Как сообщает корреспондент РИА Новости из Токио, в рамках перекрестного Года культурных обменов России и Японии возрождена традиция показа в Стране восходящего солнца российских и советских фильмов. Во вторник прошло открытие первого за последние 12 лет кинофестиваля в зале японского Государственного киноархива.

Цитата из к/ф «Москва, любовь моя». Реж. Александр Митта, Кэндзи Ёсида. 1974. СССР — Япония Вместе

«После некоторого перерыва возобновляется такая традиция, когда Советский Союз и Россия представляли, и довольно регулярно, картины в Японии, и сейчас составлена уникальная программа из старого кино, сделанного в разные времена, в том числе 30-е годы, и две совершенно новые картины», — рассказал РИА Новости режиссер одной из них Алексей Учитель.

В Токио состоится премьера его фильма «Матильда», а осенью начнется прокат фильма в Японии, как и картины Карена Шахназарова«Анна Каренина», просмотр которой прошел на открытии нынешнего кинофестиваля, сообщает РИА Новости.

Цитата из к/ф «Анна Каренина. История Вронского». Реж. Карен Шахназаров. 2017. Россия Анна

В рамках показа российского и советского кино в Токио японские зрители также увидят фильмы «Юность Максима» (1935 год), «Последняя ночь» (1937 год), «Возвращение Максима» (1937 год), «Александр Невский» (1938 год), «Член правительства» (1940 год), «Иван Грозный» (1945 год), «Иван Грозный»(Сказ второй: Боярский заговор) (1946/1958 годы), «Летят журавли» (1957 год), «Баллада о солдате» (1959 год), «Судьба человека» (1959 год), «Хованщина» (1959 год), «Воскресенье» (две серии 1960 и 1962 годов), «Шаг» (1961 год), «Девчата» (1962 год), «Иваново детство» (1962 год), «Пять вечеров» (1979 год), «Анна Павлова» (1983 год), «Чучело» (1984 год), «Интердевочка» (1989 год), «Хрусталев, машину!» (1998 год), а также мультфильмы, включая «Ежик в тумане» (1975 год).

Следует отметить, что японский зритель в советские времена не был избалован знакомством с киноискусством «идеологически враждебного» социалистического государства. За шесть лет работы на Японских островах в 80-е годы прошлого столетия не помню ни одного советского фильма, шедшего на широком экране Японии. Весьма редки наши фильмы были и на японском телевидении. Да и шли они не на ведущих каналах и не в удобное для просмотров время. Опасаясь идеологического влияния, телевизионные власти допускали на телеэкран в основном кинофильмы, поставленные по произведениям дореволюционных классиков русской литературы. Помню показ по телевидению кинофильма «Вий» (1967 г.), который представлялся в газетной телепрограмме как «фильм ужасов». Демонстрировались одни из первых советских цветных кинофильмов — «Каменный цветок» (1946 г.), «Сказание о земле Сибирской» (1947 г.). Больше ничего в памяти не осталось. Что касается такой всемирно известной классики как, например, «Война и мир», то японцы больше знакомы с американской киноверсией этого произведения. В американском же варианте знают они и о кинофильме «Доктор Живаго», который японцы в разговорах со мной называли русским и восхищались музыкой фильма.

Цитата из к/ф «Вий». Реж. Константин Ершов, Георгий Кропачёв. 1967. СССР Хома Брут

Партия и советские правительственные организации ставили задачу продвижения на японский рынок кинопродукции Советского Союза. В Японии работало представительство Совэкспортфильм, которое вело переговоры непосредственно с японскими кинофирмами и телевизионными компаниями, обсуждало вопросы, связанные с совместной постановкой.

Людям старшего поколения, видимо, памятны совместные советско-японские кинофильмы. В основном это были напрямую не затрагивающие идеологию мелодрамы. Наиболее известный из них — «Москва, любовь моя».

Цитата из к/ф «Москва, любовь моя». Реж. Александр Митта, Кэндзи Ёсида. 1974. СССР — Япония Комаки Курихара

Фильм рассказывает о том, как японская девушка Юрико приехала в Москву учиться искусству балета. Любовь московского скульптора, победа на конкурсе выпускниц школы при Большом театре принесли Юрико счастье. Но она родилась в Хиросиме, и у неё лейкемия.

Однако собиравший в нашей стране большую зрительскую аудиторию в кинозалах и у экранов телевизоров трогательный фильм, по моим наблюдениям и разговорам с японцами, в их стране почти неизвестен. И это несмотря на то, что в нем снималась популярная в те годы японская киноактриса Комаки Курихара.

Большой популярностью пользовался и советско-японский фильм «Маленький беглец» о десятилетнем сироте Кэн Каваму, который, услышав, что его отец в действительности жив и находится в Москве, решается добраться до российской столицы. Через полосу приключений и с помощью русских людей ему это удается, но, увы, отца он в живых не застает.

Цитата из к/ф «Маленький беглец». Реж. Эдуард Бочаров, Тэйносукэ Кинугаса. 1966. СССР — Япония Разговор

Отрадно, что в наши дни предпринимаются шаги по восстановлению традиции создания совместных российско-японских фильмов. По сообщениям японской центральной телевещательной корпорации NHK, Япония и Россия проведут совместные съемки кинофильма, в основу которого ляжет романтическая история, разворачивающаяся в обеих странах в начале 1900 годов. Об этом было объявлено в понедельник в посольстве Российской Федерации в Токио. Фильм повествует о любви японки и российского солдата, оказавшегося в плену в западной Японии в 1904 году, когда две страны воевали между собой.

В фильме будут сниматься актеры из обеих стран. Съемки начнутся в следующем месяце, а выход фильма на экраны намечен на весну будущего года. Японский актер Иссэй Огата сказал, что участие в проекте — это большая честь для него. Он также выразил гордость в связи с тем, что в фильме показано гуманное обращение с российским солдатом в японском лагере для военнопленных.

Именно такие проекты, служащие не на словах, а на деле углублению знания друг о друге и взаимопонимания двух народов, должны преобладать в российско-японских отношениях. Они должны вести наши страны не назад — ко всем надоевшему муссированию старых обид и претензий, а вперед — к новым связям и контактам не только политиков и бизнесменов, но и простых людей, для которых главное — мир, добрососедство и сотрудничество с соседями.