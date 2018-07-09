Позволю себе положить ложку дёгтя во всеобщее умиление и настроение братства, установившееся после матча Россия — Хорватия.

Иван Шилов ИА REGNUM Футболист

Ну, конечно, я понимаю, что выиграл спорт, но всё же несколько соображений.

Мне битва 7 июля вечером на сочинском стадионе напомнила боевую операцию. Утомительный, безжалостный темп её, введение в бой резервных игроков, изнурительные стычки — всё как в войне.

Fifa.com Окружили

Только что без огнестрельных ранений. Но страданий не избежали. Как в момент, когда хорватский вратарь валялся с сорванной мышцей в своей штрафной площадке. (Если не притворялся…)

Поверьте мне, старому парню, участвовавшему в нескольких войнах (кстати сказать, дважды мне привелось воевать против хорватов, последний раз в 1993-ем на территории нынешней Хорватии, тогда там располагалась Сербская Республика Книнская Краина), — на сочинском стадионе 7 июля разыгрался эпизод войны.

Не знаю, как смотрели наш русский бой с хорватами сербы, их рано вышибли из чемпионата, но думаю, смотрела вся Сербия. И все надеялись, что мы победим. Но мы не победили, и сербы были, я предполагаю, не просто разочарованы, но уязвлены.

Кто бы сомневался, что хорваты (они сами себя, и сербы называют их «хрваты», пренебрегая первой гласной) будут отчаянно и умело драться на футбольном поле, только не я.

Они были серьёзными противниками в войнах за город Вуковар и в Книнской Краине в 90-е годы, не эти игроки сборной Хорватии, но их отцы, другое поколение. Когда я там воевал, эти, которые сегодня футболисты, ещё вертелись в колясках.

Но дух у них тот же, неумолимый, неутомимый дух их отцов и дедов, — констатирую после матча.

Рано, с XI века попавшее в союзники Австрийского герцогства, славянское племя это с тех пор находится под влиянием германского духа. Негативный Адольф Гитлер похвалил их следующим образом, с его колокольни: «Из всех славянских наций хорваты первые, кто заслуживает германизации».

Гитлер и Павелич (основатель и лидер фашистской организации усташей). 1941

Они заслуживали, до такой степени, что своей жестокостью, проявленной во Вторую мировую, хорваты пугали немцев и уж тем более союзных итальянцев. (Итальянские дивизии там стояли — они же близко, через Адриатику.) Итальянцы были в ужасе от хорватов. Да, собственно, и немцы были в ужасе от хорватских стараний.

Страшная Независимая Республика Хорватии (флаг был всё тот же, что и сейчас — шахматный! И этот же флаг развевался в Москве, чёрт побери!) прославилась своими кровавыми националистическими отрядами — «усташей».

И тем, что на её территории существовал лагерь смерти Ясеновац, где погибли 1 миллион 200 тысяч сербов, евреев, цыган. А в тех местах, где я воевал, находились единственные в мире несколько лагерей для детей. Лагерей для детей не было даже у гитлеровцев.

Хорватские руководители ускользнули от суда в Нюрнберге, помог Ватикан, хорваты же католики. Глава Независимого Хорватского государства Анте Павелич умер мирно в Мадриде в 1959 году. Общеизвестно, что с десяток католических священников были комендантами лагерей смерти. Ватикан отмазал своих. Но хорватские руководители не были наказаны за преступления против человечества, ускользнули. Вероятно, что и югославский вождь Тито, хорват, противился втайне проведению балканского Нюрнбергского суда.

«Кто старое помянет — тому глаз вон!» Ну есть такая поговорка, однако, она неверна, следует всё же время от времени поминать Историю, чтобы понимать день сегодняшний.

Я вот не могу взять в толк, как в сегодняшние дни Гарри Каспаров (фамилия отца Вайнштейн) сподобился взять хорватское гражданство. Гарри Кимович, они же евреев в Ясеновац уничтожали, а вы?

Возможно, его привлёк их шахматный флаг, только и всего? Но так же нельзя, он же не ребёнок-идиот.

(сс) GFHund Гарри Каспаров

Следует ли помнить, какой народ они представляют, эти упорные ребята, с какими ребятами какого народа мы играли 7 июля ?

Я думаю, Черчесову следовало объяснить перед матчем нашей команде, с командой какого народа они будут играть, наши злее бы были и обязательно выиграли бы.

Я не думаю, что Черчесов объяснил нашей команде, возможно, он и сам не знает, он же по футболу тренер, а не по Истории.

А вообще-то не следовало такую команду брать на российский чемпионат.

Что? Вы считаете, что сегодня Хорватия — безобидная туристическая республика с дешёвой недвижимостью и мирным населением? А вы уверены? Я — нет. Потому что я с ними воевал, а вы нет? Именно поэтому, да.

Они вырезали сербов Сербской Книнской Краины (сербский анклав располагался на каменистом плато вокруг города Книн, в центре Хорватии) в 1995 году, вторгшись туда мощными армейскими колоннами. А сербы там жили с XV века! По сути, это была этническая чистка.

У меня в Книнской Краине пропали без вести десятки сербских друзей. А всего там «исчезли» несколько сот тысяч человек. В 90-е годы во время гражданской войны в Югославии хорваты подтвердили свою нехорошую славу жестокого и фанатично неумолимого народа.

Дзюба, Акинфеев, Фернандес дрались, как львы. В головах у них были толерантность и интернационализм, и дружба народов, скорее всего. Во всяком случае они не доказали обратного. Не проявили обратного.

Щуплый хорватский Модрич носился, как дьявол. Что было у него и его товарищей-хорватов в голове, когда они играли против нас? Выясняется, что ничего хорошего.

Fifa.com Домагой Вида и Сергей Игнашевич

Чтоб у России не было иллюзий на их счёт, они в открытую объяснили сразу после матча: защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча со сборной России нашёл время записать видеоролик.

«Слава Украине, давай, давай! — восклицает Вида в видеоролике. И добавляет: — Это победа за Украину!»

Ну-ну…

Его спросили, почему вдруг Украина. Он объяснил ролик: «Для моих друзей с Украины!»

Дальше — больше. В розовом брючном костюме на матче в VIP-ложе присутствовала президент Хорватии, пятидесятилетняя дама по фамилии Грабар-Китарович. Сидела, отделённая от российского премьера Медведева главой ФИФА, улыбающимся по любому случаю Джанни Инфантино. Женщина с 17 лет воспитывалась в Соединённых Штатах Америки, по абсолютно надёжным сведениям, уже тогда была завербована ЦРУ, и её, как шахматную королеву, упорно двигали все эти годы в президенты Хорватии именно США.

На обложке книги Эгона Бергера «ЯСЕНОВАЦ — лагерь смерти в Хорватии» полдюжины молодых, как хорватские футболисты, хорватских солдат позируют фотографу, двуручной пилой они отпиливают голову сербскому мученику. Отпиливают голову!

Те, кто приглашал хорватов к нам на чемпионат, что знают о Хорватии и хорватах?

Москва праздновала своё поражение и фактически победу сборной Хорватии всю ночь с 7-го на 8-е июля.

Ну, конечно, я понимаю, выиграл спорт, но всё же…

Мы слишком добрые…