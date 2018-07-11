Судя по последним сообщениям из Сирии и Турции, США и Израиль при безоговорочной поддержке Анкары лихорадочно ведут новую рекогносцировку своих позиций и усилий в рамках Курдского вопроса на Ближнем Востоке. И турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, празднующий победу на выборах, в полной мере получил карт-бланш от Тель-Авива и Вашингтона. Но кураторы «курдского вопроса» последних лет примерно 20−25, то есть США и Израиль, одновременно идут на шантаж и «перевоспитание» курдских племен — пока в Сирии и Ираке. В этом лишь контексте можно рассматривать заявления и публикации из Турции, в которых утверждается, что, мол, все в северо-сирийской зоне для Анкары завершилось «успешно».

ИА REGNUM Курдские боевики

Как сообщал в июле СNN Türk, представитель МИД Турции Хами Аксой объявил журналистам о том, что Турция выходит из Африна. Таким образом, операция, которую резко критиковали за то, что она была затеяна с целью получения голосов избирателей, подошла к концу сразу после окончания президентских и парламентских выборов в Турции. Но не будем спешить с выводами — турецкие выборы в «истории Африна» не были и не являются истинной причиной захвата этой части Северной Сирии. «Некоторое время назад жители Африна основали собственный муниципальный совет. В совете присутствуют курды, туркмены, арабы. Военные и охранные структуры постепенно также переходят в их руки. Турция еще на некоторое время останется здесь. Говорить о неделях некорректно, в этом плане я бы хотел сделать примечание. Однако, как я и сказал, работы по обучению охранных сил и их снабжению идут полным ходом», — заявил Аксой.

Kurdishstruggle Курды. Сирия

Но, во-первых, реальность далека от заявлений Анкары. Источники в Сирии говорят, что некоторые турецкие танковые батальоны отступили к Атме и в окрестности Ааззаза и Манбиджа. Источники также говорят, что турецкое государство оставляет свои силы на стратегических высотах. Также утверждается, что турки стремятся остаться в Африне и контролировать город через созданную ими подконтрольную администрацию. Но почему же Анкара так топорно кривляется? Дело в том, что 4 июля 2018 года российская делегация отправилась в Африн с турецкой стороны и провела несколько заседаний. Судя по всему, представители России поставили перед турками вопрос ребром: нет террористов? Уходите — время вернуть территории и город Африн законному хозяину, т. е. правительству и народу Сирии. В том числе — афринским курдам.

Однако Аксой (читаем: Эрдоган) врет. По всей линии афринской оккупации ни дня ситуация не «нормализовалась». Оккупанты ежедневно пытают, грабят, воруют, насилуют, сносят дома, продолжаются столкновения между бандами. Силы местного сопротивления (а это, разумеется, и курдские «Отряды народной самообороны» YPG, и курдская «Партия демократический союз» PYD) не позволяют захватчикам свободно дышать в рамках, как они это называют, «второй фазы «исторического сопротивления в Африне». Усиливающееся давление привело к столкновениям между бандами и конфликтам между кланами, которые сотрудничали с турецким государством в процессе вторжения. Когда Аксой выступал со своим заявлением, в Африне усилилась атмосфера террора после трех взрывов 27 июня и продолжились рейды по домам. В Африне не было и нет стабильности в принципе, он кипит внутри, несмотря на все попытки турецкого фашизма подчинить его себе.

И вот еще одно доказательство — 5 июля, т. е. еще во время пребывания в Африне российской делегации, правоохранительные службы Турции арестовали двух членов Курдской рабочей партии (PKK), «пытавшихся проникнуть на территорию сирийского Африна», сообщало турецкое агентство Anadolu. У повстанцев было изъято оружие, глушители, а также самодельные взрывные устройства. Мотивы их поступка выясняются. Но курдские источники утверждают, что были арестованы… два курда-беженца из Африна, которые пытались выяснить судьбу своих пропавших без вести родных и близких.

