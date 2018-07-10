Чемпионат мира в России и литовская «война с Россией»
Географически Литва — один из ближайших соседей России. Но парадокс — простые литовцы, оказывается, напичканные местной пропагандой, про Россию ничего не знают. Буквально. Как в анекдотах про медведей на улицах. Хотя, казалось бы, рукой подать. И самый яркий пример — восторги простых литовцев от чемпионата мира по футболу.
«Калининград символизирует войну и мир в Европе — это российский анклав в середине Евросоюза. Между Польшей и Литвой. Из-за него столетиями боролись между собой Германия, Швеция, СССР, и т. д. В последнее время эта территория и военные базы в центре новой «холодной войны», в которую ввязались НАТО и Россия. Выбор Калининграда, как города-хозяина чемпионата мира по футболу, поднимает традиционный вопрос: может ли международный спорт проложить тропу к миру? Или спорт — это всегда инструмент силы и влияния? Соревнования в Калининграде — отличная проверка. Она либо покажет желание России открыться Европе, либо станет символом мощи Москвы в прибалтийском регионе», — пафосно уже во время соревнований пишет литовская газета Lietuvos žinios.
То, что чемпионат мира по футболу — история в том числе и имиджевая, никто особо не скрывает и в самой России. Однако доказывать что-то, тем более странам Прибалтики, точно никто не собирался. Тем ценнее восторги простых литовцев, которые посетили матчи мундиаля.
Азартный футбольный болельщик Виргиниюс Лапинскас начал планировать путешествие на чемпионат мира по футболу заранее, за полгода. Житель Клайпеды в компании нескольких друзей решил поехать в соседний с Литвой Калининград.
«Готовиться я начал сразу после новогодних праздников», — рассказывал болельщик, подробно описывая процедуру получения билетов. Заявки на официальном сайте FIFA, заполнение анкет, получение паспорта болельщика и в итоге самого билета. Он обошелся жителю Клайпеды в 83 евро — чуть более 6 тысяч рублей.
«Перед поездкой нас больше всего беспокоили российские пограничники. Мы думали, что к нам начнут цепляться, будут просить взяток, попадём в гигантские очереди на границе. Но то, что увидели, удивило в хорошем смысле! На границе мы стояли чуть более часа. Быстро проверили документы, автомобиль, пожелали хороших соревнований», — рассказывает болельщик.
«Перед путешествием все писали, что цены будут просто космическими. Могу сказать, что мы очень удивились, когда в одном из главных ресторанов в городе, сытно поев впятером, мы отдали всего 50 евро (3650 рублей). А выпили мы десять бокалов пива. Вся поездка мне стоила 200 евро», — рассказывал Виргилиюс газете «Клайпеда», вспоминая, что город и атмосфера праздника его поразила.
И таких примеров — масса. Удивительно, но в момент, когда с экранов национального ТВ в Литве лилась явная неприязнь к самому факту организации ЧМ в России, простой народ как минимум ликовал на площадях, где стояли экраны, в барах, где столики были зарезервированы за неделю, или дома.
И всё это, конечно, отличалось от заголовков так называемых литовских мейнстримных СМИ. Где все эти дни только одно: матчи купил Путин, все российские футболисты обколоты и принимали допинг, да и вовсе — фавориты специально «слили» матчи, чтобы побыстрее сбежать от этого чемпионата.
Футбольный праздник попытались заткнуть, снабдив литовские СМИ очередной серией публикаций о том, что Россия вот-вот нападёт на Литву. Мол, страна зажата между двух врагов — Калининградской областью и Белоруссией. Но как-то не помогло. На побережье реки Нярис в Вильнюсе по-прежнему экран и множество фанатов. Которым, кажется, до литовской пропаганды уже просто нет дела.