Как известно, 16 июля 2018 года в столице Финляндии Хельсинки произойдёт первая полноценная двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидание этой встречи уже совершено измотало некоторую часть мировой политизированной общественности — два года эти два человека ищут возможности встретиться и провести настоящие переговоры, и все два года этой встрече мешают колоссальные непреодолимые силы, видящие в этой встрече не только свою опасность, но и свою смерть.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Путин

И вот впервые действие этих сил оказалось преодолено. Встреча состоится. Мир в колоссальном напряжении замер и гудит, как растревоженный улей. Дело в том, что при всём величии и важности экономической мощи партнерского нам Китая ход мировой истории пока, как и все последние восемьдесят лет, определяется отношениями России и США. Несмотря на разницу в экономическом потенциале. Вес России придают её географическое положение и армия. Эти два компонента весят намного больше, чем уровень экономики, — при всей её несомненной важности. Но мир знает много экономических гигантов, которые при этом остаются политическими карликами. Просто в силу своей географии и состояния армии. Япония и Германия — два наиболее характерных и простых примера. О Франции, Англии, Южной Корее и прочих шведах можно даже не говорить.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы 2016, Тополь-М

Перед встречей Путина и Трампа мир полон прогнозов, высказались практически все эксперты. В целом прогнозы можно свести к трём группам.

Первая группа. Переговоры Путина и Трампа не принесут никаких важных сдвигов, потому что позиции сторон глубоко укоренены в геополитических позиционных противоречиях и любые переговоры могут быть только попыткой каждой стороны продавить соперника, что нереально. Одним словом, всё по Киплингу: Запад есть Запад, Восток есть Восток, и сколько их ни двигай навстречу друг другу, с места они не сойдут. А потому не следует ждать никаких прорывов на основных линиях противостояния, таких как Иран, Сирия, Украина и Европа.

Никто уступать не будет, а обмениваться сторонам пока нечем. Все их позиции — ценные политические активы, уступать которые президентам не позволят их правящие элиты. Да и сами президенты не намерены идти на размены — просто потому, что для этого нет причин. Этой позиции придерживаются такие аналитики, как Николай Стариков, Яков Кедми, Максим Шевченко и многие другие эксперты.

Вторая группа. Переговоры Путина и Трампа станут законспирированной попыткой договориться о помощи друг другу против главного своего врага — либерального глобалистского сообщества. Тут все споры будут отодвинуты на время в сторону, а все обсуждения главных тем будут носить отвлекающий характер, и резолюции по ним будут формальными. Настоящей повесткой дня на встрече Путина и Трампа станут именно некие сепаратные переговоры по укрощению глобального «глубинного государства» и настройка каналов для дальнейшего непубличного взаимодействия.

Эта трактовка наиболее всестороння и глубока, она не предлагает прорывов на основных злободневных направлениях, как считает и первая группа экспертов, но в отличие от них указывает на скрытый, настоящий повод для встречи президентов двух сверхдержав, а также на истинную переговорную повестку.

Власть. Пирамида на долларе США

Настоящая договорённость между президентами предусматривает долгое сотрудничество в несколько этапов, когда сначала Трамп помогает Путину устранить в России либеральный клан, замкнутый на Клинтонов и глобальные силы «чёрной аристократии», продвигающие «чёрный миропроект», а потом Россия, США и Китай формируют некий Тройственный союз по управлению миром, где будут определены новые сферы влияния. И Путин будет иметь возможность поддержать усилия Трампа на этом пути. Разумеется, это долгосрочная стратегия, истинный смысл которой не будет афишироваться и будет прикрыт привычной риторикой противостояния и соперничества для успокоения тех сил, которые Трампом и Путиным пока не побеждены. В среде экспертов наиболее глубоко «копнули» эту тему Юрий Баранчик и Михаил Хазин.

