Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Григорий Мясоедов. Через степь. Переселенцы. 1883

Стоимость шенгенских виз в скором времени вырастет с нынешних 35 до 80 евро, говорится в сообщении Совета ЕС.

«Новые правила визового кодекса дадут нам еще один инструмент для реагирования на третьи страны, которые не хотят возвращать своих собственных граждан», — комментирует это решение председатель Совета ЕС Радев.

С одной стороны, такое решение не относится к Украине напрямую, поскольку стоимость виз вырастет не только для неё, но и для остальных стран. Однако, как сообщалось в предыдущем обзоре, именно Украина держит сомнительное первенство по нарушению ряда пунктов миграционной политики ЕС. А значит, причина такого решения со стороны Европы — во многом заслуга Украины.

(сс) Charly_7777 Паспорт с отметками

Экономист Виталий Скаршевский в Facebook подводит итоги экономической ассоциации Украины с ЕС, выдвигая сразу несколько тезисов «почему не получилось»:

— Украина и ЕС — неравноправные партнёры: «ЕС квотирует 36 товаров украинского экспорта, а Украина всего 3 — мясо свинины и птицы, а также сахар»;

— В прошлом году валютная выручка от экспорта в ЕС превысила уровень 2013 года всего на 0,7 млрд долл. (17 и 16,3 млрд долл. соответственно). Между тем снижение выручки в страны СНГ и Россию превысили 15 млрд долл. Не говоря уж о том, что и по прочим направлениям (Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия) Украина ещё не вышла на уровень 2013 года. В правительстве этой проблемы старательно не замечают, выпячивая лишь европейский вектор внешней торговли. Тогда как недопоступление валюты даже от рынков на Востоке и в Африке также связано с событиями 2013−2014 гг. и ассоциацией с ЕС;

— интенсификация торговых отношений с ЕС плохо сказалась на структуре экспорта: выросла доля сырья, упала доля полуфабрикатов и готовой продукции. Доля машиностроения снизилась до 5% (с автомобилестроением — до 20% в начале 2010-х). Как раз поэтому самой главной статьёй экспорта становятся гастарбайтеры;

— последние 13 лет Украина торгует с ЕС в минус, и даже соглашение об ассоциации этого не изменило. При этом, несмотря на катастрофическое схлопывание рынка, Россия до сих пор занимает 1-е место по экспортной выручке (по итогам 2018 года может уступить лидерство Польше).

В связи с этим украинская оппозиция выступает за пересмотр условий торговли с ЕС.

«Я, конечно, за европейский рынок. Очень богатый рынок, пятьсот миллионов человек. Но мы пустили и бездумно открыли наш рынок для иностранных товаров, с одной стороны, а с другой — нас обкладывают пошлинами, квотами, стандартизациями. Мы эти квоты на беспошлинную поставку нашей продукции в ЕС выбираем до 15−20 января. Это ненормально, это не в наших интересах. Необходимо садиться за стол, вести переговоры жестко, но конструктивно с Европейским союзом и пересматривать экономическую часть соглашения об Ассоциации. Рынок Китая, рынок Ближнего Востока — да. Нам также интересен. И его тоже надо развивать. И планомерно восстанавливать после окончания конфликта свои позиции на рынке стран СНГ, в том числе, России», — заявил один из лидеров «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

(сс) Catrifle Александр Вилкул

Говорит политик, конечно, верно, однако, скорее всего, и сам понимает, что говорит это лишь по политическим причинам. Интенсифицировать торговлю с Китаем и Ближним Востоком Украина может — но естественным путём. Позиция государства тут никакой роли не играет, это должен сделать бизнес. С РФ будет сложнее, для этого Украине придётся прекратить войну в Донбассе и возобновить с ним торговлю. А вот из ЕС Украина уже выжала всё что могла ещё в прошлом году — с этого года на некоторые позиции (ячмень, пшеница, кукуруза) действуют дополнительные квоты. Однако, несмотря на это, квоты по пшенице и кукурузе были полностью выбраны уже к 5 января.

Накануне 20-го Саммита «Украина — ЕС» еврочиновники, члены правительства Украины и народные депутаты согласовали направления более тесной интеграции с ЕС. В первую очередь сближение будет происходить в энергетике (электроэнергетика, присоединение к ENTSO-E, а также к газовому рынку ЕС); в сфере цифровой экономики; в сфере юстиции, свободы и безопасности; а также в сфере таможенного сотрудничества.

Трудовая миграция

Трудовую миграцию на Украине визуализировали: теперь масштабы явления можно оценить, зайдя на специальный сайт: создатели утверждают, что с целью заработка за границу каждые 30 секунд выезжает один украинец.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий и его коллеги надеются, что такой поток будет генерировать валютные поступления как минимум не меньшие, чем в прошлом году (9,2 млрд долл., из них из ЕС — 5,7 млрд). По крайней мере в январе — апреле нынешнего года украинцы успели переслать своим родственникам эквивалент 3,4 млрд долл., по итогам года в банке ждут 10−10,5 млрд долл.