Турция объявляет о выводе солдат и военной техники из Африна не потому, что Африн больше не является небезопасным для турецкого государства. Официально 6400 турецких солдат и 25 000 вооруженных исламистских инсургентов из 47 банд, включая ИГ и бывшую «Джебхат-ан-Нусру» (организации, деятельность которых запрещена в РФ), которые находятся в международных списках террористов, приняли участие в операции против Африна. Хотя сирийские курды по сей день утверждают, что истинное число сил вторжения намного выше. Турция перебрасывает «излишки» солдат и техники из Африна в другие регионы и в то же время пытается сделать вид, что якобы «Африн шаг за шагом добивается мира, а мы не оккупанты».

Турецкий солдат

После операции вторжения, которая завершилась 18 марта, около 100 тыс. человек были доставлены в Африн из числа боевиков и членов их семей из Гуты, Хомса, Хамы и городов Турции. Это новое население было привезено, чтобы изменить демографический состав Африна, и переговоры велись в ключе «Африн в обмен на Гуту». Итог пока один — Анкара умышленно идет на подлог, цель которого — банально «обдурить» Россию, Иран и руководство Сирии, требующих ухода турок из Северной Сирии. А все потому, что коалицию Запада и Израиля не устраивает тот факт, что продолжается конструктивный диалог между лидерами курдских отрядов YPG и Дамаском. Напомним, что именно эти курдские формирования составляют основу Сирийских демократических сил (SDF), поддерживаемых США и Израилем.

Например, в городе Эль-Камышлы по результатам переговоров между курдами и сирийским правительством принято решение о включении курдского ополчения в Сирийскую арабскую (правительственную) армию. Разумеется, что это — удар и по тандему США — Израиль, и по Турции! Аналогичная встреча прошла 1 июля в городе Табе, расположенном на западе провинции Ракка. Стороны обсуждают следующие предложения: обеспечение безопасности в городе Эр-Ракка возлагается на сирийскую военную полицию; создаются совместные КПП в провинции; курдские формирования включаются в ряды сирийской армии; в провинции открываются вербовочные пункты правительственной армии, и т.д.

Соглашение по Ракке еще не подписано, так как против него категорически выступают США и Франция. Тем не менее после сделки США и Турции по Манбиджу доверие к американским союзникам и международной коалиции подорвано, курдское движение раскололось на два лагеря. Часть курдов согласна вести переговоры с официальным Дамаском без предварительных условий. Обстановка в Ракке для курдских отрядов осложняется тем, что там проживает в основном арабское население, которое резко выступило против принудительной мобилизации в ряды проамериканских SDF. Протесты населения получили поддержку у арабской группировки «Ливаа Тувар аль-Ракка», входящей в состав SDF. В мае этого года дошло до боевых столкновений, которые были прекращены с вводом в Эр-Ракку американских военных. Через месяц курдская полиция безопасности «Асаиш» некоторое время даже блокировала штаб-квартиру этой группировки. Пять дней под арестом находился и ее лидер Эйн Исса. В интернете, кстати, есть видео, где бойцы «Ливаа Тувар аль-Ракка» на улицах Ракки скандируют: «Мы отдадим за тебя наши жизни и нашу кровь, Башар!»

Объяснение, почему мы обязательно включаем Турцию в совместные нынешние действия США — Израиля по курдам, будет видно далее, когда мы рассмотрим, что вытворяют турки против курдов Ирака. Хотя и заявление из Анкары от 6 июля — по сути, одновременно с тем, что российская делегация 4−5 июля побывала в Африне, — тоже вполне обстоятельное доказательство взаимосвязанности Вашингтона, Тель-Авива и Анкары по курдам региона. И мы наглядно показывали на протяжении истекших месяцев 2018-го, что их целью было на каком-то из этапов перенаправить некий наспех созданный курдский конгломерат разноязычных племен под общей «ширмой» квази-государства против Ирана.

