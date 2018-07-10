Географически Литва — один из ближайших соседей России. Но парадокс — простые литовцы, оказывается, напичканные местной пропагандой, про Россию ничего не знают. Буквально. Как в анекдотах про медведей на улицах. Хотя, казалось бы, рукой подать. И самый яркий пример — восторги простых литовцев от чемпионата мира по футболу.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский болельщик

«Калининград символизирует войну и мир в Европе — это российский анклав в середине Евросоюза. Между Польшей и Литвой. Из-за него столетиями боролись между собой Германия, Швеция, СССР, и т. д. В последнее время эта территория и военные базы в центре новой «холодной войны», в которую ввязались НАТО и Россия. Выбор Калининграда, как города-хозяина чемпионата мира по футболу, поднимает традиционный вопрос: может ли международный спорт проложить тропу к миру? Или спорт — это всегда инструмент силы и влияния? Соревнования в Калининграде — отличная проверка. Она либо покажет желание России открыться Европе, либо станет символом мощи Москвы в прибалтийском регионе», — пафосно уже во время соревнований пишет литовская газета Lietuvos žinios.

То, что чемпионат мира по футболу — история в том числе и имиджевая, никто особо не скрывает и в самой России. Однако доказывать что-то, тем более странам Прибалтики, точно никто не собирался. Тем ценнее восторги простых литовцев, которые посетили матчи мундиаля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фан-зона на Воробьевых горах

Азартный футбольный болельщик Виргиниюс Лапинскас начал планировать путешествие на чемпионат мира по футболу заранее, за полгода. Житель Клайпеды в компании нескольких друзей решил поехать в соседний с Литвой Калининград.

«Готовиться я начал сразу после новогодних праздников», — рассказывал болельщик, подробно описывая процедуру получения билетов. Заявки на официальном сайте FIFA, заполнение анкет, получение паспорта болельщика и в итоге самого билета. Он обошелся жителю Клайпеды в 83 евро — чуть более 6 тысяч рублей.

«Перед поездкой нас больше всего беспокоили российские пограничники. Мы думали, что к нам начнут цепляться, будут просить взяток, попадём в гигантские очереди на границе. Но то, что увидели, удивило в хорошем смысле! На границе мы стояли чуть более часа. Быстро проверили документы, автомобиль, пожелали хороших соревнований», — рассказывает болельщик.

«Перед путешествием все писали, что цены будут просто космическими. Могу сказать, что мы очень удивились, когда в одном из главных ресторанов в городе, сытно поев впятером, мы отдали всего 50 евро (3650 рублей). А выпили мы десять бокалов пива. Вся поездка мне стоила 200 евро», — рассказывал Виргилиюс газете «Клайпеда», вспоминая, что город и атмосфера праздника его поразила.

И таких примеров — масса. Удивительно, но в момент, когда с экранов национального ТВ в Литве лилась явная неприязнь к самому факту организации ЧМ в России, простой народ как минимум ликовал на площадях, где стояли экраны, в барах, где столики были зарезервированы за неделю, или дома.

И всё это, конечно, отличалось от заголовков так называемых литовских мейнстримных СМИ. Где все эти дни только одно: матчи купил Путин, все российские футболисты обколоты и принимали допинг, да и вовсе — фавориты специально «слили» матчи, чтобы побыстрее сбежать от этого чемпионата.

Футбольный праздник попытались заткнуть, снабдив литовские СМИ очередной серией публикаций о том, что Россия вот-вот нападёт на Литву. Мол, страна зажата между двух врагов — Калининградской областью и Белоруссией. Но как-то не помогло. На побережье реки Нярис в Вильнюсе по-прежнему экран и множество фанатов. Которым, кажется, до литовской пропаганды уже просто нет дела.