Третья группа. Повестка дня переговоров уже составлена, стороны согласовали совместное заявление по итогам встречи, где никаких экспромтов не предусмотрено и все ходы расписаны. Источником этих прогнозов стала газета «Коммерсантъ», которую использовали как канал слива упреждающей информации, чтобы не взвинчивать сверх оптимального истерику ожиданий от предстоящей встречи. Вот эти ходы:

1. По требованию глобалистского крыла конгресса США, давшего согласие на встречу Трампа с Путиным, Трамп будет добиваться от Москвы письменного согласия не вмешиваться в американские выборы. Москва, разумеется, откажется, так как это стало бы косвенным признанием вмешательства в 2016 году. При этом Москва выскажется в том духе, что она такого никогда не делала и делать не намерена. Это заявление и будет принято обеими сторонами, которое Трамп покажет дома как важный документ, который он добыл в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс. Тем самым Трамп на этих выборах если не снимает вовсе, то существенно ослабляет русскую тему и облегчает победу своим сторонникам. А Путин, играя в пас, ему в этом помогает.

2. Украина станет самым формальным объектом для обсуждения. Стороны ограничатся декларацией приверженности Минским соглашениям. Реальное решение вопроса будет вынесено за рамки встречи и отдано в руки помощников, которые должны будут подготовить новую пошаговую «дорожную карту» решения украинского вопроса, на основе уже подготовленных и согласованных подходов и согласованного конечного положения этой страны на новой политической карте мира. Кстати, о том, что решение украинского вопроса между Москвой и Вашингтоном уже имеется, говорит исход из ЛДНР обратно в Россию целого ряда некоторых известных людей.

3. Сирия будет вполне полноценной темой для обсуждения. И дело не в том, что Асад вполне окреп и как никогда близок к победе, а США беспокоятся за Израиль и хотят с помощью России отодвинуть Иран от израильской границы. Это будет активно обсуждаться. Но главное, что волнует Трампа, — это судьба нефтяных промыслов в Дейр-эз-Зоре. И причина не только в нежелании давать Асаду ресурс для укрепления экономики. Дело в том, что США когда-то вложили туда очень большие капиталы, а теперь Асад отнял у них эти промыслы. И необходимость не допустить экспроприации американских активов в Сирии больше всего беспокоит Трампа. Именно это он будет говорить Путину и этим обосновывать свою позицию, почему он без решения этого вопроса не может просто взять и уйти из Сирии. Трамп будет просить гарантий у Путина, понимая, что США могут военным путём решить этот вопрос, но это влечёт нежелательные для США политические издержки. Да и денег это стоит немалых, а Трампу не нужны сейчас нецелевые расходы вне США.

Interpolit.ru Добыча нефти

4. Санкции станут самым коротким поводом для обсуждения. Прежде всего потому, что решение об этом принимал руководимый преимущественно неоконсерваторами конгресс, и пока туда не набрали в нужном количестве людей Трампа, обсуждение этой темы — дело совершено пустое. Поэтому в проекте официального заявления ничего о санкциях даже не сказано.

Все три группы прогнозов составляют полную картину того контекста, на фоне которого состоятся переговоры Путина и Трампа в Хельсинки. Любое заявление двух этих политиков по теме их встречи нельзя будет адекватно расшифровать без учёта этого контекста. Резюмируя и объединяя все три группы прогнозов, можно сказать следующее:

1. В США происходит контрреволюция, реванш, который силы промышленного капитала пытаются взять у сил капитала финансового. Поражение промышленников от финансистов в США оформилось по итогам Второй мировой войны, когда возникла Бреттон-Вудская система. Основу победы финансистов над промышленниками заложили даже не столько решения 1913 года о создании Федеральной резервной системы США — после чего США и впали в Великую депрессию, а приход в американскую экономику нацистских капиталов под программу холодной войны с СССР Гарри Трумэна.

Американский промышленный капитал в итоге оказался порабощённым через эмиссионно-кредитную экспансию капиталом финансовым. Система подобного господства привела к накоплению таких противоречий, что промышленная часть капитала в США решила, что необходимо брать реванш. Альтернативой этому станет утрата ресурсной базы для промышленного капитала США и полная геополитическая катастрофа этого государства.