Сторонники курдской партии «Демократический союз» (PYD) в Африне. Сирия

Но именно в Ираке произошел разлом в выстраивавшихся турецкими, израильскими и американскими спецслужбами конструкциях и построениях. И почти сразу же ситуация среди курдов Ирака начала «перетекать» и на курдов Сирии. Провал американо-израильского плана дезинтеграции и дробления Ирака и Сирии таким образом был обеспечен, о чем власти Ирана предупреждали и своих оппонентов, и Россию, как минимум, с августа 2014-го, когда разоблачили роль США, Израиля и Турции в создании террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и формирования «Халифата». К тому же «классическая» (то есть турецкая) PKK прекратила в том же 2014-м поддержку и связи с теми ирано-курдскими группировками, которые еще со времен иракского диктатора Саддама Хусейна использовались в вооруженных провокациях и диверсиях против Ирана.

6 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Вашингтон договорились о совместных действиях против PKK на территории Сирии. «В нашей дорожной карте есть четкий консенсус с США относительно совместных действий против PKK после Манбиджа», — подчеркнул он. Напомним также, что пешмерга «турецкой» PKK совместно с другими курдскими оргиями в Сирии и Ираке сражались против боевиков ИГ, и сейчас сражается против турецкой агрессии в регионе. Но, судя по оговорке Чавушоглу, сейчас турки ведут речь о том, что США… начнут сами подавлять те отряды партий и военизированных организаций, которые после Африна разочаровались в роли тандема США —Израиль и пошли на переговоры с руководством Сирии без предварительных условий.

Вот интересно — увидит ли мир, как спецназовцы США и Франции, допустим, начнут активные карательные действия против своих бывших подопечных и союзников из числа повстанцев YPG в составе проамериканских SDF и иных группировок? И как себе представляют западные и израильские спецслужбы, что после такого они сумеют курдов региона вновь подчинить своему контролю и снова попытаются их «заориентировать» против Ирана?

Курдские Отряды народной самообороны (YPG). Сирия

Но вначале до конца отследим июльские дела у сирийских курдов. 4 июля, видимо, узнав о прибытии российской делегации в Африн, «восстали» и курды в Манбидже. Военный совет города, действующий в составе в основном курдских SDF, предупредил турецкую армию: не наступайте и не входите в Манбидж. Хотя, как известно, турецкие войска уже с середины мая патрулируют окраины этого города в рамках соглашения, достигнутого между Анкарой и Вашингтоном. «Информация о возможном вступлении турецких военных в Манбидж не соответствует действительности. В соответствии с соглашением с США, турецкие войска патрулируют вдоль границы города Манбиджа в районе реки Саджур. В свою очередь, силы коалиции патрулируют от стороны Манбиджа, — заявил глава военного совета Манбиджа Хелил Бози, в интервью агентству Sputnik. — Мы недавно встретились с представителями коалиционных сил, и они заверили нас в том, что они обеспечат безопасность Манбиджа и что никто не войдет на его территорию. Однако в случае непредвиденной ситуации мы намерены противостоять турецким военным».

И тут же, 6 июля, в Манбидже, казалось бы, плотно контролируемом спецназом США, устраивается дерзкий теракт во время демонстрации против турецкого военного вторжения. Убит один и ранены трое демонстрантов. Пока нет информации о том, кто повинен в организации теракта. И вполне уместно предположить, что уж спецназовцы США, патрулирующие улицы Манбиджа, точно знают террористов в лицо…

Ирак и местные курды

Ранее Анкара обвиняла только партии и организации сирийских курдов в том, что они якобы являются «ветвями террористической PKK». Но достаточно было произойти трем событиям: 1) 3 июля иракская армия объявила о полном контроле над ирако-сирийской границей и начале строительства траншей и иных оборонительных сооружений; 2) в тот же день в Багдаде и Басре появились плакаты с антиамериканскими лозунгами и призывами, а также направленные конкретно против президента США Дональда Трампа; 3) аятолла Муктада ас-Садр достиг соглашения с другими проиранскими силами и объявил, что всем пора прекращать «контакты» с США по вопросу формирования правительства Ирака, — как начались «реакции».

