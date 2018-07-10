«Отступить под давлением Москвы нельзя!»: идёт война за церковь на Украине
Константинополь и автокефалия для раскольников
Весной президент Украины Пётр Порошенко очень громко пообещал своим сторонникам уже этим летом создание т.н. Единой поместной православной церкви (ЕПЦ). Для незнакомых с особенностями политического украинства поясняем: это такая внешне православная церковь, но без русских. В частности, без патриарха Кирилла и в принципе даже без связей с Русской православной церковью. По сути, речь идёт о создании новой унии, ведь смысл создания униатской церкви в XVII веке был в том, чтобы вывести население украинских земель из-под начала православного патриарха, сохранив внешнюю православную атрибутику.
Для этого Порошенко снова поехал в Константинополь просить автокефалию у Вселенского патриарха Варфоломея, отвёз туда очередное прошение Верховной рады, а также от т.н. Киевского патриархата — костяка «Единой поместной церкви». Более того, в конце мая даже появилось сообщение о том, что принципиальное решение уже принято:
«Томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал, — писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире… И тексты, которые он пишет, канонически абсолютно совершенны. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом каноничности, к нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов», — заявил бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ Кирилл.
Ни высокий пост, ни принадлежность к УПЦ в данном случае не должны смущать, поскольку ключевое слово тут — «бывший». Архимандрит Кирилл — представитель немногочисленной партии автокефалистов в УПЦ. Она есть и всегда была, однако сегодня её влияние на позицию церкви минимально. Затей Порошенко всё это лет 10 назад — шансов было бы куда больше.
Поэтому летом настала уже очередь делегации канонической УПЦ посетить Варфоломея.
Нужно отметить, что у раскольников и автокефалистов и у УПЦ были принципиально разные причины для встречи с патриархом Константинополя. Первые ездили, чтобы «легализовать» свой раскол. Вторые — чтобы воспрепятствовать его углублению под видом легализации. А также найти пути для преодоления.
В частности, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний косвенно ответил автокефалисту Кириллу, пересказав слова Варфоломея:
«…Речь не о том, что вопрос уже решен. И даже было сказано, что тот, кто говорит, что вопрос о Томосе решен, — работает против Константинопольской церкви. Это были довольно честные слова и откровенные, что мы не говорим о каком-то видении, как может решиться этот вопрос. Никто не знает, как может этот вопрос решиться», — приводит его слова официальный сайт УПЦ.
На встрече присутствовал также бизнесмен и народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский (часто выступает спонсором УПЦ, в частности, ежегодно организовывает доставку Благодатного огня). В эфире телеканала «Интер» он изложил своё видение этой встречи:
«Была высказана поддержка исключительно Украинской православной церкви канонической во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием и было сказано, что преодоление раскола будет происходить на основе церковных законов и традиций и другого не будет. И автокефалия тоже будет предоставляться только канонической церкви, и ни о каком признании раскола речи быть не может».
Однако раскольники не угомонились. Глава информационного управления т.н. Киевского патриархата Евстратий публично ответил, что не доверяет представителям УПЦ, а процесс автокефализации не остановить.
«Процесс предоставления Томоса об автокефалии запущен — и он не будет отменен. Вопрос не в том, будет Томос об автокефалии или не будет, а в том — будет это чуть быстрее или чуть позже, с поддержкой решения Вселенского патриарха со стороны большого числа Поместных Церквей или меньшего. Если бы Константинопольский патриархат не рассчитывал на то, что сможет довести дело Томоса об автокефалии до логического завершения, — он бы не начинал этого процесса… а отступить под давлением Москвы нельзя, ведь это — поражение», — рассуждает высокопоставленный раскольник.
Между тем о начале процесса мы тоже знаем только со слов раскольников. Да и об отступлении под «давлением Москвы» не может быть речи, поскольку к настоящему моменту 7 из 14 православных церквей однозначно высказались против предоставления автокефалии Украине. Кроме РПЦ, своё «нет» сказали Польская, Болгарская, Сербская, Грузинская православные церкви, Антиохийский патриархат, православная церковь Чехии и Словакии. Ожидается также, что откажут ещё как минимум две церкви (Александрийский патриархат, Кипрская и Элладская церковь).
И это совсем не потому, что на все эти церкви «давит Москва» (хотя именно так раскольники и заявят после провала своей авантюры). Дело в том, что ряд православных церквей имеют схожие проблемы и не хотят, чтобы Украина стала прецедентом.
