Один из ключевых муниципалитетов Калининградской области — Балтийск — оказался в центре громкого политического скандала, грозящего нанести ущерб репутации государственной власти.

Цитата из к/ф «Афоня» реж Георгий Николаевич Данелия. 1975. СССР «Товарищ, что вам здесь надо?»

Яблоком раздора стал новый закон Калининградской области № 176 от 31 мая 2018 года, согласно которому Балтийский муниципальный район преобразуется в Балтийский городской округ.

В 2015 году, когда Калининградской областью руководил Николай Цуканов (ныне полпред на Урале), в Балтийском муниципальном районе прошли одни из самых скандальных выборов в России. Были избраны 15 депутатов, и впервые в истории Калининградской области — ни одного единоросса. Общеизвестно, что тогда на выборах победили люди Виктора Богдана — бывшего янтарного олигарха, сбежавшего ныне в Польшу и, по слухам, получившего там гражданство.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1862

Богдана подозревали в незаконном возмещении НДС на 350 млн рублей при продаже янтаря. Он был объявлен в федеральный розыск, а глава МВД Владимир Колокольцев заявлял, что «лично контролирует» это дело. Однако в итоге Варшава отказала в экстрадиции Богдана российским властям, сочтя дело «политическим».

Балтийцы называют Богдана по кличке — Балет, намекая на его криминальное прошлое.

Сегодня, когда новое руководство российского эксклава чистит цукановское муниципальное наследие (за полгода — уже шесть отставок глав районов на фоне заявлений Антона Алиханова о том, что муниципалитеты «не контролируют ни черта»), подошла очередь Балтийска. Но, по всей видимости, восстановить контроль региональных властей над этим районом не так-то просто. В итоге родился компромисс в виде названного регионального закона.

Kremlin.ru Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Суть закона заключается в том, что «балетовские» депутаты не станут складывать свои мандаты, а будут продолжать исполнять полномочия уже депутатов нового муниципалитета «Балтийский городской округ» без проведения досрочных выборов, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

То есть областной закон прямо нарушает нормы федерального законодательства, неправомерно продлевая полномочия ранее избранных депутатов райсовета и главы администрации Балтийского муниципального района. По всей видимости, такова цена уступок региональной власти — минимум на два года Виктор Богдан сохранил власть в Балтийске без каких-то финансовых, имиджевых и управленческих вложений.

Кроме того, в документе не установлена численность депутатов вновь образованного муниципального образования «Балтийский городской округ», что также противоречит действующему федеральному законодательству. В настоящее время в Балтийске — 15 депутатов, однако закон № 131-ФЗ уточняет, что при численности населения от 30 тыс. до 100 тыс. человек количество депутатов не может быть менее 20 человек. По данным Росстата, на 1 января 2018 года в Балтийском районе проживает 36 735 человек.

suewest Депутатское кресло

Экс-мэр Балтийска (1991−2005), а ныне депутат совета городского поселения «Город Балтийск» Александр Кузнецов так прокомментировал эту ситуацию корреспонденту ИА REGNUM :

«Я в курсе всех этих противоречий и хочу поставить вопрос о твердом соблюдении закона Российской Федерации. А он гласит, что не позднее чем через полгода с момента создания нового муниципалитета надо проводить новые выборы, а не делать вид, что полномочия депутатов «плавно перетекают». Как бы авторы закона ни прятались за формулировками, речь идет именно о создании нового муниципалитета».

По мнению Кузнецова, кто возьмет на себя инициативу судебного иска — «вопрос вторичный».

«Конечно, это должна быть прокуратура с твердой, государственной позицией. По идее, как только этот нормативный акт вышел, прокуратура должна была отреагировать на очевидные нарушения федерального законодательства и нарушения избирательных прав граждан. Ведь такими законами наносится ущерб репутации как органов местного самоуправления, так и государственной власти в целом», — подытожил депутат.