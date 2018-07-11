На предстоящем саммите НАТО президент США Дональд Трамп должен напомнить другим 28 членам альянса о словах конгрессмена из штата Вирджиния Джона Рэндольфа, который заявил сторонникам американской военной помощи Греции в период войны за независимость с Османской империей: «Скажите этим семи миллионам греков следующее: «У нас было всего три миллиона человек против силы, по сравнению с которой Турция — это ягненок. Идите и сделайте то же самое». Короче говоря, президент Соединенных Штатов должен заявить другим членам НАТО о том, что Вашингтон больше не будет защищать их от внешней агрессии, если только конгресс не примет решения об объявлении войны, как того требует конституция США, пишет Брюс Фейн в статье для американского издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

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Затем Трамп должен объявить о военной доктрине «Несокрушимая самооборона» в рамках политики «Америка прежде всего», согласно которой американские вооруженные силы будут задействованы только в целях самообороны против фактических агрессоров, угрожающих США, и только в том случае, если конгресс объявит войну или санкционирует проведение военной операции. Президент США должен объяснить НАТО, что конституция Соединенных Штатов запрещает американскому президенту начинать войну только лишь на основе соглашений. Трамп должен дать понять, что он будет бороться только за то, что принадлежит США. Если Трамп воздержится от оглашения такого решения, он выступит перед другими странами не в роли президента США, а в роли избранного президента мира.

Кукрыниксы. «НАТО»

Статья 5 Устава Североатлантического альянса гласит, что нападение на одного члена НАТО должно расцениваться как нападение на всех членов НАТО. Однако данная статья не может отменить действие конституции США.

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«Существующая система не способствует поспешному вступлению в войну, она защищает нас от нее. Никто, ни один человек не в силе втянуть нас в это бедствие, поскольку обязанность объявления войны возложена на законодательный орган. Объявление войны должно быть сделано после получения согласия палаты представителей. Из данного обстоятельства мы можем сделать определенный вывод о том, что только наши национальные интересы могут побудить нас вступить в войну», — заявил бывший член Верховного суда США Джеймс Уилсон, который принимал участие в работе Конституционного конвента в 1787 году.

Сенат не признал Версальский договор, поскольку он противоречил американской конституции, т.к. США должны были дать обещание защищать каждую границу в мире, без необходимости согласования своих действий с конгрессом. Чтобы ст. 43 договора с ООН получила поддержку конгресса, пришлось указать, что вооруженные силы США могут быть использованы Советом Безопасности ООН только после того, как конгресс США объявит войну. В ст. 11 Устава НАТО также указано, что перед тем как США придут на помощь членам НАТО в соответствии со ст. 5, необходимо, чтобы конгресс объявил войну. К тому же Верховный суд в 1957 году подтвердил, что никакие договоры не могут отменить действия американской конституции.

В военной доктрине США, отвечающей политике «Америка прежде всего», не будет указаний на то, что Китай и Россия представляют угрозу для США. Сегодня Китай имеет территориальные споры с Филиппинами и Вьетнамом. Однако данный территориальный спор не угрожает суверенитету США. Силы самообороны Японии могут сдержать китайскую агрессию и без договора о взаимопомощи между США и Японией. Даже если Китай предпримет агрессивные шаги в отношении своих соседей, это лишь снизило бы опасность угроз для суверенитета США. Китаю пришлось бы тратить огромные военные и финансовые ресурсы на подавление мятежей на оккупированных территориях, что, в свою очередь, привело бы к снижению возможности потенциальной конфронтации с Соединенными Штатами.

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Кукрыниксы. «Советская угроза!» 1979

В настоящий момент ежегодный военный бюджет России составляет около $60 млрд, что соответствует крошечной части от военных расходов США. Даже если предположить, что в новой военной доктрине США будет содержаться утверждение о том, что Россия намерена использовать свои вооруженные силы для восстановления советской империи, Москва все равно столкнулась бы с ошеломляющими военными и финансовыми издержками, связанными с подавлением населения на территории противника.

Отправляясь на саммит НАТО, Трамп должен помнить о словах 16-го президента США Авраама Линкольна:

«Ожидаем ли мы, что какой-то военный гигант по другую сторону Атлантики перешагнет море и сокрушит нас одним ударом? Нет! Все армии Европы, Азии и Африки, вместе взятые, даже если бы у них в казне были все сокровища Земли, а Бонапарт стал бы их главнокомандующим, не смогли бы силой своего оружия достичь берегов реки Огайо или проложить путь по Голубому горному хребту».