбывный реваншизм.

После того как турками был сбит российский военный самолет, люди Октара пытались активно зазывать российских политиков к себе, чтобы рассказать, как прекрасен турецкий эпос, и даже показать… Но все как-то не шло у них, а потом Москва сама замирилась с Анкарой.

Попытки умиротворения израильтян продолжались все эти годы, невзирая на категорически негативное отношение израильского министерства иностранных дел. Там вспоминали, как Октар приложил руку к разного рода юдофобским публикациям в начале девяностых. Впрочем, кто в мусульманском и в арабском мире не питал слабости к сему жанру?..

Раз в году Аднан Октар устраивал знатный прием в честь окончания поста Рамадан. Там бывали религиозные депутаты кнессета Израиля, представители арабских посольств, мусульманские проповедники, христианские священники. Было особо ощутимо присутствие масонов, которые обнаруживались и в среде христианского духовенства. Это не специальное расследование, а прямой результат интересных бесед с ними.

Хозяин торжества прохаживался от стола к столу и благословлял каждого из присутствующих.

Harunyahya.com Встреча представителей религиозных конфессий с Аднаном Октаром.

Особо хорошо знакомых ему брал потом на телепередачу, в которой обсуждались проблемы мира и отношений с Турцией. Моложавые и крепкие люди из его окружения активно беседовали с теми, кого считали интересными каналами для передачи информации далее. Они всегда косвенно защищали Эрдогана, очень ругали Гюлена и активно интересовались, слышали ли в мире об успехах Аднана Октара. Несколько лет назад им удалось опубликовать его статью в интернет-издании, носящем имя популярнейшей когда-то советской газеты. Они очень гордились этим. Когда я раскрыл им тайну, что такую статью в таком издании могли прочитать от силы пару тысяч человек, не верили и продолжали улыбаться.

Приближенные работали всегда четко и слаженно, полностью соответствуя сектантским дисциплинарным лекалам. Большая часть работников несемейные и всецело преданные. Немногие женатые непременно бездетны. Члены секты не рожали детей. Про девушек Октара ходят видеоматериалы и рассказы по всему миру, но сам я всегда был опекаем исключительно лицами мужского пола. Так было из раза в раз: прилетаешь днем, а вечером телепередача с Октаром, после чего улетаешь обратно утром. Все время под опекой охраны.

Слаженность в словах и в действиях отличает членов любой секты. Люди Октара активно занимались политикой и стремились к участию в крупных международных миротворческих проектах. Они были связаны с местными спецслужбами и с правящими политическими кругами. Видимо, поэтому до выборов их не трогали. А сейчас решили устранить всех вместе.

Опасно пускаться в игрища с взвинченными деспотами. Не первый раз, когда кто-то пускается в лабиринты риска и терпит крушение. И кто теперь узнает, за кого точно играл и зачем вообще он играл.