Вначале по северо-иракской провинции прокатилась волна из трех поджогов военных складов и других помещений и сооружений. Причем горели военные склады именно курдов. Затем американцы объявили, что якобы «угроза агрессивности» настолько высока, что «посольство США в Багдаде и американские силы, защищающие этот объект, усилили меры безопасности из-за обеспокоенности по поводу возможных насильственных действий». А с 4 июля турки возобновили авианалеты и ракетные удары по Иракскому Курдистану, причем даже в провинции Эрбиль. Естественно, что вновь якобы исключительно по «боевикам PKK». И, наконец, 7 июля Турция выступила с откровенными угрозами в адрес, в сущности, всех иракских курдов за исключением протурецкого клана Барзани и их «Демократической партии Курдистана» (PDK). Глава турецкого МИД Чавушоглу внезапно обвинил курдские иракские партии «Патриотический союз Курдистана» (YNK) клана Ат-Талабани и «Горран» («Движение за перемены») в связях с PKK и «пообещал наказать их за это». Чавушоглу заявил, что эти две курдские партии после референдума о независимости Иракского Курдистана якобы начали оказывать поддержку PKK, «чтобы подорвать авторитет лидера Курдистана Масуда Барзани», и делали это «по просьбе некоторых определенных стран».

Сторонники «Рабочей партии Курдистана» (PKK)

По словам Чавушоглу, якобы некий «официальный представитель YNK на закрытом заседании в Турции» сказал ему, что его партия в настоящее время находится под командованием руководства PKK. Что касается возможной военной операции против PKK на территории Ирака, Чавушоглу заявил, что Анкара начнет переговоры по этому вопросу с США после создания нового правительства в Ираке.

Заметно, что Чавушоглу лжет по «заказу» тандема США — Израиль. Дело в том, что партии YNK и «Горран»… поддержали Иран и шиитское правительство Багдада в вопросах Мосула, Киркука и других городов и провинций Северного Ирака именно после референдума о независимости Иракского Курдистана. Именно эти партии инициировали обвинения в предательстве к Масуду Барзани, что в итоге кончилось отставкой последнего с поста президента Иракского Курдистана. Слова Чавушоглу наглядно демонстрируют, что в итоге Турция стоит рядом с Израилем и США против Ирана не только по иракским курдам, но и в целом по Ираку и Сирии, ибо выражение «по просьбе некоторых определенных стран» — прямой намек вначале именно на Иран. Ведь это Тегеран, а именно — спецназ «Кодс» иранского КСИР, установили взаимодействие с курдскими иракскими партиями YNK и «Горран». А сейчас наладили взаимодействие между ними и всеми шиитскими политическими и военными структурами Южного Ирака.

Двойные теракты в Киркуке, Багдаде, ряде других городов Северного и Южного Ирака — тоже, видимо, из череды турецких или даже турецко-израильских (пусть — турецко-американских) «намеков» как курдам, так и шиитам Ирака на «недовольство» их сотрудничеством с Ираном. Впору говорить о наличии и деструктивной деятельности своеобразного североатлантическо-ближневосточного нового «Тройственного союза», который любым способом стремится спровоцировать Третью мировую войну, используя в качестве повода — факт усиления позиций Ирана на территориях Ирака и Сирии после 5-летней антитеррористической войны с «прокси-армиями» США, Израиля и Турции в лице наемников-исламистов и ваххабитов.

В сущности, фашиствующий новый «Тройственный союз» не собирается «простить» Иран и часть иракских курдов (в лице партий YNK и «Горран») за провал американо-израильской программы уничтожения иракской государственности и создания курдской квази-государственности. Ее затем предполагалось усилить за счет «Сирийского Курдистана — Рожавы», хотя похабно земли исторической Ассирии и Вавилонии именовать «исконно курдской землей», благо что и ассирийцы, и вавилоняне (халды) до сих пор все еще живут на этих землях. Возможно, что различные курдские племена и партии намеревались использовать заинтересованность США и Израиля в создании некого «Великого Курдистана» в своих целях — но в итоге-то именно США и Израиль, да еще с помощью Турции, использовали курдов региона. Вначале — только против Саддама Хусейна, затем — и против шиитов Ирака и сирийского президента Башара аль-Асада.

