Константинополь и автокефалия для раскольников

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Весной президент Украины Пётр Порошенко очень громко пообещал своим сторонникам уже этим летом создание т.н. Единой поместной православной церкви (ЕПЦ). Для незнакомых с особенностями политического украинства поясняем: это такая внешне православная церковь, но без русских. В частности, без патриарха Кирилла и в принципе даже без связей с Русской православной церковью. По сути, речь идёт о создании новой унии, ведь смысл создания униатской церкви в XVII веке был в том, чтобы вывести население украинских земель из-под начала православного патриарха, сохранив внешнюю православную атрибутику.

Для этого Порошенко снова поехал в Константинополь просить автокефалию у Вселенского патриарха Варфоломея, отвёз туда очередное прошение Верховной рады, а также от т.н. Киевского патриархата — костяка «Единой поместной церкви». Более того, в конце мая даже появилось сообщение о том, что принципиальное решение уже принято:

«Томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал, — писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире… И тексты, которые он пишет, канонически абсолютно совершенны. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом каноничности, к нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов», — заявил бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ Кирилл.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Ни высокий пост, ни принадлежность к УПЦ в данном случае не должны смущать, поскольку ключевое слово тут — «бывший». Архимандрит Кирилл — представитель немногочисленной партии автокефалистов в УПЦ. Она есть и всегда была, однако сегодня её влияние на позицию церкви минимально. Затей Порошенко всё это лет 10 назад — шансов было бы куда больше.

Поэтому летом настала уже очередь делегации канонической УПЦ посетить Варфоломея.

Нужно отметить, что у раскольников и автокефалистов и у УПЦ были принципиально разные причины для встречи с патриархом Константинополя. Первые ездили, чтобы «легализовать» свой раскол. Вторые — чтобы воспрепятствовать его углублению под видом легализации. А также найти пути для преодоления.

В частности, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний косвенно ответил автокефалисту Кириллу, пересказав слова Варфоломея:

«…Речь не о том, что вопрос уже решен. И даже было сказано, что тот, кто говорит, что вопрос о Томосе решен, — работает против Константинопольской церкви. Это были довольно честные слова и откровенные, что мы не говорим о каком-то видении, как может решиться этот вопрос. Никто не знает, как может этот вопрос решиться», — приводит его слова официальный сайт УПЦ.

На встрече присутствовал также бизнесмен и народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский (часто выступает спонсором УПЦ, в частности, ежегодно организовывает доставку Благодатного огня). В эфире телеканала «Интер» он изложил своё видение этой встречи:

«Была высказана поддержка исключительно Украинской православной церкви канонической во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием и было сказано, что преодоление раскола будет происходить на основе церковных законов и традиций и другого не будет. И автокефалия тоже будет предоставляться только канонической церкви, и ни о каком признании раскола речи быть не может».

Однако раскольники не угомонились. Глава информационного управления т.н. Киевского патриархата Евстратий публично ответил, что не доверяет представителям УПЦ, а процесс автокефализации не остановить.

«Процесс предоставления Томоса об автокефалии запущен — и он не будет отменен. Вопрос не в том, будет Томос об автокефалии или не будет, а в том — будет это чуть быстрее или чуть позже, с поддержкой решения Вселенского патриарха со стороны большого числа Поместных Церквей или меньшего. Если бы Константинопольский патриархат не рассчитывал на то, что сможет довести дело Томоса об автокефалии до логического завершения, — он бы не начинал этого процесса… а отступить под давлением Москвы нельзя, ведь это — поражение», — рассуждает высокопоставленный раскольник.

Между тем о начале процесса мы тоже знаем только со слов раскольников. Да и об отступлении под «давлением Москвы» не может быть речи, поскольку к настоящему моменту 7 из 14 православных церквей однозначно высказались против предоставления автокефалии Украине. Кроме РПЦ, своё «нет» сказали Польская, Болгарская, Сербская, Грузинская православные церкви, Антиохийский патриархат, православная церковь Чехии и Словакии. Ожидается также, что откажут ещё как минимум две церкви (Александрийский патриархат, Кипрская и Элладская церковь).

И это совсем не потому, что на все эти церкви «давит Москва» (хотя именно так раскольники и заявят после провала своей авантюры). Дело в том, что ряд православных церквей имеют схожие проблемы и не хотят, чтобы Украина стала прецедентом.

