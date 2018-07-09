Узбекистан, 28 января, 2010, 18:56 — ИА Регнум. Делегацией Узбекистана в ходе 45-ой сессии Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин был представлен 4-й периодический доклад Республики Узбекистан по выполнению положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе МИД Узбекистана.

По словам собеседника агентства, в ходе заседания узбекской делегацией членам Комитета была представлена подробная информация о системных и последовательных мерах, предпринятых в стране по обеспечению, поддержке и защите прав женщин, о выполнении Узбекистаном основных положений Конвенции, заключительных замечаний и рекомендаций Комитета, о ходе реализации Национального плана действий по выполнению рекомендаций Комитета. "В частности, были отмечены эффективные законодательные меры, принимаемые в Узбекистане по активизации участия женщин в политической и общественной жизни страны, обеспечению равных прав женщин в избирательном процессе, управлении общественными и государственными делами, а также участия в деятельности неправительственных организаций. Как положительный фактор члены Комитета отметили предоставление 30% квоты при выдвижении женщин кандидатами в депутаты от политических партий и достигнутая по итогам последних парламентских выборов 22% представленность женщин в нижней палате парламента Узбекистана. В качестве позитивного момента отмечался рост количества женщин в органах государственного управления", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, члены комитета были ознакомлены о комплексных законодательных, административных, экономических и других мерах по реализации положений Конвенции. Было отмечено, что в стране создана прочная правовая основа гендерного равноправия. В Конституции Узбекистана и законодательстве закреплены равные права женщины и мужчины, дискриминация на основании пола, равно как и на других основаниях, запрещена. В подготовленном проекте Закона "О гарантиях равных прав и равных возможностей женщин и мужчин" специальная статья посвящена недопущению дискриминации в отношении женщин. Подготовлена также Концепция национальной стратегии по обеспечению гендерного равенства в сфере законодательства, экономики, социальной защиты и занятости, гражданского общества.

"Члены Комитета выразили удовлетворение достигнутым в Узбекистане значительным прогрессом в вопросах повышения уровня жизни и благосостояния населения, принятием мер по ограждению каждого человека от негативных факторов влияния мирового финансового и экономического кризиса, улучшения здоровья женщин и детей, стабильного сокращения показателей материнской и младенческой смертности и высокого уровня образованности населения вследствие реализуемых реформ системы образования и здравоохранения", - подчеркнул представитель узбекского внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что особый интерес у членов Комитета вызвали меры, предпринимаемые в сфере борьбы с торговлей людьми, в частности: принятый закон "О противодействии торговле людьми", постановление президента Узбекистана об утверждении Национального плана действий по повышению эффективности борьбы с торговлей людьми на 2008-2010 годы; создание Республиканской Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми и территориальные комиссии на местах.

"Члены Комитета высоко оценили ратификацию Узбекистаном 7 международных договоров по правам человека, в том числе Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и двух Конвенций Международной организации труда - 138 и 182, которые были рекомендованы Комитетом по итогам рассмотрения 2-го и 3-го периодических докладов Узбекистана. В рамках рассмотрения национального доклада Узбекистана была организована тематическая презентация и выставка публикаций, посвященных вопросу защите прав женщин в Узбекистане", - заключил собеседник агентства.

По данным МИД республики, данная Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 1979 года и вступила в силу 3 сентября 1989 года. Ее участниками являются 186 стран мира. Узбекистан присоединился к Конвенции 19 июля 1995 года. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, в составе которого - 23 независимые эксперта, является договорным органом ООН и осуществляет мониторинг за выполнением всеми государствами-участниками положений вышеупомянутой Конвенции. Первый национальный доклад Узбекистана по выполнению положений Конвенции был рассмотрен в рамках 24-ой сессии Комитета в январе 2001 года, объединенный второй-третий доклад - в рамках 36-ой сессии в августе 2006 года.