



Иван Шилов ИА REGNUM

Президент Польши Анджей Дуда говорил о геноциде в Волыни, в то время как во время церемонии в Сахрыни в Люблинском воеводстве прозвучали слова о том, что украинцев убивали солдаты Армии Крайовой, сообщает Dziennik Wschodni (Люблин). Дуда выступил в Луцке во время поминовения годовщины так называемого Кровавого воскресенья. Речь идет об акции, предпринятой против польского населения 11 июля 1943 года Украинской повстанческой армией (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Волыни, называемой Волынской резней. В тот же день в Сахрыни состоялась церемония в честь нескольких сотен украинцев, погибшим от рук повстанцев польского подпольного государства 10 марта 1944 года. Среди прочих выступал президент Украины Петр Порошенко, который призывал к взаимному примирению и «деполитизации прошлого». Резко выступил президент отделения Союза украинцев Польши в Люблине Гжегож Купрянович. Он сказал, что в Сахрыни одни граждане Республики Польша были убиты другими гражданами Республики Польша, «потому что говорили на другом языке и исповедовали другую религию». Это «преступление против человечества было совершено поляками — членами Армии Крайовой», сказал он. Эти слова возмутили воеводу Люблинского воеводства Пшемыслава Чарнека. Конечно, нельзя сравнивать отдельные преступления, совершенные поляками против украинцев с Волынской резней. Последнее было системным плановым действием, что стало результатом безумной идеологии ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и деятельности УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое было направлено на убийство всех поляков. В случае с Сахрыней мы имеем дело с мифологизацией. Это была деревня, населенная украинцами, но в ней находилась унтер-офицерская школа УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Комментарии господина Купряновича должны быть предметом изучения обвинения. Речь идет о возможном совершении преступления», — сказал Чарнек на специально созванной пресс-конференции в понедельник. Речь идет о появлении руководителя люблинского отделения Союза украинцев Польши во время воскресных торжеств в Сахрыни, передает Kurier Lubelski (Люблин). Как сказал Купрянович, «мы сожалеем, что память о жертвах православных украинцев в Холмщине в Сахрыни не была удостоена той же чести, как и в случае с памятью польских жертв на Волыни». Эти слова прокомментировал люблинский воевода. «Это большая провокация», — подчеркнул Чарнек. Он отметил, что 130 тысяч убитых в 1943 году украинскими националистами на Волыни поляков не могут сравниться с несколькими сотнями граждан украинской национальности, погибших от рук поляков в Сахрыни, где шла ликвидация базы ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Воевода назвал заявления Купряновича подпадающими под статью 133 Уголовного кодекса Польши и статью 55 закона об Институте национальной памяти.

Жертвы Волынской резни. 1943

В среду, 11 июля, в Польше пройдут церемонии в память геноцида, совершенному украинскими националистами против граждан Второй Республики, пишет Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура). Издание решило напомнить, что это было. 11 июля 1943 года. Воскресенье. Празднично одетые люди идут в костел. Так было в Киселине. Месса подходила к концу, когда храм стали окружать со всех сторон вооруженные люди. Они окружили поселение и церковь двойным кордоном. Люди стали выходить из костела, как раздались выстрелы. Перепуганные верующие вернулись в храм и попытались спрятаться. Напрасно. Они услышали приказ выходить. Украинскими националистами было убито 80 человек. Их поставили под колокольней и казнили, раненых добивали штыками. Поляки защищали себя, бросая кирпичи в нападавших и отбрасывая гранаты. Украинцы в конце концов отступили. Эта история сделала Киселин знаменитым. В тот день польская кровь широко льется. Украинские националисты одновременно атаковали 99 населенных пунктов, убивая их жителей. Это воскресенье стало апогеем Волынской резни, массовым убийством, в котором погибло 60 — 100 тысяч поляков. «В луже крови лежали неподвижные тела наших родственников, соседей, маленьких детей, — говорит, не скрывая слез Францишек Пшитомский. — Бандеровцы убили около 13 человек. Мой отец, 16-летняя сестра, трехлетний брат, два соседа, три соседки, пять маленьких детей… Была ранена тетя Крашицка, которая скончалась в больших страданиях вечером. Однако она смогла сказать, что ее убивал один из украинцев».

В минувшее воскресенье, 8 июля, главный польский телеканал TVP1 впервые показал фильм «Волынь», информирует Gazeta Współczesna (Белосток). Лента режиссера Войцеха Смажовского повествует о Волынской резне, устроенной украинцами портив поляков. Трансляция фильма состоялась в 20:10. «Смажовский снял ленту об одной из самых темных страниц польской истории, — отмечает в своем обзоре сотрудник издания Ежи Дорошкевич. — «Волынь» не щадит зрителей, показывая самые резкие детали резни, совершенных украинцами против соседей-поляков». Главную роль в «Волыни» сыграла сувалчанка Михалина Лабач.

УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 1943

Миколай Заремба, который только что закончил седьмой класс начальной школы №29 в Лодзи, стал лауреатом Международного конкурса имени Пушкина и отправился в Москву, рассказывает Dziennik Łódzki (Лодзь). Школьник выиграл конкурс, прочитав стихотворение Александра Пушкина на языке оригинала. Заремба принял участие в международном конкурсе, который проводит Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Семиклассник оказался лауреатом в номинации «Читаю Пушкина». В группе из 100 победителей он единственный поляк. «Я изучаю русский язык с седьмого класса, — сказал Миколай. — Первый для меня английский. В русском для меня самым трудным является произношение, но в то же время меня привлекает его певучесть».