Одной поездкой делегации УПЦ к Варфоломею дело не ограничилось. Архиереи УПЦ подписали и отправили главе Вселенского патриархата обращение о том, что УПЦ не нуждается в автокефалии. Обращение было подписано единогласно, в т.ч. и митрополитом Винницким и Барским Симеоном, которого ранее в СМИ называли одним из сторонников автокефалии и даже будущим главой «Единой поместной церкви» (якобы его кандидатуру лоббирует Пётр Порошенко). Кроме того, с начала мая по конец июня Константинопольский патриархат получил более 400 тыс. обращений от верующих УПЦ, которые просят предотвратить углубление раскола в церкви.

Правда, затем появилось заявление митрополита Черкасского и Каневского Софрония — по его словам, он ничего не подписывал, только расписался по время регистрации. Софроний также известен как автокефалист.

В конце июня были опубликованы результаты опроса, проведённого фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова. Только 31% опрошенных высказался «за», 20% — «против», но ещё 56,7% считают, что власти не должны вмешиваться в дело создания поместной церкви, а ведь именно это сейчас и происходит. Вернее, власть в Киеве даже не вмешивается, а выступает главным организатором этого процесса. Ещё в мае представители УПЦ начали массово сигнализировать, что давление оказывается не только на верхушку церкви, но и рядовых священников, причём с привлечением местной власти и силовиков. Те предлагают выбор: подписывай, и, когда будет т.н. ЕПЦ, поможем остаться во главе прихода. Если нет — прямо обещают бездействовать, когда раскольники придут захватывать храм.

Сергей Милорадович. Черный собор. Восстание Соловецкого монастыря. 1885

Возникновению ЕПЦ на Украине симпатизирует Реджеп Эрдоган — с таким заявлением выступил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Кто лоббирует? В том числе, как ни странно, Реджеп Эрдоган, на территории которого находится уважаемый церковный иерарх [Патриарх Варфоломей — Ред.], а он, в свою очередь, связан с очень большими дядями мирового масштаба [видимо, речь о США — Ред.], которые его уважают и просят предоставить Томос», — заявил он в эфире «112.Украина», добавив, что, узнав это, утвердился в мнении о том, что ЕПЦ будет создана.

Впрочем, ранее этот журналист ровно с таким же жаром доказывал, что ЧМ-2018 в России не состоится, т.к. этого не хотят США, и «Северный поток — 2» не построят, т.к. этого также не хотят США.

Просьба об автокефалии — не единственная со стороны раскольников. Их глава Филарет просит Вселенского патриарха признать недействительной анафему, наложенную на него лично ещё в 90-е.

«Согласно каноническим правилам, которые никто не отрицает, патриарх Константинополя имеет права высшей апелляционной инстанции в судебных спорах», — комментирует это Евстратий Зоря.

Наконец, в начале июля выступил сам Варфоломей, дав сторонникам ЕПЦ определенную надежду.

«Наш престол не признал отделения Киевской митрополии и зависимых от нее православных церквей Литвы и Польши и присоединения их к московской церкви… Мы желаем, как Мать-Церковь, восстановления единства в Украине разделенного церковного тела — десятков миллионов верующих», — сказал он.

Заявление довольно странное, учитывая, что восстановления единства как раз и не выйдет, а получится ещё больший раскол. Впрочем, это ещё не «да»: сейчас делегация Вселенского патриархата встречается с руководством других православных церквей. Неделю назад они были в Румынии, 9 июля — в Москве. Ожидается, что к августовскому заседанию синода Константинопольского патриархата члены делегации успеют обсудить украинский вопрос со всеми церквями. Поэтому теперь украинские автокефалисты ждут положительного решения синода в августе или сентябре.

Захват и грабёж храмов

Все уже давно знают, что угрозы эти не пустые. Скажем, Филарет буквально на днях пообещал отобрать у УПЦ Почаевскую и Киево-Печерскую лавры после создания ЕПЦ.

«Есть две лавры: Киево-Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской Церкви, потому что это украинские святыни и они не могут принадлежать Русской Церкви», — заявил он в интервью изданию «Украинская правда».

И вообще, в июне, словно в ожидании решения собора Константинопольского патриархата по автокефалии, на Украине просто-таки взрыв насилия в отношении прихожан и клира УПЦ.

17 июня в Мелитополе неизвестные жестоко избили сторожа (скончался от побоев) и ограбили храм, унеся всего-то 300 грн.