В Минсоцполитики не могут спокойно смотреть на этот денежный поток и предлагают гастарбайтерам декларировать свои доходы и платить с них ЕСВ в Пенсионный фонд.

«В противном случае органы соцзащиты будут автоматически считать таким людям трудоспособного возраста в доход три прожиточных минимума — 5286 гривен, в том случае, если они намерены пользоваться социальной помощью. Также необходимо будет уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере не меньше минимального [2500 грн — Ред.]», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Без этого на получение соцпомощи можно не рассчитывать.

Социолог Закарпатского института политических исследований Виктор Пащенко скептически относится к задумке Минсоцполитики:

«Это только чудаки туда пойдут. Понимаете, есть категория людей, которые всю жизнь бегают в государственные органы и выпрашивают себе льготы: то они чернобыльцы, то афганцы. А есть те, кто живут по принципу — лишь бы государство не мешало. Так вот к ним относятся заробитчане [заробитчанин — (укр) трудовой мигрант — Ред.]», — поясняет он корреспонденту издания «Обозреватель».

Сами они подтверждают это мнение. Однако не в силу своей какой-то особой сознательности, а потому, что боятся: не хотят отчитываться о доходах за все годы работы за границей.

Правительство Украины периодически принимается разрабатывать меры по возвращению трудовых мигрантов на родину. Или хотя бы обсуждать сложившуюся ситуацию. А вот учёные говорят мигрантам — не возвращайтесь ни в коем случае.

«Трудовая миграция имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. Для рынка труда нет существенных угроз. Более того, если каким-то образом вернуть людей, то это будет угрозой. Ведь безработица быстро вырастет», — заявил заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк во время тематического круглого стола, проводимого изданием «Деловая столица».

Что же, это, по крайней мере, честно. Такого же мнения придерживается и заместитель генерального директора по вопросам сотрудничества с госорганами ПАО «АрселорМиталл Кривой Рог» (крупнейшее металлургическое предприятие, работающее на Украине) Владимир Ткаченко:

«Сейчас, к сожалению, немного усилились негативные последствия миграции, но говорить, что это катастрофа, нельзя. Наоборот. Катастрофа была бы, если бы этого не было и если бы сейчас все мигранты вернулись на Украину».

Давид Давидович Бурлюк. Сбор яблок. 1930

Чтобы люди не уезжали, средняя зарплата на Украине должна быть порядка 15 тыс. грн (порядка 600 долларов), подсчитал глава Минсоцполитики Андрей Рева. Такое утверждение, возможно, будет верным на текущую дату и перестанет соответствовать действительности спустя месяц. Но дело не в сроках, а в том, что министр подходит к проблеме совершенно не так, как должен, учитывая его положение. 12,5% инфляции в 2017 году означают, что заработная плата на Украине должна расти как минимум такими же темпами — просто чтобы гражданин сохранял свой уровень дохода. К этому нужно прибавить то обстоятельство, что товары и услуги из потребительской корзины дорожают в 2−3 раза больше, чем составляет усреднённая инфляция. Плюс скрытые налоги: стоимость одного и того же автомобиля для украинца выше, чем для поляка в Польше, стоимость кредита выше в несколько раз. В итоге оказывается, что Украина — дешёвая страна, в которой, тем не менее, очень дорого жить. И даже высокий (по украинским меркам заработок), т. е. в 2−3 раза превышающий среднеукраинский, не позволяет избавиться от тревожности. Уезжают не только от низких зарплат или от отсутствия работы на родине. Но и от того, что заработанное на Украине слишком быстро превращается в ничто. В последнее время это ощущают даже те, кто имеет валютный доход.

Поэтому говорить нужно не о 15−20−25 тыс. грн. средней зарплаты (тем более, что скачок курса обесценивает эти расчёты) а о том, как сделать украинскую экономику более стабильной и прогнозируемой.

Также министр назвал свою оценку количества мигрантов:

«Мы заслушали отчеты Государственной миграционной службы и Госпогранслужбы. Трудовая миграция в Украине имеет сезонный характер. Люди едут на несколько месяцев. В этот процесс трудовой миграции втянуты очень много человек — 5−6-7 млн. Но постоянно за рубежом работают 3,2 млн человек».

Директор агентства по трудоустройству Work Garant Татьяна Бугакова в материале для Delo.ua проясняет нюансы новой польской визы D05а (сезонные работы сроком до 9 месяцев). Минус такой визы в том, что работодатель может платить меньше официального минимума, а работник не имеет права менять работодателя до окончания срока действия визы — фактически это крепостное право. С другой стороны, эксперт указывает, что сезонные работы — это, как правило, сбор урожая на польских фермах. Фермеры понимают, что на фоне среднего предложения по зарплатам они неконкурентны. Поэтому стараются компенсировать это бесплатным жильём и питанием. В итоге может получиться даже выгоднее трудоустройства в городе.

Похоже, что Сербия тоже решила брать пример с Польши — срок безвизового пребывания украинцев в этой стране увеличен до 3 месяцев, о чём сообщил президент Порошенко в Twitter.

