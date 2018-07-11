



Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сразу после инаугурации вопреки традиции и ранее анонсированным планам совершить первый зарубежный визит на Северный Кипр и только потом в Азербайджан, отправился с визитом в Баку. Если судить по внешним признакам, поездка носила срочный характер и была ограничена всего несколькими часами. Тем более что Эрдогану и его визави, азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву надлежало вскоре быть в Брюсселе на саммите НАТО. Поэтому сторонам было не до помпезности, после официального приветствия они провели встречу один на один.

Баку сейчас непросто. Недавняя авария на Мингечаурской ТЭЦ, когда страна пережила настоящий энергетический коллапс, показавший уязвимость Азербайджана, дала и другой эффект — стало вырываться наружу всегда существовавшее в стране внутреннее напряжение. В день, когда Эрдоган посещал Баку, в Гяндже прошел несанкционированный митинг в поддержку Юниса Сафарова, организовавшего покушение на главу исполнительной власти этого города Эльмара Велиева. При разгоне митинга погибло два офицера полиции. Ранее в Гяндже прошли массовые аресты по делу о покушении на Велиева. МВД, Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности Азербайджана считают, что нападение является «запланированным террористическим актом с целью захвата власти в городе», и усматривают в этих действиях стремление исламистов «установить в Азербайджане исламское государство, управляемое законами шариата». В этой ситуации перед следственными органами, которые первоначально склонялись не придавать этому «криминальному» событию религиозную окраску, стоит задача выяснить, состоит ли Сафаров в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или он связан с «политическим шиизмом».

Liveinternet.ru Террористы

Если последнее подтвердится, можно будет констатировать: эпицентр недавних кровавых столкновений в Нардаране (посёлок городского типа в Сабунчинском районе Баку, расположенный в 25 км к северу от столицы), известного как сосредоточение консервативного и преданного шиизму населения, где не раз происходили выступления местных шиитов и стычки с азербайджанской полицией с использованием оружия, начинает перемещаться на запад в сторону Гянджи — второго по численности населения города в республике. Добавим, что Гянджа имеет особенные исторические характеристики. В 1918 году она стала первый столицей Азербайджанской демократической республики, да и вообще всегда играла и играет большую роль в общественной, политической и экономической жизни страны. Не стоит забывать и о том, что именно гянджинец Суррет Гесейнов организовал в 1993 году военный переворот против тогдашнего президента Абульфаза Эльчибея, а потом фактически привел к власти Гейдара Алиева, которого же в 1994 году пытался свергнуть.

Правда, сейчас ситуация иная. Известный азербайджанский эксперт Эйнулла Фатуллаев пишет на страницах портала Haqqin.az о возрождении в республике политического шиизма с намеком на то, что его волны распространяются из Южного (иранского) Азербайджана, который «сыграл ключевую роль в формировании почти что общемировой идеологии политического шиизма». Что касается специфики процессов возрождения политического шиизма в Азербайджане, то его острие направлено не столько против азербайджанского варианта европейского постмодернистского развития, сколько против альянса шиитского Баку с суннитской Анкарой. «Спустя столетия Гянджа снова стала напоминать город, где раскрывший крылья политический ислам ищет победу», — констатирует Фатуллаев. По его словам, «впервые за 28 лет в Азербайджане-исламисты совершили теракт в отношении высокопоставленного чиновника», что обозначает «новый отсчет истории, точку невозврата и политического кризиса либерализма в стране».

President.az Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Баку

Это серьезный и во многом неожиданный для Алиева и его сторонников разворот событий в республике, когда они оказались между «тюркским национализмом» и шиитской солидарностью». Вот почему заявление Эрдогана по итогам его визита в Баку на совместной пресс-конференции с Алиевым о том, что он продолжает в отношениях с Баку придерживаться формулы «одна нация — два государств», некоторые эксперты воспринимают как «турецкий керосин, подлитый в начинающий полыхать азербайджанский костер». Азербайджан начинает приобретать новый политический имидж, в котором обозначается очередной, но исторически обусловленный кавказский рубеж между шиитами и суннитами, который уже имеет место быть на всем Ближнем Востоке. Более того, как показывает конкретная политическая практика, репрессивная политика, используемая Баку против растущего шиизма, будет приносить обратный эффект, вести к нарастанию протестного движения против алиевского клана.

Так что Эрдогану и Алиеву было что обсуждать лицом к лицу. Как считает бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, для лидеров обеих стран сейчас главной проблемой становится обеспечение безопасности, остальное — дальнейшее расширение и углубление двусторонних отношений — переходит в категорию вторичного. Тем более что, отмечает турецкий политолог Ирфан Гюндуз, Эрдоган после победы на президентских выборах намерен «превратить тюркский и в целом исламский мир в мощный фактор влияния на глобальную политику». При этом Гюндуз констатирует, что Анкара и Баку «на пороге знаменательных шагов на пути развития». Что же, будем ждать, куда обоих президентов выведут эти «новые» пути-дороги.