Грабитель

В селе Чернотисово (Закарпатская область) избили уже настоятеля — прихожане нашли его, когда пришли на службу.

В Одессе преступники ограбили и разгромили кладбищенский храм.

«Взломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников пробрались в храм и начали крушить все внутри. Злоумышленники отключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения. Разбросав и разбив церковную утварь, кощунники принялись взламывать кружки для пожертвований», — говорится в сообщении на сайте Одесской епархии.

Все эти случаи говорят о том, что имеет место не только и не столько банальное желание нажиться. Скажем, обычные квартирные воры не устраивают намеренный погром в квартире и не избивают находящихся там хозяев. В большинстве случаев мы имеем дело с открытой демонстрацией силы и безнаказанности.

Греко-католики

В УГКЦ ожидаемо присоединились к общенационалистическому хору комментирующих погромы цыганских поселений.

«От имени Украинской Греко-Католической церкви решительно осуждаем такие поступки. Такого типа действия, кем бы они ни были совершены и какими бы лозунгами эти преступники себя не прикрывали, недостойны европейского народа, дискредитируют независимое Украинское государство, а, следовательно, являются делом, которое идет на пользу врагам Украины», — говорится в официальном заявлении УГКЦ.

Напомним, после того как количество сообщений о таких нападениях и погромах стало совсем уж неприличным, на Украине вспомнили об испытанном методе «обвиняй Россию».

Осуждают в униатской церкви и трудовую миграцию, причём уже не впервые. Чтобы донести до властей эту проблему, УГКЦ (при участии РКЦ, т.н. УАПЦ и т.н. Киевского патриархата) 2 июня организовали в Киеве шествие в защиту прав детей и семей:

«Приходят иногда такие времена, когда нам надо вспоминать о вещах фундаментальных и подчеркивать их ценность. Теперь — это дело семьи», — анонсировал мероприятие епископ Киево-Житомирской диоцезии Римско-католической церкви на Украине Виталий Кривицкий.

Слова католического священника отчётливо перекликаются с темой прав ЛГБТ, тем более что июнь — традиционное время проведения маршей равенства. Греко-католики единой позиции по этому поводу не имеют.

С одной стороны, есть позиция митрополита Львовского Игоря Возняка, который пытался через горсовет запретить активистам ЛГБТ проведение мероприятия в городе:

«Для жителей Львова, которые в большинстве являются верующими христианами, пешеходный квест ЛГБТ во Львове является провокацией и знаком дьявольской войны, несправедливости, оказывается в первую неделю Великого поста».

Gyrostat Флаги ЛГБТ

С другой же есть позиция священника Назара Заторского, откликнувшегося на события, сопровождавшие марш равенства в Киеве (националисты традиционно пытались помешать его проведению):

«Каждый гражданин Украины имеет те же права и свободы, среди которых есть право на свободу собраний и демонстраций. Поэтому геи имеют такое же право ходить с демонстрациями… Поскольку я слишком дорожу нашим правом проводить публичные крестные ходы, четки и паломничества, то я сделаю все, чтобы и геи могли проводить свои массовые мероприятия, потому что это залог того, что и нам никто не сможет запретить проводить наши… если кто забыл, мы тоже на Украине меньшинство», — заявил Заторский.

Учитывая, что прихожане УГКЦ — это, как правило, националисты и традиционалисты, то публикация вызвала довольно серьёзный скандал.

Пока раскольники пытаются добиться признания автокефалии от Константинопольского патриархата и превратиться в т.н. Единую поместную церковь, греко-католики и т.н. УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь, еще одна раскольническая религиозная организация) объединяются самостоятельно. В конце мая в Полтаве стартовало строительство общего храма УГКЦ и УАПЦ. По завершении строительства храм будет использоваться обеими организациями, возможно, — даже для проведения совместных служб. По крайней мере такой вывод можно сделать из слов главы УГКЦ Святослава Шевчука:

«…Нет другого пути к… единству как совместный труд, совместная молитва и в данном случае строительство общего храма», — сказал он во время закладки фундамента.

Война в Донбассе стала одним из факторов активного проникновения униатства на Восток Украины, в особенности в прифронтовые регионы. В составе ВСУ и добровольческих батальонов служат греко-католики, поэтому в «украинском» Донбассе начали строиться храмы УГКЦ. Один из таких храмов 17 июня освящали в Волновахе, а строить его активно помогала городская власть Ивано-Франковска.

