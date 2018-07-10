Попытки разобраться в нагромождении госконтрактов на благоустройство и остановить несанкционированные работы закончились для двух женщин — депутатов московского района Измайлово порчей личных автомобилей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство улиц

В России, и Москва тут не исключение, давно сложилась практика, при которой сначала производятся те или иные виды работ, а уж потом, задним числом, на них оформляется разрешительная документация. Естественно, при таком подходе сметы растут как на дрожжах, и — куда уж без нее — зашивается немалая чиновничья рента. Для борьбы с неэффективными госрасходами в свое время были разработаны ряд нормативных актов о госзакупках, в частности 44 ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг. Понятно, что законодатели хотели, как лучше, а получилось, как всегда, то есть принципиально переломить ситуацию так и не удалось. Единственное — благодаря прозрачности госзакупок теперь общественность может воочию увидеть, как расходуются бюджетные средства.

Именно с этим и столкнулись глава комиссии по благоустройству и капитальному ремонту МО Измайлово (депутатская комиссия) Анастасия Муралова, и руководитель рабочей группы по благоустройству в этой комиссии Надежда Загордан. В феврале и апреле 2018 года на портале госзакупок были размещены контракты на благоустройство сквера Молодоженов, Измайловского проспекта и зоны отдыха для ветеранов ВОВ на общую сумму порядка 247 млн рублей. Анализируя документы, депутаты обратили внимание на то, что где-то отсутствует проект благоустройства, где-то нет смет, отсутствуют необходимые согласования. Поскольку часть территории входит в ООПТ «ПИП «Измайлово», необходима экологическая экспертиза, которая также отсутствовала. Как минимум недоумение у депутатов вызвал тот факт, что по ряду объектов местный ГБУ «Жилищник» выступает не только заказчиком, но и исполнителем работ.

Цитата из мф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Жулики

Немалые претензии вызвали и предлагаемые изменения. Например, согласно опубликованным сметам, в сквере перед ЗАГСом «Сквер Молодоженов» площадью 8,8 тысяч квадратных метров собираются разобрать 22 тысячи квадратных метров тротуарной плитки за 6,3 млн рублей, уложить за 8,4 млн рублей 4 тысячи квадратных метров новой и устроить 12 тысяч квадратных метров газона за 4,6 млн рублей. И все это благолепие намерены разместить на площади 8,8 тысяч квадратных метров. А вот при благоустройстве Измайловского проспекта то же устройство газонов обойдется московской казне в 23 млн рублей за 6,5 тысяч квадратных метров. В качестве казуса, пожалуй, стоит отметить МАФ для ветеранов ВОВ, в который входят канатный комплекс, спортивный комплекс (брусья, рукоход, турник, скамья для пресса, шведская стенка), площадка для выгула собак за 11 млн рублей.

Московские чиновники не раз высказывались о том, что им постоянно приходится нарушать законодательство, иначе-де работать на благо москвичей невозможно. Вот и в нашем случае такие мелочи, как вышеописанное, проведение ремонтных работ не остановили. Депутаты Загордан и Муралова вынуждены были на ряде объектов останавливать начавшееся благоустройство. Примечательно, что в развернувшихся уличных баталиях полиция встала на сторону управы. Старший наряда прибывшего на место первого инцидента, связался с местными чиновниками и получил от них некие объяснения, после чего местное отделение полиции вообще перестало реагировать на дальнейшие сообщения о проведении, по мнению депутатов, незаконных работ по благоустройству.

Только лишь бездействием полиции и превышением своих полномочий районными чиновниками дело не ограничилось. Неустановленными лицами имуществу муниципальных депутатов был причинен значительный ущерб. Сначала Анастасии Мураловой облили краской машину, с Надеждой Загордан поступили еще жестче, в ее машине разбили стекло и вылили в салон жидкость, которая разъедает одежду.

Бандит

Абстрагируясь от пресловутой «чиновничьей ренты» и рассматривая лишь эффективность бюджетных трат, из приведенного депутатами анализа становится очевидно, что их эффективность чрезвычайно низка. Не менее очевидно и то, что меры. направленные на упорядочивание бюджетных расходов муниципалитетов, предпринимаемые федеральными властями, доказали свою несостоятельность. Чиновники продолжают работать так, как то было заведено «при царе Горохе», разве что добавилось бумажной работы — оформлять задним числом проведенное благоустройство.

Из вышесказанного становится понятным индифферентное отношение полицейских к творимому произволу. Да вот только как быть с несогласными с таким устройством вещей муниципальными депутатами? На кону стоят сотни миллионов рублей, каждый день простоя обходится коммерсантам что называется в копеечку, а тут эти идеалистки. Пока Мураловой и Загордан всего лишь попортили имущество, но ведь если они не остановятся, могут пострадать и физически. Не правда ли?

Питер Брейгель. Нападение разбойников (частная коллекция)

9 сентября 2018 года москвичи будут избирать мэра. Нынешний градоначальник заявил, что еще многого не сделано и он идет на очередной срок, для того чтобы закончить начатое, якобы другая команда может нивелировать достижения, которые удалось достигнуть за время мэрства Сергея Собянина. Может быть, от «достижений», при которых глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин с гордостью заявляет, что каждый день нарушает законодательство, а с него берут пример чиновники помельче, и правда стоит отказаться?