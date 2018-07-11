Применение оружия в Грузии стало «делом обычным»: не понравился приезжий, возмутил взгляд прохожего, поспорил с другом или незнакомцем — в ход идет нож, пистолет или охотничье ружье. Так, слишком примитивно можно описать все инциденты, которые произошли в стране за последние месяцы. Чуть ли не каждый день СМИ распространяют сообщения об очередном убийстве, нападении или избиении граждан (местных или иностранных), МВД рапортует о раскрытии преступления и задерживает виновников, но фактов применения оружия и убийств или нанесения телесных повреждений меньше не становится. Что это? Сумасшествие, охватившее население? Или в стране действует (вылезла из подполья?!) некая группа преступников, целая сеть, которая расправляется с мирными гражданами — школьниками, стариками, иностранцами, мужчинами и женщинами?..

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Очередной инцидент с применением оружия произошел… в автобусе. Обычном рейсовом автобусе, который ежедневно, с четкой периодичностью курсирует между центром Тбилиси и самой окраиной района Сабуртало, где находится улица имени Политковской. Именно на этой улице все и случилось. Один подросток ударил второго ножом в живот, спустился из автобуса и скрылся. До этого между ними произошла короткая перебранка. На все ушли считаные секунды. Инцидент засняла установленная в автобусе камера видеонаблюдения, которой «поручено» следить за безбилетными пассажирами. На распространенных телекомпаниями кадрах лица участников инцидента «замазаны», но хорошо видно, как «жертва» подходит и что-то говорит «противнику», которого сказанное возмущает, и тот достает из кармана что-то (судя по данным МВД и словам очевидцев — нож), наносит всего один (также по данным МВД) удар в живот и спокойно покидает автобус.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Как сообщило по следам происшествия МВД Грузии, пострадавшим оказался К. М., 2000 года рождения. По заявлениям очевидцев и знакомых, ученик 12-го класса.

Бригада скорой помощи доставила его в больницу, где врачи оценили состояние раненого как тяжелое и заявили, что он потерял до двух литров крови. У К. М. были повреждены органы брюшной полости, и ему сделали срочную операцию. На данный момент, как утверждают в МВД и больнице, угрозы жизни пациента уже нет.

Полиция по горячим следам задержала и подозреваемого — некоего И.П., 2002 года рождения. Он обвиняется в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью (статья 117, часть 5, подпункт «б» УК Грузии), что грозит подростку лишением свободы сроком от 7 до 10 лет.

«Следствие установило, что обвиняемый у автобусной остановки на улице А. Политковской в Тбилиси, находясь в автобусе №140 Тбилисской транспортной компании, на почве взаимной перебранки холодным оружием нанес рожденному в 2000 году К.М. одно ранение в область живота и скрылся с места происшествия. Сотрудники бригады скорой медицинской помощи доставили раненного К. М. в стационар, где ему сделали неотложную операцию. На данный момент опасность его жизни не угрожает. Обвиняемый был задержан по горячим следам. Полиция изъяла орудие преступления — нож», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Инцидент произошел на фоне продолжающегося расследования дела об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси, которое параллельно с органами МВД и прокуратуры изучает созданная в парламенте Грузии временная следственная комиссия. Причем большинство и председательство в этой комиссии получили бывшие соратники экс-президента Михаила Саакашвили, ныне — члены парламентской фракции «Европейская Грузия». Бывшие, но все же представители той политической силы, в период правления которой людей без суда и следствия, во время спецопераций расстреливали прямо на улице, лишая жизни контрольными выстрелами в жизненно важные точки, сегодня судят нынешнюю власть, которая, по их оценкам, поощряет разгул преступности и неспособна навести порядок в стране.

jb Грузинская полиция

Случай в автобусе стал как бы очередным подтверждением обвинений, выдвигаемых оппозицией нынешнему правительству. Еще одним косвенным доказательством этих обвинений и охватившей страну преступности явился факт уничтожения семьи граждан США, в чем обвиняется 19-летний пастух.

Супруги Райан и Лара Смит приехали в Грузию из США несколько лет назад, получили здесь второе, грузинское гражданство, жили в Марнеули и изучали технику плетения ковров. В начале июля они вместе с 4-летним сыном поехали на экскурсию в ущелье Хада Душетского района (регион Мцхета-Мтианети) и пропали. После продолжительных поисков полиции удалось обнаружить тела супругов и ребенка.