Недавно папа Римский Франциск подписал указ о героических достоинствах кардинала Августа Хлонда, сообщает Wochenblatt (Ополе). Приближается перспектива беатификации первого епископа Катовицкого и позднее примаса Польши. Однако его персона продолжает вызывать споры. Против его прославления выступают в Германии и США. Проблемой является отношение Хлонда к немецкому духовенству после Второй мировой войны. В июле 1945 года он вернулся в страну через шесть лет пребывания за рубежом вследствие интернирования его немецкими властями во Францию. Уже в Польше он заменил немецких епископов на пять польских, кстати, без ведома Рима. Итогом стало выдворение немецкого духовенства сначала из Нижней Силезии и части Верхней Силезии, а затем из других провинций. Все было бы по правилам, дай церковные власти Хлонду право организовывать новые структуры в районах Одера и Нейсе. Но это было не так, как мы знаем сегодня. Используемое там определение in tutto il terrio polaco (на всей территории Польши) не могло относиться к принадлежащим Германии провинциям потому, что документ был выпущен до начала Потсдамской конференции. Спустя десятилетия после войны немецкая сторона дала понять, что примас преднамеренно вводил в заблуждение. С немецкой точки зрения Хлонд вел себя не как кардинал, а как политик, поставивший во главу угла польский интерес. Как не без иронии отмечалось в публикациях в ФРГ, в отличие от Хлонда немецкие священнослужители не бежали во время отступления нацистов, но остались с верными, несмотря на смертельную опасность. Однако польский кардинал фактически покинул Польшу 14 сентября 1939 года после нападения немцев на Польшу, но до вторжения СССР. Против Хлонда выступают также еврейские круги, обвиняющие его в антисемитизме.

Марш Национально-радикального лагеря (ONR) Краков, 2007

Национально-радикальный лагерь Польши (ONR) приступил к патрулированию в Италии, передает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Активисты ONR находятся на пляжах итальянского Римини, где год назад африканские беженцы жестоко избили польскую пару. Через год после драматических событий, когда на пляже выходцы их Африки изнасиловали и надругались над поляками, члены Национально-радикального лагеря решили взять дело в свои руки. В августе 2017 года африканские беженцы напали на польскую пару в Римини. Они жестоко избила мужчину и изнасиловали его жену. Суд приговорил правонарушителей к 9 годам и 8 месяцам тюремного заключения, а главу банды к 16 годам.

Ярослав Качиньский, Антоний Мачеревич, Корнел Моравецкий — это известные польские политики могут уйти из Сейма Польши, если вступил в силу законопроект, предложенный парламентским клубом движения «Кукиз'15» (Kukiz'15), сообщает Głos Wielkopolski (Познань). Этот акт предполагает выход на пенсию депутатов и сенаторов, достигших пенсионного возраста, то есть 65 лет. Законопроект является ответом на действия правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) в отношении членов Верховного суда. Их отправили в отставку, за исключением тех, кто обратился к президенту Польши с просьбой продлить срок их полномочий. Поэтому «Кукиз'15» предлагает сделать еще один шаг и назначить выход на пенсию с 65-летнего возраста для депутатов и сенаторов. Впрочем, они могут подать заявку на продолжение мандата. Законопроект был подан в Сейм в четверг, 5 июля. Вероятность прохождения такой идеи, правда, минимальна.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

Почему поляки любят жаловаться? Этим вопросом задается Gazeta Olsztyńska (Ольштын). Мы жалуемся на заработок, на погоду, на еду, на политиков. Таким образом устанавливаем социальные связи, но в то же время не радуемся маленьким радостям. Профессор Марек Соколовский из Варминско-Мазурского университета подтверждает, что эти жалобы — национальная особенность поляков. Что интересно, несмотря на то, что мы постоянно жалуемся, по данным исследований до 80% поляков довольны своей жизнью. Больше всего среди молодых (образованных и из крупных городов) — до 89%. Поляки довольны отношениями с семьей, друзьями и коллегами. Любят место, в котором они живут. Две трети из нас считает, что то, что они делают в жизни, имеет смысл. В 2005 году недовольных было 45%, сегодня таких 30%. Ситуация изменилась в лучшую сторону. Значит ли это, что мы жалуемся меньше? Нет. Известный психолог Богдан Войчишке в 2002 году объяснял это следующим образом: «Наши исследования показывают, что в Польше пессимизм вызывает симпатию». По его словам, жалобы позволяют устанавливать и поддерживать социальные связи. Пессимист выглядит «нормальным человек», а его мрачное ощущение мира является приглашением установить контакт. Профессор подчеркнул, что это характерно для всей Центральной Европы. Доктор Войцех Шалькевич, специалист в области политического маркетинга, считает, что желание жаловаться заложено в генах поляков: «Даже если мы выиграем в лото, это все равно мало». По его словам, многие поляки за границей ведет себя так, как будто приехали «из дворца». Крутят носом, раздражены условиями жизни, кухней. Ведут себя как нувориши. «У нас есть немного денег, зато огромные требования, — говорит эксперт. — Отсюда недовольство». Поляки традиционно жалуются на политику и политиков. Тем не менее, мы не ходим на выборы, не стараемся работать в пользу изменений. Все это приводит к отрицательной селекцией. К власти приходят не те, кто должен, а те, кто рвется к власти. Что же тогда делать? «Не жаловаться, наслаждаться моментом и мелкими радостями, не спасать весь мир и не «страдать за миллионы», — советует Шалькевич.