Одной поездкой делегации УПЦ к Варфоломею дело не ограничилось. Архиереи УПЦ подписали и отправили главе Вселенского патриархата обращение о том, что УПЦ не нуждается в автокефалии. Обращение было подписано единогласно, в т.ч. и митрополитом Винницким и Барским Симеоном, которого ранее в СМИ называли одним из сторонников автокефалии и даже будущим главой «Единой поместной церкви» (якобы его кандидатуру лоббирует Пётр Порошенко). Кроме того, с начала мая по конец июня Константинопольский патриархат получил более 400 тыс. обращений от верующих УПЦ, которые просят предотвратить углубление раскола в церкви.
Правда, затем появилось заявление митрополита Черкасского и Каневского Софрония — по его словам, он ничего не подписывал, только расписался по время регистрации. Софроний также известен как автокефалист.
В конце июня были опубликованы результаты опроса, проведённого фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова. Только 31% опрошенных высказался «за», 20% — «против», но ещё 56,7% считают, что власти не должны вмешиваться в дело создания поместной церкви, а ведь именно это сейчас и происходит. Вернее, власть в Киеве даже не вмешивается, а выступает главным организатором этого процесса. Ещё в мае представители УПЦ начали массово сигнализировать, что давление оказывается не только на верхушку церкви, но и рядовых священников, причём с привлечением местной власти и силовиков. Те предлагают выбор: подписывай, и, когда будет т.н. ЕПЦ, поможем остаться во главе прихода. Если нет — прямо обещают бездействовать, когда раскольники придут захватывать храм.
Возникновению ЕПЦ на Украине симпатизирует Реджеп Эрдоган — с таким заявлением выступил украинский журналист Дмитрий Гордон.
«Кто лоббирует? В том числе, как ни странно, Реджеп Эрдоган, на территории которого находится уважаемый церковный иерарх [Патриарх Варфоломей — Ред.], а он, в свою очередь, связан с очень большими дядями мирового масштаба [видимо, речь о США — Ред.], которые его уважают и просят предоставить Томос», — заявил он в эфире «112.Украина», добавив, что, узнав это, утвердился в мнении о том, что ЕПЦ будет создана.
Впрочем, ранее этот журналист ровно с таким же жаром доказывал, что ЧМ-2018 в России не состоится, т.к. этого не хотят США, и «Северный поток — 2» не построят, т.к. этого также не хотят США.
Просьба об автокефалии — не единственная со стороны раскольников. Их глава Филарет просит Вселенского патриарха признать недействительной анафему, наложенную на него лично ещё в 90-е.
«Согласно каноническим правилам, которые никто не отрицает, патриарх Константинополя имеет права высшей апелляционной инстанции в судебных спорах», — комментирует это Евстратий Зоря.
Наконец, в начале июля выступил сам Варфоломей, дав сторонникам ЕПЦ определенную надежду.
«Наш престол не признал отделения Киевской митрополии и зависимых от нее православных церквей Литвы и Польши и присоединения их к московской церкви… Мы желаем, как Мать-Церковь, восстановления единства в Украине разделенного церковного тела — десятков миллионов верующих», — сказал он.
Заявление довольно странное, учитывая, что восстановления единства как раз и не выйдет, а получится ещё больший раскол. Впрочем, это ещё не «да»: сейчас делегация Вселенского патриархата встречается с руководством других православных церквей. Неделю назад они были в Румынии, 9 июля — в Москве. Ожидается, что к августовскому заседанию синода Константинопольского патриархата члены делегации успеют обсудить украинский вопрос со всеми церквями. Поэтому теперь украинские автокефалисты ждут положительного решения синода в августе или сентябре.
Захват и грабёж храмов
Все уже давно знают, что угрозы эти не пустые. Скажем, Филарет буквально на днях пообещал отобрать у УПЦ Почаевскую и Киево-Печерскую лавры после создания ЕПЦ.
«Есть две лавры: Киево-Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской Церкви, потому что это украинские святыни и они не могут принадлежать Русской Церкви», — заявил он в интервью изданию «Украинская правда».
И вообще, в июне, словно в ожидании решения собора Константинопольского патриархата по автокефалии, на Украине просто-таки взрыв насилия в отношении прихожан и клира УПЦ.