Экономика и экспорт

В конце июня Минэкономразвития выступило с отчётом по промежуточным итогам внешней торговли. Там отмечается, что доля ЕС в украинском экспорте достигла 42,9%. В январе — апреле выручка от торговли со странами ЕС достигла 6,6 млрд долл. (+26,6% к аналогичному периоду прошлого года). А значит, к концу года, если не случится каких-то глобальных катаклизмов в мировой торговле, может достичь 20 млрд долл.

Однако экспорт в Россию рос в этот период даже более быстрыми темпами — до 2,56 млрд долл. (+70%).

Всего Украина сегодня экспортирует в ЕС 366 субпозиций. Одна из них, по которой экспорт серьёзно вырос, — соя. В 2017/2018 мг её продали в ЕС 800 тыс тонн.

Украинские ягодные хозяйства объединяются в кооперативы для экспорта ягод в ЕС, сообщают украинские СМИ. Главная проблема — объёмы и логистика. Скажем, Польша охотно покупает, однако с условием поставки не менее 1 фуры ягод (12 тонн) в день. Самостоятельно поставщики такие объёмы обеспечить не могут, поэтому объединяются. В настоящее время таких кооперативов насчитывается около 10. В прошлом году общий экспорт ягод с Украины достиг 35 тыс. тонн — в 4 раза больше, чем в 2014-м.

(сс) PublicDomainPictures Экспорт

Несмотря на увеличение экспортных квот на кукурузу, её поставки в сентябре — мае 2017/2018 маркетингового года в ЕС снизились на 10%. Вызвано это комплексом причин: хороший урожай кукурузы в Европе в прошлом году, падение цен, освоение новых рынков.

ЕС в июне обвинил «Мироновский хлебопродукт» (крупнейший украинский производитель и экспортёр курятины) в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС и правил экспорта куриного мяса на европейский рынок. Издание Politico выпустило материал, в котором компанию обвинили в нечестной игре: якобы она поставляет в ЕС куриное филе с костью, после чего товар поступает на фабрики в ЕС, кость отрезается, филе перепаковывается и продаётся уже с маркировкой «сделано в ЕС». При этом добавленная стоимость всё равно достаётся украинскому производителю, поскольку предприятие поставляет куриное филе на свои же заводы.

Схема, в общем, не новая, украинский производитель не изобретал велосипед, а лишь видоизменил схему, по которой активно работают европейские компании на Украине: одежда с украинских фабрик поступает в ЕС, после чего под брендами европейских компаний снова ввозится на Украину.

В пресс-службе МХП на обвинения ответили в том духе, что если чиновники ЕС просмотрели эту дыру в соглашении, то это их проблема — «…мы поставляем продукцию исключительно в законном поле и в соответствии с соглашением».

А также намекнули, что материал в Politico заказан европейскими производителями.

Картину с «хищными» украинскими экспортёрами портит то обстоятельство, что в 2017 году Украина ввезла в ЕС 80 тыс. тонн курятины, а обратные поставки достигли 164 тыс. тонн. Да и доля рынка Украины невелика — всего 4% от импорта (или 0,6% от годового потребления куриного мяса в ЕС).

Экспорт рапса украинскими производителями в 2017/2018 мг достиг 2 млн тонн, 82% этого объёма пришлось на экспорт в ЕС.

2 июля украинские СМИ сообщили о введении защитных мер против импорта серной кислоты и олеума «…независимо от страны происхождения и экспорта в виде квотирования импорта в Украину сроком на три года». ЕС ещё за 2 недели до введения запрета предупредил Киев о том, что применит ответные меры. В частности — обратится в ВТО.

Гранты, программы, целевое финансирование

26 июня Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине очередного кредита в размере 1 млрд евро. Президент Порошенко и премьер Гройсман оперативно отчитались об очередной «перемоге». Но оказалось, что не все разделяют их энтузиазм.

«Напомню, что последний транш [из второго пакета т.н. макрофинансовой помощи, сейчас стартовала новая программа кредитования — Ред.] в размере 600 млн евро нам так и не выплатили. Почему? А потому, что мы не дали снять мораторий на экспорт леса-кругляка. Потому что сознательные украинцы стали на защиту своего стратегического богатства. Благодаря этой защите только за прошлый год экспорт украинской мебели вырос на 36,3%. Мы должны, наконец, избавиться от позорного статуса сырьевого придатка и начать защищать национальные интересы Украины и интересы национального товаропроизводителя», — комментирует ситуацию народный депутат Евгений Рыбчинский.

20 июня Верховная рада ратифицировала соглашение с «Северной экологической финансовой корпорацией», по которому Украине будет предоставлено 30 млн евро (ставка 3,41% годовых, срок кредита — 15 лет). Деньги будут направлены на меры по улучшению энергоэффективности украинских вузов. Всего же на этот проект будет направлено ещё 160 млн евро (120 млн от Европейского инвестиционного банка, 10 млн — от фонда E5P и 30 млн — из госбюджета Украины).

Ещё 1,8 млн долл. на энергоэффективность (вернее, на правовые реформы по обеспечению энергоэффективности) Украина получит от Международной финансовой корпорации и Госсекретариата Швейцарии по экономике.