Как сообщают дипломатические ведомства РФ и Японии, стороны продолжают согласование времени проведения и повестки дня встречи в Москве глав МИД и министерств обороны — именуемой «2+2». Как известно, проведение таких встреч было прервано в 2014 году, когда правительство Японии, следуя за США, объявило незаконные «санкции» в отношении нашей страны, «протестуя» против возвращения в состав России Крыма, возвращения, основанного на волеизъявлении жителей этого с екатерининских времен российского полуострова.

Советские и американские моряки празднуют капитуляцию Японии

Обратила внимание предварительная повестка дня встречи. По сообщению ТАСС, центральной темой повестки встречи станет ситуация вокруг южной части Курильских островов. Также главы МИД и Минобороны двух стран планируют обсудить ситуацию на Корейском полуострове и возможность организации контактов между Японией и КНДР на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре. Если корейская тема не вызывает сомнения, ибо это действительно требующая обсуждения и возможной координации действий острая проблема, то выдвижение вновь в центр переговоров так называемой курильской проблемы вызывает недоумение. Даже если учесть, что это делается, скорее всего, по настоянию японской стороны, никак не желающей смириться и признать международно признанные территориальные итоги Второй мировой войны.

Советские и американские моряки празднуют капитуляцию Японии

Согласие МИД РФ и МО РФ вновь муссировать несуществующую для нашей страны «курильскую тему», на наш взгляд, входит в противоречие с недавними важными заявлениями Кремля и внешнеполитического ведомства России. Напомним заявление по поводу позиции российского руководства в отношении мирного договора с Японией, которое сделал в мае сего года помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков. Сформулированы условия, на которых российская сторона может такой договор подписать. Было подчеркнуто, что будущий документ должен базироваться на послевоенных реалиях, в нем должно быть однозначно зафиксировано четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода южных Курил к нашей стране в соответствии с договоренностями между союзными державами. Названы документы, на которых основаны эти договоренности, — Ялтинское соглашение от 11 февраля 1945 года, Потсдамская декларация от 26 июля 1945 года. Отмечено, что японская сторона должна признать «российскую правосубъектность этих островов на протяжении послевоенных лет».

Едва ли в Японии восприняли это заявление как выражение личного, не согласованного ни с кем мнения помощника президента. Еще менее вероятно, чтобы подобные публичные заявления делал по своему усмотрению посол РФ в Японии.

«Мы территориальных претензий в свой адрес не принимаем ни на каком направлении, в том числе в южнокурильском. Последовательно исходим из того, что южные Курилы были переданы Советскому Союзу, России по итогам Второй мировой войны в соответствии с договоренностями между союзными державами», — заявил недавно посол РФ в Токио Михаил Галузин. Зная царящие во властных структурах порядки, не могу ни на миг допустить, чтобы посол мог озвучить такую формулировку по своему усмотрению. Скорее всего, он лишь исполнял направленную из Москвы директиву.

Tokyo.mid.ru Михаил Галузин (третий слева)

После потока официальных протестов МИД Японии по различным поводам, связанным с законной деятельностью российских властей на южных Курилах, ИА REGNUM выразило недоумение, почему не сообщается о реакции МИД РФ на явно надуманные японские демарши. Ответ был дан.

Департамент информации и печати МИД РФ заявил, что «Россия имеет полное право осуществлять любые виды экономической деятельности на Курилах».

"Хотели бы в очередной раз отметить, что российский суверенитет над Южными Курилами не подлежит сомнению, поэтому Россия имеет полное право осуществлять любые виды экономической деятельности на островах. Регулярно указываем на это Токио в ходе межмидовских контактов на различных уровнях», — пояснил департамент.

ИА Sakhalin Media сопроводило эту информацию заголовком: «Курильский вопрос: Россия поставила Японию на место».

Однако, как делятся в доверительных беседах японские политологи — специалисты по японо-российским отношениям, японские власти в последние годы не особенно ориентируются на заявления МИД РФ, считая их рассчитанными на «внутреннее потребление», дабы не волновать население, подавляющее большинство которого требует неукоснительного соблюдения положения Конституции РФ о суверенитете и территориальной целостности государства Российского. И полностью уповают на конфиденциальные беседы тет-а-тет лидеров двух стран.

А наши некоторые правительственные СМИ подчас при оценке политики Японии на российском направлении ориентируются не на солидных японских политиков и политологов, а на обанкротившихся и отбывших тюремный срок за коррупцию, причем на «ниве» японо-российского сотрудничества, политиканов. Как показало, например, недавнее интервью РИА Новости с Мунэо Судзуки, главой состоящей из него самого и дочери «партии» Дайти. Бывшим парламентарием, в свое время исключенным из партии и вынуждено сложившим полномочия депутата японского парламента от правящей ЛДП. Этот деятель, льстиво называя Путина и Абэ «сильными политиками», сообщает, что у них-де еще есть два-три года для того, чтобы подписать мирный договор. Естественно, на японских условиях «возврата» Японии всех принадлежащих России южнокурильских островов.

(сс) Yanagimotoso Мунэо Судзуки

Кстати, сблизившийся в 90-е годы с «духовным отцом» псевдорелигиозной экстремистской организации «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно казненным за чудовищные преступления Сёко Асахара бывший первый заместитель премьер-министра в правительстве Ельцина — Олег Лобов сетовал впоследствии: «Но правительство Японии, их спецслужбы должны были предупредить меня, если уж он такой нехороший человек».

Так вот, предупреждаем…