Вскоре после этого МВД сообщило о раскрытии преступления и задержании убийцы. Им оказался некий М. К., 1998 года рождения. По версии следствия, убийство он совершил на почве «ревности», в результате взаимной перебранки со Смитами. М. К. из охотничьего ружья застрелил главу Райана Смита и ребенка, а Лара Смит попыталась бежать, но сорвалась в обрыв и умерла. По информации МВД, подозреваемый в убийстве сознался в совершении преступления. Ему грозит пожизненное заключение.

Такая быстрая реакция правоохранительных органов на факт убийства американцев у многих в Грузии вызвала небезосновательные подозрения. Соцсети запестрели публикациями, что МВД пытается списать преступление на страдающего психическими расстройствами юношу. А некоторые политически активные пользователи Facebook дошли и до версии, что в убийстве Смитов замешана и заинтересована Россия…

Посольство США в Грузии отреагировало на случившееся достаточно корректно. Исполняющая обязанности посла Элизабет Руд, комментируя убийство семьи Смит, выразила правоохранительным органам и правительству Грузии благодарность за оперативное задержание преступника.

«Мы шокированы случившимся. Выражаем глубокое сожаление и присоединяемся ко всем грузинам и американцам, которые были друзьями погибших. Семья Смит, которая жила в Марнеули, внесла свой вклад в развитие экономики. Мы работаем вместе с правоохранительными органами Грузии. Сделаем все, чтобы помочь семье погибших. Хочу выразить благодарность грузинским правоохранительным ведомствам, которые расследовали это дело», — заявила журналистам Руд.

Флаги Грузии и США

10 июля прокуратура Грузии опубликовала предварительные результаты расследования этого факта и сообщила некоторые подробности.

«4 июля, примерно в 11:30 часов, в ущелье Хада Душетского района М. К., который находился под воздействием алкоголя, встретился с туристами Р. М., его женой Л. Дж. и их 4-летним сыном К. И., которые попросили показать им находящийся в ущелье водопад, на что М. К. согласился. Пройдя определенное расстояние, вблизи от одного из водопадов на почве взаимной перебранки обиженный М. К. в присутствии 4-летнего ребенка и жены дважды выстрелил в Р. М. и убил его. С целью сокрытия совершенного преступления М. К. решил убить Л. Дж. и ее малолетнего ребенка. Пытаясь спастись, Л. Дж. побежала в сторону ущелья, но сорвалась с высоты и скончалась. После этого М. К. выстрелом из ружья убил 4-летнего К. И. Тело убитого Р. М. и отстрелянные гильзы он сбросил в реку, а тело ребенка спрятал в небольшой пещере под снежной лавиной недалеко от места происшествия», — говорится в сообщении прокуратуры, которое не только не ответило на имеющиеся, но и породило у населения новые вопросы.

Ранее произошел инцидент в Гудаури, где местные жители избили российского парапланериста. Причиной было названо нежелание местных предпринимателей уступать свой бизнес иностранцу.

Федор Челышев, который катал туристов на парапланах на горном курорте Гудаури, рассказал о подробностях инцидента в видеоролике, который разместил в YouTube. Он опроверг какую-либо политическую подоплеку случившегося и заявил, что причина всего — попытка передела бизнеса.

«Пацаны из деревни, которые занимаются тем же самым (перевозками туристов на парапланах), решили запретить мне и другим пилотам летать в том районе… Они сказали: или ты работаешь и платишь нам, или ты здесь не работаешь», — сообщил Челышев.

В соцсети попала и видеозапись самого нападения на российского предпринимателя, где видно, как более 10 молодых людей жестоко расправляются с Челышевым.

Примерно в этот же период, в середине июня, в регионе Гурия было совершено нападение на семью израильского фермера Игоря Аскарова.

Давид Винкбонс. Разбойники

Сам Аскаров рассказал журналистам, что в его дом в поселке Лаитури ворвались неизвестные лица в масках, избили его и его жену и забрали деньги и золото. Обращаться в полицию гражданин Израиля не стал, заявив, что грузинской полиции не доверяет. Он также сообщил, что определенные лица притесняли его уже несколько лет, не раз врывались в его дом и угрожали. Позднее грузинские СМИ сообщили, что семья Аскарова покинула Грузию.

Эти и другие факты создают в Грузии неблагоприятный криминальный фон, которым в своих публичных заявлениях успешно пользуются оппозиционные нынешним властям политики и представители политически активной общественности. Основные акценты делаются либо на пособничестве правительства «Грузинской мечты» криминальному миру, либо на неспособности предотвращения преступлений. В преддверии предстоящих нынешней осенью президентских выборов эти факты наносят имиджу правящей партии серьезный ущерб.