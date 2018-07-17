Поздним вечером понедельника президент США заставил всю страну думать о судьбе судебной системы. Кандидатура на место в Верховном суде и сопутствующие обстоятельства, без сомнений, затмили все другие темы американской политики. Но перед тем как перейти к этой теме, нельзя не сказать о том, что произошло ранее.

Daderot Здание Верховного суда США

Ушедшая неделя стала для политического климата Соединенных Штатов своеобразным затишьем перед грядущей грандиозной бурей. Вся страна сначала готовилась отмечать, а затем праздновала День независимости, всюду царила благостная атмосфера, и политики не спешили ее разрушать.

Но всякая передышка рано или поздно заканчивается. Закончилась и эта. Американскому обществу не суждено было и одной полной недели прожить без значимых политический событий.

6 июля подал в отставку директор Агентства по защите окружающей среды США Скотт Прюитт. На протяжении многих месяцев СМИ пытались уличить Прюитта в коррумпированности, непрофессионализме или хотя бы нерациональном использовании ресурсов агентства. Причиной ненависти либеральной прессы к чиновнику, де-факто занимающему пост министерского уровня, стало его непротивление и пособничество политике Дональда Трампа в отношении находящихся в ведении федерального правительства обширных заповедников и охраняемых природных зон.

U.S. Environmental Protection Agency Скотт Прюитт

Дело в том, что на протяжении последних полутора лет администрация Трампа использовала обширный арсенал политических инструментов для того, чтобы либо разрешить использование закрытых ранее территорий для бизнеса, либо для передачи этих земель в ведение Штатов, чтобы те, в свою очередь, пустили туда частный капитал. Корни этой политики лежат в убеждении, что практически всякая заповедная зона представляет собой неиспользуемый экономический ресурс, средство производства, так сказать. В то же время американские «левые» верят, что природу должно охранять от человека…

То ли не выдержав давления, то ли боясь обнародования каких-то новых данных, Прюитт решил уйти. Демократы праздновали победу. Похоже, они забыли про тактику, которую «не их президент» использует всякий раз, когда им удаётся выдавить очередного члена его команды. До сих пор он всякий раз находил человека, ещё более отталкивающего для демократов, придерживающегося ещё более радикальных взглядов, и куда более резкого в высказываниях.

В тот же день, когда было официально объявлено об отставке Прюитта, в силу вступили новые пошлины на ввоз китайских товаров в США. В этот раз под угрозой оказались поставки на сумму 34 миллиарда долларов. Как и всегда, этот новый виток холодной войны западные аналитики боязливо назвали новым витком войны торговой… Китай поспешил заявить о скорых ответных мерах, но Вашингтон уже готовился услышать от Трампа, кого же он выбрал в качестве кандидата в Верховный суд, и всем было как-то не до Китая…

Менее двух недель назад судья Верховного суда США Энтони Кеннеди объявил о своей скорой отставке. Америка была потрясена, ведь на данный момент в высшем судебном органе «страны свободных» заседают четверо твёрдых консерваторов, четверо твёрдых либералов и один Кеннеди, который голосует то с одними, то с другими. За все 30 лет его службы голос этого судьи не раз оказывался решающим, и решение далеко не всегда было в пользу идеологии республиканцев, хотя Кеннеди и был когда то выдвинут президентом Рейганом и проходил процедуру утверждения, представляя себя консерватором.

U.S. Supreme Court Энтони Кеннеди

Теперь процедура должна повториться снова, только вот обстоятельства совсем другие. Выдвинутый президентом кандидат должен быть одобрен Сенатом, а в верхней палате парламента у партии Трампа преимущество всего в один голос. Некоторые специалисты полагали, что президент предпочтёт быстро провести через этот процесс кого-нибудь с умеренными взглядами, кого-нибудь вроде уходящего Кеннеди. Такой компромисс позволил бы сохранить статус-кво, а президент мог бы не беспокоиться, что в результате выборов вместе с большинством в Сенате потеряет и историческую возможность… Другие аналитики, более уверенные в победе республиканцев на выборах, предсказывали, что президент будет оттягивать решение этого вопроса и предложит радикального консерватора только тогда, когда будет уверен в успехе, то есть после ноября.

Дональд Трамп куда амбициознее. Кандидатом президента оказался судья Бретт Кавана, известный консервативный юрист, пользующийся большим авторитетом в американской судебной системе. Он сам когда-то работал в аппарате судьи Кеннеди, а также удерживает рекорд по количеству помощников, которые после стажировки под его началом были приняты в аппарат Верховного суда. Кавана — однозначно не компромиссный кандидат. Его избрание в качестве кандидата уже, за несколько часов, вызвало бурное одобрение в среде республиканцев и ещё более бурное негодование демократов. Трамп, однако, решил выдвинуть его сейчас, за четыре месяца до выборов, а значит, уверен, что может заставить Сенат утвердить Кавана даже при нынешнем положении дел. Во что бы то ни стало он хочет «застолбить» для своей партии Верховный суд на долгие годы вперёд.

U.S. Supreme Court Члены Верховного суда США

Сторонники и противники Трампа и его кандидата уже выстраивают свои политические и медийные боевые порядки для эпохальной битвы. Сражение будет грандиозным, кто бы ни одержал верх в итоге. Конечно, мы не узнаем, что происходит за кулисами и под ковром, но уж публичную часть точно не пропустим…