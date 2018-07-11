Предстоящий саммит между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным — это возможность для Трампа реализовать смелую мирную инициативу. Для США настало время прекратить все свои расточительные войны, а Россия может стать конструктивным партнером в этом направлении, пишет Джордж Д. О'Нил-младший в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

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Ключевые западные СМИ будут выступать против любого соглашения между Трампом и Путиным, независимо от содержания этого соглашения. Итак, почему бы не предпринять шаги, которые интуитивно будут поняты гражданами США и которые помогли бы Трампу прекратить американские интервенции? Американский народ нельзя ввести в заблуждение утверждениями о том, что Трамп занимает мягкую позицию по отношению к терроризму. Гражданам США известно, что военные интервенции США очень часто способствовали распространению терроризма.

Президент США должен выступить с предложением о сокращении американского военного контингента в Афганистане в обмен на сокращение численности российских войск в Сирии. Конечно, США также должны дать обещание, что Вашингтон не заинтересован в возобновлении гражданской войны в Сирии. Такие действия Трампа соответствовали бы его заявлениям о том, что войны (объявленные и необъявленные) США на Ближнем Востоке были бессмысленны.

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Конечно, Трамп не должен «признавать» российскую «аннексию» Крыма, но он должен заявить, что ситуация на Украине — это чисто европейский вопрос, который должен быть урегулирован путем двусторонних переговоров между Россией и Европой.

Подобная позиция позволила бы главный аргумент, оправдывающий бессмысленную эскалацию санкций. Снятие любых ограничений на поездки российских гражданских лиц в США способствовало бы снижению напряженности. Не стоит забывать, что даже в разгар «холодной войны» экс-президент США Дуайт Эйзенхауэр утверждал, что граждане двух стран, отказывающееся от контакта друг с другом, как правило, подозрительно относятся друг к другу, и склонны к началу незначительных конфликтов, которые могут перерасти в большую войну.

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Американскую общественность не интересует дипломатический и медиа-театр. Граждане США знают две вещи: истерия по поводу «сговора между Трампом и Россией» не имеет под собой никаких оснований; какие бы интересы США не преследовали на Ближнем Востоке, эти интересы будут лучше защищены, если Вашингтон найдет союзников, которые сталкиваются с аналогичными угрозами.

У России больше причин для беспокойства относительно исламистского террора, чем у США. К югу от России расположено несколько исламских государств: Турция, Иран, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Афганистан. Нестабильность в данном регионе, спровоцированная военными авантюрами США, в течение многих лет вызывала тревогу и России. По мнению ряда экспертов, военная агрессия США после «холодной войны», начавшаяся на Балканах, способствовала укреплению позиций российских военных сторонников жесткой линии, которые скептически относятся к стремлению США к миру.

В отличие от США Россия значительно лучше понимает и имеет большее влияние на большинство из перечисленных исламских стран, включая Иран. Отношения между США и Ираном долгое время были враждебными из-за многолетних попыток США вмешаться во внутриполитическую обстановку в Иране. Отношения серьезно обострились в 1953 году, когда ЦРУ и британская разведка приложили усилия для свержения демократически избранного премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, после чего к власти пришел шах. А как бы США относились к стране, которая постоянно пыталась вмешаться во внутриполитическую ситуацию в стране.

В отличие от США, которые оказывают военную поддержку Саудовской Аравии, что способствует обострению кризиса в Йемене, Россия поступила бы гораздо разумнее, если бы начала переговоры с Ираном относительно урегулирования конфликта в Йемене.

Противники Трампа высмеивали его мирную инициативу в отношении Северной Кореи. Тем не менее, процесс денуклеаризации и умиротворения КНДР продолжается, несмотря на то, что усилия предыдущих четырех американских администраций потерпели крах. Если Трамп может сесть за стол переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, что может воспрепятствовать прогрессу в отношениях с Путиным?

ИА REGNUM Хилари Клинтон

На протяжении прошедших полутора лет приверженцы кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, представители военно-промышленного комплекса, корпоративных СМИ и иностранные лоббисты раздувают в США русофобию. Это происходит потому, что нахождение США в состоянии постоянной войны, в частности с Россией, приносит им огромные прибыли.

Вашингтон и его клиенты напуганы тем, что легкому заработку на войне будет положен конец. Клиенты США из НАТО опасаются, что им придется взять на себя расходы по обеспечению собственной безопасности. Вашингтонские неоконсерваторы охотно продолжают отправлять на смерть верных американских военных, чтобы сохранить размер военного бюджета на должном уровне.

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Опять же, граждане США не разделяют подобных заблуждений и в подавляющем большинстве устали от войн, причины начала которых они даже не смогут объяснить. Эти бесконечные войны нанесли непоправимый ущерб или просто разрушили многие американские семьи.

Саммит Трамп-Путин, запланированный на 16 июля, — это возможность, которой должен воспользоваться Трамп, чтобы принести мир в утомленный войной мир. Если Трамп предпримет шаги для сокращения американского участия в войнах, разногласия между Россией и США могут исчезнуть.