В 2018 году военно-морской флот США, наконец, смирился с проблемой, которая назревала в течение нескольких десятилетий, пишет Дэвид Экс в статье для издания War is Boring.

Подводная лодка типа «Вирджиния»

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У американского флота слишком мало ударных подводных лодок, а борьба с растущим дефицитом таких подлодок может оказаться слишком дорогостоящей. Согласно оценке бывшего министра ВМС США Рея Мабуса, озвученной в 2016 году, ВМФ Соединенных Штатов нуждается в наличии 66 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) и атомных подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами. Однако в середине 2018 года общая численность РПКСН и подлодок с крылатыми ракетами составила всего 56 штук.

В настоящий момент подводный флот США включает в себя 13 подлодок класса «Вирджиния», 36 лодок класса «Лос-Анджелес», три лодки класса «Сивулф» и четыре подлодки класса «Огайо», которые в 2000-х годах были переделаны их атомных подводных лодок с баллистическими ракетами на борту в АПЛ, оснащенные неядерными крылатыми ракетами «Томагавк».

На борту подводной лодки типа «Вирджиния»

Несмотря на то, что с 2012 года ВМС ежегодно вводят в строй две новые подлодки класса «Вирджиния», в 2020-х годах существующий разрыв в 10 подлодок может увеличиться, поскольку более старые лодки класса «Лос-Анджелес», которые Пентагон закупал в больших количествах в 1980-х и 1990-х годах, начнут постепенно выбывать из строя. Аналогичным образом переделанные подлодки класса «Огайо» планируют вывести из эксплуатации в конце 2020-х годах.

Недостаток подводных лодок является результатом длительного перерыва в производстве подводных лодок в США сразу после окончания «холодной войны». В период с 1990 по 1999 год американский флот получил всего пять новых ударных атомных подводных лодок. «В 1990-х годах военно-морской флот решил сделать перерыв в закупках», — говорится в отчете Бюджетного управления Конгресса за 2003 год.

Согласно расчетам ВМС США, при сохранении среднего уровня производства подводных лодок, совокупное количество РПКСН и подлодок, оснащенных крылатыми ракетами, может снизиться к 2029 году до 41, что приведет к возникновению ошеломляющего дефицита в 25 подлодок.

«Нынешний уровень производства не позволяет создать необходимое количество подлодок и обеспечить своевременную передачу этих подлодок ВМС, чтобы восполнить дефицит», — заявил сенаторам заместитель начальника военно-морских операций для систем ведения войны (OPNAV N9) вице-адмирал Билл Мерц.

В ВМС США в течение многих лет знали о том, что американский флот может столкнуться с дефицитом подлодок. До 2016 года в ВМС полагали, что в течение следующих 30 лет понадобится всего 48 РПКСН и подлодок, оснащенных крылатыми ракетами. Однако с возрождением подводного флота России и устойчивым производством новых моделей подлодок КНР потребности ВМС США изменились, на что указывает заявление Мабуса о необходимости 66 подлодок.

В последние несколько лет из-за увеличения объемов военного бюджета ВМС получили возможность направить дополнительные инвестиции в индустриальную базу, обеспечивающую производство подводных лодок, а именно в верфи «Electric Boat» — кораблестроительное подразделение корпорации General Dynamics. Например, только на верфи «Electric Boat», расположенной в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), объявили о дополнительном наборе 7 тыс. рабочих.

Атомная подводная лодка класса «Огайо»

Тем не менее, большая часть инвестиций будет направлена на то, чтобы с середины 2020 годов начать замену старых атомных подлодок класса «Огайо» на дюжину новых подлодок класса «Колумбия». В 2018 году в главном бюджетно-контрольном управлении США подсчитали, что разработка и строительство подлодок класса «Колумбия» может обойтись бюджету в $128 млрд, т. е. стоимость одной подлодки составит более $10 млрд, и это при том, что средняя стоимость подлодки «Вирджиния» составляет $2,7 млрд.

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Высокая стоимость подлодок класса «Колумбия» помешала усилиям Конгресса, направленным на то, чтобы включить подлодки класса «Вирджиния» в судостроительный план ВМС. Комитет по вооруженным силам палаты представителей проголосовал за выделения финансирования, чтобы продлить срок службы подлодок класса «Вирджиния» модернизированной версии Block III, что позволило бы к 2029 году сократить дефицит подлодок до 22. Однако Сенат отказался одобрить выделение дополнительного финансирования.

В любом случае, похоже на то, что все смирились с тем, что ВМС США не будут располагать необходимым количеством подводных лодок в течение следующих двух десятилетий.