17 июня в Мелитополе неизвестные жестоко избили сторожа (скончался от побоев) и ограбили храм, унеся всего-то 300 грн.
В селе Чернотисово (Закарпатская область) избили уже настоятеля — прихожане нашли его, когда пришли на службу.
В Одессе преступники ограбили и разгромили кладбищенский храм.
«Взломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников пробрались в храм и начали крушить все внутри. Злоумышленники отключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения. Разбросав и разбив церковную утварь, кощунники принялись взламывать кружки для пожертвований», — говорится в сообщении на сайте Одесской епархии.
Все эти случаи говорят о том, что имеет место не только и не столько банальное желание нажиться. Скажем, обычные квартирные воры не устраивают намеренный погром в квартире и не избивают находящихся там хозяев. В большинстве случаев мы имеем дело с открытой демонстрацией силы и безнаказанности.
Греко-католики
В УГКЦ ожидаемо присоединились к общенационалистическому хору комментирующих погромы цыганских поселений.
«От имени Украинской Греко-Католической церкви решительно осуждаем такие поступки. Такого типа действия, кем бы они ни были совершены и какими бы лозунгами эти преступники себя не прикрывали, недостойны европейского народа, дискредитируют независимое Украинское государство, а, следовательно, являются делом, которое идет на пользу врагам Украины», — говорится в официальном заявлении УГКЦ.
Напомним, после того как количество сообщений о таких нападениях и погромах стало совсем уж неприличным, на Украине вспомнили об испытанном методе «обвиняй Россию».
Осуждают в униатской церкви и трудовую миграцию, причём уже не впервые. Чтобы донести до властей эту проблему, УГКЦ (при участии РКЦ, т.н. УАПЦ и т.н. Киевского патриархата) 2 июня организовали в Киеве шествие в защиту прав детей и семей:
«Приходят иногда такие времена, когда нам надо вспоминать о вещах фундаментальных и подчеркивать их ценность. Теперь — это дело семьи», — анонсировал мероприятие епископ Киево-Житомирской диоцезии Римско-католической церкви на Украине Виталий Кривицкий.
Слова католического священника отчётливо перекликаются с темой прав ЛГБТ, тем более что июнь — традиционное время проведения маршей равенства. Греко-католики единой позиции по этому поводу не имеют.
С одной стороны, есть позиция митрополита Львовского Игоря Возняка, который пытался через горсовет запретить активистам ЛГБТ проведение мероприятия в городе:
«Для жителей Львова, которые в большинстве являются верующими христианами, пешеходный квест ЛГБТ во Львове является провокацией и знаком дьявольской войны, несправедливости, оказывается в первую неделю Великого поста».
С другой же есть позиция священника Назара Заторского, откликнувшегося на события, сопровождавшие марш равенства в Киеве (националисты традиционно пытались помешать его проведению):
«Каждый гражданин Украины имеет те же права и свободы, среди которых есть право на свободу собраний и демонстраций. Поэтому геи имеют такое же право ходить с демонстрациями… Поскольку я слишком дорожу нашим правом проводить публичные крестные ходы, четки и паломничества, то я сделаю все, чтобы и геи могли проводить свои массовые мероприятия, потому что это залог того, что и нам никто не сможет запретить проводить наши… если кто забыл, мы тоже на Украине меньшинство», — заявил Заторский.
Учитывая, что прихожане УГКЦ — это, как правило, националисты и традиционалисты, то публикация вызвала довольно серьёзный скандал.
Пока раскольники пытаются добиться признания автокефалии от Константинопольского патриархата и превратиться в т.н. Единую поместную церковь, греко-католики и т.н. УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь, еще одна раскольническая религиозная организация) объединяются самостоятельно. В конце мая в Полтаве стартовало строительство общего храма УГКЦ и УАПЦ. По завершении строительства храм будет использоваться обеими организациями, возможно, — даже для проведения совместных служб. По крайней мере такой вывод можно сделать из слов главы УГКЦ Святослава Шевчука:
«…Нет другого пути к… единству как совместный труд, совместная молитва и в данном случае строительство общего храма», — сказал он во время закладки фундамента.
Война в Донбассе стала одним из факторов активного проникновения униатства на Восток Украины, в особенности в прифронтовые регионы. В составе ВСУ и добровольческих батальонов служат греко-католики, поэтому в «украинском» Донбассе начали строиться храмы УГКЦ. Один из таких храмов 17 июня освящали в Волновахе, а строить его активно помогала городская власть Ивано-Франковска.
