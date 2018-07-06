* запрещённая в России организация





Клод Верлинд. Марионетки (фрагмент)

Одна из центральных газет Японии «Санкэй симбун» в связи с казнью «духовного отца» японской псевдорелигиозной экстремистской организации «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сёко Асахара сообщает, что на территории России продолжают активно действовать ячейки этой преступной секты. Отмечается, что в российских СМИ сообщение о казни подавалось как первостепенная новость.

Московский корреспондент газеты напоминает читателям, что, «воспользовавшись отсутствием порядка в России после развала СССР, «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расширила свое влияние в этой стране».

В первой половине 90-х годов российскими властями «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были предоставлены для пропаганды радио и телеканалы, а численность «верующих» достигала 30 тысяч человек. В последние же годы секта активно использует для пропаганды интернет и другие современные средства коммуникации.

IFuun. соm Секта «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Ссылаясь на данные Следственного комитета РФ, газета сообщает, что в мае сего года был задержан заподозренный в принадлежности к руководству «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мужчина средних лет, которому предъявлено обвинение в создании террористической организации. По данным Следственного комитета, ячейки «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действуют в 54 из 85 административных единицах России (областях и краях). Их члены маскируют свою деятельность, представляя себя «целителями восточной медицины». В качестве «пожертвований» агенты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в России ежегодно собирают по 5 миллионов рублей, которые с использованием «электронных денег» отправляют в Японию.

Как справедливо указывает японская газета, российские власти слишком поздно начали расследование деятельности «Аум Сирикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Решение об объявлении секты террористической организацией и ее запрещении в России было принято Верховным судом РФ только в сентябре 2016 года.