



Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

В Москву приехала делегация Константинопольского патриархата. Краткое коммюнике Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московской патриархии сообщает, что 9 июля 2018 года гостей во главе с митрополитами Галльским Эммануилом и Смирнским Варфоломеем принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Со стороны Русской православной церкви во встрече приняли участие также глава ОВЦС митрополит Иларион и его заместитель протоиерей Николай Балашов. О сути происходящего всего одно предложение: «В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с проблематикой сохранения межправославного единства».

Таким образом Московская патриархия дала понять, что речь идет не просто о разрешении украинского церковного вопроса, связанного с попыткой президента Украины Петра Порошенко добиться получения у Константинопольского патриарха Варфоломея томаса об автокефалии для некой, еще не созданной Единой поместной православной церкви (ЕППЦ) на Украине. На эту проблему намотался целый клубок противоречий мирового православия, затронув косвенно и католический мир. Ситуация на сегодня сложилась сложная и не до конца понятная. Начинали с автокефалии — заканчивают урегулированием раскола православных украинских Церквей, где канонически признанной является лишь Украинская православная церковь Московского патриархата, находящаяся в единстве с Русской православной церковью, на фоне непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

President.gov.ua Пётр Порошенко и патриарх Варфоломей

«Перевод стрелок» осуществил Фанар, заявив о своем праве вязать и судить на Украине. Как заявил патриарх Варфоломей, «пусть не забывается, что Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины любому, кроме права хиротонии киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании вселенского патриарха. Это сказано в томосе об автокефалии, что Мать-Церковь даровала Польской церкви: «Наш Престол не признал отделения Киевской митрополии и зависимых от нее православных Церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской церкви, что было осуществлено против канонов, и не были соблюдены права киевского митрополита, который носил титул экзарха Вселенского престола». Фактически Фанар потребовал предоставить ему право вершить судьбы УПЦ МП как минимум в качества хранителя «второго ключа». К сожалению, некоторые заявления иерархов УПЦ МП о Константинополе как о «той Церкви, от которой мы получили крещение», в этом контексте выглядели немного двусмысленными.

Поэтому в будущем, возможно, представителям УПЦ МП и РПЦ стоило бы на переговорах с Фанаром и во время посещений резиденции патриарха Варфоломея в Стамбуле выступать совместно и с единой позицией, а не по отдельности, чтобы не давать поводов для каких-либо спекуляций. Ставки очень высоки. Как заметил в интервью итальянскому порталу Settimana News заместитель главы синодального отдела УПЦ МП по внешним связям протоиерей Николай Данилевич, «я убежден, что украинская автокефалия не должна стать антироссийской уловкой. Мне кажется, что сегодня хотят сделать нашу Церковь антирусской Церковью. У Московской церкви, несомненно, есть свои проблемы. Но мы не хотим становиться инструментом политиков, чтобы Церковь использовали против России сегодня, а завтра, например, против Польши, а потом я уже и не знаю, кого». А тут возможны разные варианты. По мнению российского религиоведа Андрея Десницкого, «в обозримом будущем мы увидим константинопольский томос о даровании автокефалии Украинской православной церкви с центром в Киеве… Этот титул, теперь уже с благословения Константинополя, может принять митрополит Онуфрий (предстоятель УПЦ МП — С.С.) или его преемник, а может быть, некий третий иерарх». Такой исход приведет к серьезному конфликту не только между Московским патриархатом и Константинопольским, но и между РПЦ и УПЦ МП. Этого нужно избежать.

Есть, наконец, и проблема вмешательства «третьей силы». Процесс создания ЕППЦ на Украине приветствовал глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук, сделав, впрочем, оговорку, что считает его внутриправославным делом. Некоторые наблюдатели заговорили в этой связи об «интриге» Ватикана, который будто бы собирается прибрать Единую церковь под свой омофор. В начале мая в беседе с греческим агентством «Ромфеа» митрополит Иларион отметил в этой связи: «Руководство УГКЦ прямо говорит, что признание неканонических деноминаций Константинопольским патриархатом — это первый шаг, а затем должно произойти «объединение всех Церквей Владимирова крещения». Что же, хотят ли униаты тоже приобрести автокефалию? Нет, они хотят, чтобы православные «вернулись к верности Риму». Однако, на наш взгляд, дело в другом: желании греко-католиков повысить свой статус до патриархата, чего они давно уже безуспешно добиваются от Святого престола. Создание ЕППЦ даст им новые основания требовать от Ватикана «выравнивания баланса». Но напомним слова папы Римского Франциска, сказанные им в конце мая главе ОВЦС: «Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим».

News.ugcc.ua Папа Франциск и глава УГКЦ Святослав Шевчук

И последнее. В комментариях представителей Московской патриархии относительно украинской ситуации стали звучать сравнения с «Великим церковным расколом 1054 года». Это явственно говорит о том, какая огромная ответственность лежит сегодня на плечах патриарха Кирилла. Ведь что в случае с 1054 годом, что с расколом Католической церкви в 1517 году, что с расколом Русской церкви в 1650-х — 1660-х годах мало кто сейчас уже вспомнит всех тех, кто довел ситуацию до взрыва — в истории остались имена пап Римских Льва IX и Льва X, константинопольского патриарха Михаила Керулария и московского Никона, а не их помощников или советников.