А поскольку в политике, как и в физике, угол падения равен углу отражения, то демонтаж системы господства финансистов займёт столько же времени, сколько заняла эпоха ее монтажа и господства. То есть не менее всего наступившего века. Но начинать необходимо сейчас. И, если применить к Трампу перефразированные строчки Маяковского о Ленине: «По всему по этому в глуши Нью-Йорка родился обыкновенный мальчик Трамп». И не только родился, но и стал президентом США. И начал долгую борьбу против финансового спрута, окутавшего весь мир своими щупальцами.

Вол Стрит. Нью-Йорк. США

То есть если нам искать интересы политики Трампа и определять её критерии, то именно характер реванша промышленников против финансистов и будет определяющим для понимания. Именно этот реванш определяет рамки допустимых манёвров для Трампа, а также определяет приемлемые альтернативы. Именно эти альтернативы определяют перечень приемлемых для Трампа вариантов.

Этот «Золотой квадрат» переговоров и будет основанием и для построения коммуникаций, и для определения формы отношений, и для того, какие обязательства примут на себя высокие договаривающиеся стороны.

И совершенно в соответствии с предположением Юрия Баранчика, именно эти, теневые аспекты переговоров и станут основанием для обязательств, гарантиями их выполнения, без чего не бывает никакого переговорного соглашения. Ведь если переговоры не закончились перечнем обязательств сторон, то они были напрасной тратой времени. Так что обязательства непременно будут — «но, естественно, об этой главной цели встречи не будет сказано ни слова» (Ю. Баранчик, «Черный миропроект»: у Владимира Путина и Дональда Трампа один общий враг»).

Поэтому о главном успехе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа следует судить не по официально тиражируемой информации «для широких народных масс», а только по информации, по крупицам получаемой путем кропотливого анализа между строк официальных сообщений и непременно с учётом всех выше сказанных обстоятельств.

Что ещё можно сюда добавить? Давайте немного сменим ракурс обсуждения и позволим себе немного необычного, для чего возьмем «Календарь переговорщика» А. Кондратовича, использовавшего терминологию солнечного китайского календаря. Согласно этому календарю, июль — месяц, вообще неблагоприятный для переговоров. Длится он с 7 июля по 7 августа, а в нашем случае сошлось два земляных знака: месяц земляной козы и год земляной собаки. Вот что пишет А. Кондратович по этому поводу:

«По сочетанию энергий в китайской метафизике Бык + Коза + Собака составляют триаду земного наказания. Слишком много земли, которая провоцирует инерцию, раздражительность, крайний эгоизм, бюрократизм даже в простых вопросах… Планетарные энергии побуждают людей на склоки… Эти сочетания энергий провоцируют отчаянные споры на пустом месте. Будьте готовы применять техники контроля «жёстких переговоров» в полном объёме… В целом месяц очень тяжёлый для переговоров и начала долгосрочных проектов».

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

Согласно этому календарю наиболее опасными днями для переговоров в июле являются 12−13 июля и 27−28 июля. Переговоры же Путина и Трампа попадают на 16 июля. Чем характерен этот день? 16 июля 2018 года относится к дням, для переговоров не самым лучшим, но хорошим, при том, что в целом июль для этого плох. Китайский солнечный календарь говорит, что 1 июля — день, хороший для сбора долгов. Если считать, что Путин ничем Трампу на выборах не помог, то Трамп Путину ничего и не должен. А если считать, что помог? Тогда получается, что именно Трамп должен рассчитаться по имеющимся долгам.

Никто не в состоянии определить точно, где кончается шутка и начинается правда. Правдой становится то, во что вы верите, что это правда. Или, как говорил Наполеон, — «миром правит воображение». Как знать, а вдруг китайская астрология вовсе не шутка? Недаром же китайцы верят в неё вот уже 4000 лет. Во всяком случае, со всех точек зрения встреча Владимира Путина и Дональда Трампа будет очень нелёгким делом. Успехом в ней будут вещи совершенно неочевидные на первый взгляд. А то, какая судьба будет после этого ожидать Европу, Украину, Сирию и Иран, — дело, впрочем, второстепенное. Главное — это построить другую систему коммуникаций. Этому и будет служить первая полноценная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Пожелаем им успешных переговоров.