Распространяться УГКЦ хочет не только в Донбасс. Председатель Пастырско-миграционного отдела УГКЦ епископ Иосиф Милян на спецкурсе по миссионерскому служению в семинарии Зарваницы (Тернопольская область) заявил, что его отдел в настоящее время поставил цель укрепиться в 44 странах, где в настоящее время нет иерархических структур УГКЦ:
«Около 20 стран мы охватили своим вниманием, теперь там стабильно или время от времени есть пастырство для наших верующих. В других — мы постоянно мониторим ситуацию и стараемся развить служение. Речь идет не только о странах Европы. Например, есть два прихода в ОАЭ (Абу-Даби и Дубай). В позапрошлом году на Пасху пришло к обедне в Дубае более 1000 человек. Есть приглашение в Шанхай, Японию. Была «вылазка боем» в ЮАР, где живут много наших женщин. Отец Игорь Головко, который пастырствует в Австралии, возвращаясь из Европы, посетил нашу общину и отслужил нашим людям Святые литургии в ЮАР. Теперь готовим визит в ЮАР».
Любопытно, что в этом смысле УГКЦ противоречит самой себе. Создавать иерархические структуры в таком количестве в других стран УГКЦ вынуждена — украинцы активно расселяются по миру и едут работать не только в Польшу. Одновременно иерархи УГКЦ выступают с осуждением такой активной миграции, но ведь тогда отделу Иосифа Миляна нечем будет заниматься, да и семинаристов для направления в зарубежные миссии униатской церкви нужно будет гораздо меньше.
Проспект Комарова (Киев) в скором времени может сменить название на проспект Любомира Гузара (патриарх УГКЦ, скончался в прошлом году). Партия «Самопомощь», костяк которой состоит из выходцев с Западной Украины, в настоящее время запустила в Киеве агитационную кампанию и собирает подписи под инициативой.
Украинская каноническая православная церковь
Сегодняшние захваты храмов на Украине и религиозные провокации— это ещё цветочки, предупреждают религиоведы. Гораздо более напряжённой ситуация станет в случае, если раскольники будут признаны Константинопольским патриархатом, православной церковью. Протоиерей Георгий Коваленко во время круглого стола указывает, что настоящая война за храмы с УПЦ начнётся как раз после такого решения. Он прогнозирует возврат в начало 90-х, к уже подзабытому сегодня жестокому противостоянию.
Его информационное сопровождение уже готовится. А поскольку готовится оно теми же людьми, что отвечали за расчеловечивание населения Донбасса, то и методы те же. Так, народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook пишет о том, что УПЦ уже готовится защищать свои храмы и монастыри отрядами самообороны (что, в принципе, можно понять), однако внимание: захватывать эти храмы и монастыри будет… сама же УПЦ.
«…На случай негативного для Москвы решения по Украинской Поместной Православной Церкви (УППЦ) уже прорабатываются вопросы по созданию отрядов самообороны, которые будут размещаться на территории церквей и монастырей УПЦ, а также групп провокаторов, которые будут действовать с радикально «патриотических» позиций, для осуществления провокаций и нападений на объекты и представителей УПЦ».
Работая 4 года назад в пресс-службе штаба т.н. «АТО», Тымчук рассказывал ровно то же самое — что ополчение ДНР и ЛНР само обстреливает города, которые защищает.
В отличие от греко-католиков, усмотревших в цыганских погромах во Львове руку Кремля, УПЦ указывает на истинную причину этих недопустимых проявлений ненависти — моральный упадок общества.
«…Ужасным является то, что зверством занимаются совсем юные, несовершеннолетние представители современной молодежи, которые не исповедуют фундаментальные христианские ценности, а собственную агрессивную шовинистическую идею», — говорится в заявлении архиепископа Львовского и Галицкого Филарета.
Нам, а отличие от архиепископа, не нужно опасаться реакции властей, поэтому мы добавим недосказанное владыкой — идею, всячески поддерживаемую и культивируемую государственной властью.
Ведь до убийства цыгана Давида Поппа в Львове, которое как раз и комментирует архиепископ, погромы продолжались два месяца во всех регионах Украины. И — ни одного ареста или задержания, а только слова о причастности или заинтересованности РФ.
См. об этом также: На плечи патриарха Кирилла легла огромная ответственность. Украина в центре переговоров Москвы и Константинополя