jan Sefti Карта Курдистана

Но вот ведь незадача: как курдам доказали, что они — просто инструмент в руках «Тройственного союза» США — Израиль — Турция для развязывания войны с Ираном, как только иранская сторона принялась (с осени 2017 г.) «убеждать» и клан Масуда Барзани, так сразу интерес у спецслужб «Тройственного союза» к курдам Ирака и Сирии пропал. Сейчас возня идет за то, чтобы сохранить «у себя в кармане» давнишних клиентов — Барзани и «барзанистов» с их пешмерга. Все-таки американцы и израильтяне с начала двухтысячных готовили «барзанистов» и их военных — по всей вероятности, жалко затраченных миллиардов долларов/шекелей.

Но все же не предполагалось, что в июле 2018-го указанный «Тройственный союз» начнет именно такого рода провокации в регионе, которые мы выше описали. То, что турки, в сущности, провалили цели и итоги визита в Африн российской делегации, косвенно говорит и о том, что усилия «Тройственного союза» по курдам направлены не только против Ирана, но и против России. И остается только удивляться выдержке и терпеливости высших руководителей РФ и ИРИ в отношении Турции, многократно доказавшей в 2015−18 гг. свою ненадежность и «пристегнутость» к разрушительным ближневосточным программам США — Израиля.

Ну, а в самые последние дни «Тройственный союз» преподнес Сирии, России и Ирану малоприятный сюрприз. Видя, что сирийская армия вышла на границу с Иорданией и вплотную стоит к границе с Израилем и к оккупированным Голанским высотам, США, устами госсекретаря Майкла Помпео вначале обвинили Россию в нарушении достигнутой между странами договоренности по южной зоне деэскалации в Сирии и опять потребовали: «Иран и его ополченцы должны покинуть Сирию». А затем, с помощью Турции, во-первых, открыли новый фронт войны, поспособствовав новым нападениям террористов на северную провинцию Латакия — это явно со стороны Турции или ее зон оккупации в Северной Сирии. А во-вторых, американо-израильские «прокси-армии» объявили о создании новой коалиции террористов под наименованием «Армия юга».

То есть — ждать в обозримом будущем сдачи американо-британо-иорданской базы по подготовке террористов в южно-сирийском Эт-Танфе не стоит — «Тройственный союз» фашиствующих мировых сил намерен продлить войну в Сирии. А судя по действиям турецкой военщины в Северном Ираке, — и в этой стране.

Иван Шилов ИА REGNUM США. Смерть

Не случайно 8 июля в парламент Иракского Курдистана прибыли представители жителей гор Кандиль, чтобы призвать депутатов «прекратить молчание в отношении турецких бомбардировок деревень» этой местности. «Мы в составе 12 человек представляем 63 деревни провинции Кандиль. Мы посетили парламент Курдистана, чтобы передать послание района парламенту», — сказал один из прибывших, шейх Омер Баргкайи, в интервью курдскому агентству BasNews. Он сообщил о встрече с замглавы парламента и о том, что ему передано обращение жителей, в ответ на что парламентский чиновник пообещал обсудить вопрос с председателем парламента и с премьер-министром Курдистана.

То, что «барзаниевцы» умышленно годами замалчивали военные действия Турции против своих же иракских курдов — не секрет. Но то, что именно в сегодняшней пестрой и сложной обстановке это публично озвучивается, означает, что с одной стороны, анти-барзаниевский фронт в регионе получает основания еще раз обвинить Масуда Барзани и его клан в национальном предательстве. С другой стороны, что усилия Ирана и его союзников в регионе, пока в основном направленные на противостояние с США и Израилем, рано или поздно обратятся и против Турции. Так или иначе, когда Иран приступит к противодействию Турции, России придется определяться — кто ее реальный партнер на Ближнем Востоке.