Распространяться УГКЦ хочет не только в Донбасс. Председатель Пастырско-миграционного отдела УГКЦ епископ Иосиф Милян на спецкурсе по миссионерскому служению в семинарии Зарваницы (Тернопольская область) заявил, что его отдел в настоящее время поставил цель укрепиться в 44 странах, где в настоящее время нет иерархических структур УГКЦ:

«Около 20 стран мы охватили своим вниманием, теперь там стабильно или время от времени есть пастырство для наших верующих. В других — мы постоянно мониторим ситуацию и стараемся развить служение. Речь идет не только о странах Европы. Например, есть два прихода в ОАЭ (Абу-Даби и Дубай). В позапрошлом году на Пасху пришло к обедне в Дубае более 1000 человек. Есть приглашение в Шанхай, Японию. Была «вылазка боем» в ЮАР, где живут много наших женщин. Отец Игорь Головко, который пастырствует в Австралии, возвращаясь из Европы, посетил нашу общину и отслужил нашим людям Святые литургии в ЮАР. Теперь готовим визит в ЮАР».

Любопытно, что в этом смысле УГКЦ противоречит самой себе. Создавать иерархические структуры в таком количестве в других стран УГКЦ вынуждена — украинцы активно расселяются по миру и едут работать не только в Польшу. Одновременно иерархи УГКЦ выступают с осуждением такой активной миграции, но ведь тогда отделу Иосифа Миляна нечем будет заниматься, да и семинаристов для направления в зарубежные миссии униатской церкви нужно будет гораздо меньше.

Проспект Комарова (Киев) в скором времени может сменить название на проспект Любомира Гузара (патриарх УГКЦ, скончался в прошлом году). Партия «Самопомощь», костяк которой состоит из выходцев с Западной Украины, в настоящее время запустила в Киеве агитационную кампанию и собирает подписи под инициативой.

Украинская каноническая православная церковь

Сегодняшние захваты храмов на Украине и религиозные провокации— это ещё цветочки, предупреждают религиоведы. Гораздо более напряжённой ситуация станет в случае, если раскольники будут признаны Константинопольским патриархатом, православной церковью. Протоиерей Георгий Коваленко во время круглого стола указывает, что настоящая война за храмы с УПЦ начнётся как раз после такого решения. Он прогнозирует возврат в начало 90-х, к уже подзабытому сегодня жестокому противостоянию.

Его информационное сопровождение уже готовится. А поскольку готовится оно теми же людьми, что отвечали за расчеловечивание населения Донбасса, то и методы те же. Так, народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook пишет о том, что УПЦ уже готовится защищать свои храмы и монастыри отрядами самообороны (что, в принципе, можно понять), однако внимание: захватывать эти храмы и монастыри будет… сама же УПЦ.

«…На случай негативного для Москвы решения по Украинской Поместной Православной Церкви (УППЦ) уже прорабатываются вопросы по созданию отрядов самообороны, которые будут размещаться на территории церквей и монастырей УПЦ, а также групп провокаторов, которые будут действовать с радикально «патриотических» позиций, для осуществления провокаций и нападений на объекты и представителей УПЦ».

Александр-Эварист Фрагонар. Осада Сан-Джованни в Акре

Работая 4 года назад в пресс-службе штаба т.н. «АТО», Тымчук рассказывал ровно то же самое — что ополчение ДНР и ЛНР само обстреливает города, которые защищает.

В отличие от греко-католиков, усмотревших в цыганских погромах во Львове руку Кремля, УПЦ указывает на истинную причину этих недопустимых проявлений ненависти — моральный упадок общества.

«…Ужасным является то, что зверством занимаются совсем юные, несовершеннолетние представители современной молодежи, которые не исповедуют фундаментальные христианские ценности, а собственную агрессивную шовинистическую идею», — говорится в заявлении архиепископа Львовского и Галицкого Филарета.

Нам, а отличие от архиепископа, не нужно опасаться реакции властей, поэтому мы добавим недосказанное владыкой — идею, всячески поддерживаемую и культивируемую государственной властью.

Ведь до убийства цыгана Давида Поппа в Львове, которое как раз и комментирует архиепископ, погромы продолжались два месяца во всех регионах Украины. И — ни одного ареста или задержания, а только слова о причастности или заинтересованности РФ.

См. об этом также: На плечи патриарха Кирилла легла огромная ответственность. Украина в центре переговоров Москвы и Константинополя