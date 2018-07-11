Европейский союз может потерпеть поражение? Существует множество доказательств, начиная с постоянных споров относительно размеров оборонных отчислений стран — членов НАТО, до проявившихся признаков авторитаризма в Восточной Европе, пишет Иван Крастев в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

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В течение последних 70 лет Европа неоднократно стакивалась с неудачами, однако эти же неудачи способствовали последующему успеху. Однако сейчас все совсем по-другому. Сегодняшняя ситуация грозит ЕС полным разрушением.

Мы знаем три разных варианта Европы: послевоенная Европа после 1945 года, Европа после 1968 года, когда заговорили о правах человека, и объеденная Европа, возникшая после окончания холодной войны. Сегодня сложились условия, способствующие разрушению всех перечисленных вариантов.

Возьмите послевоенную Европу, которая послужила основой для европейского проекта. После окончания Второй мировой войны эта Европа решила предотвратить следующую войну — ядерную, которая стала бы последней войной в истории. Однако, несмотря на широко распространенное мнение о том, что крупная война на континенте больше невозможна, в 1990-х годах Югославия погрузилась в военный хаос.

НАТО бомбит Югославию. 1999

Понятие о послевоенной Европе также разрушается, поскольку для младших поколений Вторая мировая война — это древняя история. В лучшем случае молодые поколения Европы пассивно поглощают уроки истории. В эпоху интернета государство потеряло большую часть монополии на гражданское образование. Один из парадоксов революции в коммуникационных технологиях заключается в том, что молодое поколение общается гораздо интенсивнее, чем любое другое предыдущее поколение, но оно общается со своими сверстниками, следовательно, не происходит передачи опыта предыдущих поколений.

Существуют еще два фактора, которые подрывают понимание, что такое послевоенная Европа. Во-первых, поколение, пережившее ужасы Второй мировой войны, уже исчезло. Во-вторых, для большинства беженцев и мигрантов, которые приезжают в европейские страны, Вторая мировая война является чужой войной. Говоря о «войне», сирийские беженцы вспоминают об уничтожении Алеппо, а не о разрушении Варшавы или Дрездена.

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Но есть и другая Европа, которая также сталкивается с вызовом. Европа как проект после 1968 года превратилась в Европу, где высоко ценятся права человека, и особенно права меньшинств. Революционные волнения 1968 года показали, что государство может не только защищать своих граждан, но и представлять для них опасность. Невероятным достижением 1968 года было то, что большинство европейцев заставили посмотреть на государство с точки зрения самых уязвимых и преследуемых групп общества. В настоящий момент весьма симптоматично то, что, согласно опросам, молодое поколение в ЕС, в отличие от старшего, гораздо более терпимо, когда речь заходит о правах сексуальных меньшинств, однако и молодое, и старшее поколение одинаково воспринимают неевропейских мигрантов как угрозу. Кризис беженцев также подверг сомнению то, что ЕС остается единым с 1989 года, и выявил существование двух разных Европ, когда речь зашла об этническом и культурном разнообразии, а также о проблемах миграции.

Политическую философию последних двух десятилетий, последовавших после 1989 года, можно охарактеризовать двумя словами: подражать Западу! Этот процесс называли по-разному: демократизацией, либерализацией, интеграцией, европеизацией. Однако цель, которую преследовали посткоммунистические реформаторы, была простой: они хотели, чтобы их страны стали похожими на Запад.

Берлинская стена. 1963

В настоящий момент Европа не разделена между коммунистами и демократами. Она разделена между теми, кто имитирует, и кого имитируют. Однако реализация экономических и политических реформ путем подражания иностранной модели имеет большие моральные и психологические издержки. Жизнь имитирующего неизбежно сопряжена с осознанием утраты своей независимости, самобытности и искренности перед самим собой. Имитаторы никогда не добьются счастья, они будут сталкиваться с одними разочарованиями.

Получается, что послевоенная Европа потерпела крах, потому что память о войне угасает, что способствует формированию Европы, которая неспособна защититься. Европа прав человека так же терпит поражение, как и идея о единой Европе, потому что восточноевропейские страны больше не хотят подражать Западу, а хотят создать альтернативную модель.

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Семьдесят лет назад Европе удалось чудесным образом преобразовать разрушения Второй мировой войны в основу своего мирного проекта. Европе удалось в 1968 году преобразовать гнев революционных масс в политический прогресс. Европе удалось менее чем за два десятилетия объединить европейские страны, которые были разделены в течение 50-летней холодной войны. Если Европа умеет так хорошо трансформировать свои неудачи в успех, то можно с уверенностью надеяться на то, что сегодня ей удастся сотворить еще одно чудо.