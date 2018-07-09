Вмешательство человека в природу и попытки заставить реки течь в нужную сторону, рубка леса и изменение привычной среды обитания оборачиваются плачевными последствиями. Эти последствия не раз испытала на себе и Грузия, особенно за последние годы, когда, невзирая на все законы природы, здесь прокладывали новые дороги, строили крупные объекты торгового, производственно-энергетического или развлекательного характера, в том числе новые гидроэлектростанции, а для этого взрывали горные хребты, выкорчевывали деревья, запруживали реки…

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

То, что случилось три дня назад в горном уголке Сванети, официально списывают на природу, таяние ледника и проливные дожди, а приближенные к властям эксперты и геологи утверждают, что новая ГЭС, которая строится на речке Ненскра, той самой, что вышла из берегов и затопила окрестные села, тут вовсе ни при чем.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна ГЭС

Тем самым они вторят представителям компании «Ненскра Гидро», которая возводит гидроэлектростанцию на горной речке в высокогорном селении Чубери.

Жители этого села с самого начала, еще со дня презентации проекта, выступали против строительства Ненскра ГЭС, выражая опасения, что это приведет к затоплению села и вынудит их покинуть родные места. Они провели не одну акцию протеста как на месте, так и в Тбилиси, устраивали шествия и митинги у администрации правительства Грузии, но представителей нынешней власти убедить в опасности и ненужности проекта не смогли. На все протесты должностные лица отвечали однозначно: проект принесет стране дополнительную энергию и будет осуществлен. Отвечали заявлениями в телеэфире, не считая необходимым спуститься с верхних этажей правительственной администрации на улицу и побеседовать с митингующими. А жители Чубери после каждой неудачной попытки переубедить власть имущих возвращались в родное село и наблюдали за развитием событий.

5 июля на фоне проливных дождей обвалилась часть горы, масса земли запрудила быструю горную речку Ненскра, которая затопила окрестности. Все телеэфиры и СМИ опубликовали кадры, запечатлевшие, как река несет вырванные с корнем деревья, вымытую из домов утварь и детские игрушки, размывает и разрушает оказавшийся в результате наводнения на берегу реки жилой дом. Разъяренная река затопила и повредила ведущие в Чубери дороги и мосты, и горное селение оказалось оторванным от внешнего мира.

Зазвучали протестные заявления. Жители Чубери напоминали властям, что еще несколько месяцев назад предупреждали их о подобном развитии событий и призывали прекратить проект Ненскра ГЭС.

Соцсети объяли возмущенные посты: «природа свинского отношения не прощает», «вырублена и уничтожена огромная территория — и все ради Ненскра ГЭС», «нет затоплению Сванети».

Фредерик Морган. Наводнение

Считающиеся независимыми от нынешних властей геологи попытались дать стихийным явлениям в Чубери и на реке Ненскра «объективные» объяснения. Прямо не указывая на вину реализаторов проекта Ненскра ГЭС, они тем не менее заявляли, что место, где строится электростанция, — проблемное и что строительство станции может углубить риски природных катастроф.

Директор Института наук по изучению Земли и национального центра сейсмологии Теа Годоладзе в беседе с телекомпанией «Рустави-2» назвала создавшуюся в Сванети в результате разлива реки Ненскра ситуацию «достаточно тяжелой».

«Картина достаточно тяжелая… Скорость реки очень большая… Происходящее можно сравнить с теми процессами, которые три года назад развернулись на речке Вере в Тбилиси. Поэтому нужно сделать соответствующие выводы, что в пойме реки строить здания и возводить подобные объекты не следует», — заявила эксперт.

По мнению специалистов, в этом регионе часто наблюдаются оползневые явления, поэтому перед началом осуществления любого крупного проекта, связанного с вырубкой лесов или иным вмешательством в природу, необходимо проводить тщательные исследования и изучать воздействие конкретного проекта на окружающую среду.

Представители компании «Ненскра Гидро» в ответ на все эти обвинения и оценки заявили, что строительство самой станции они пока еще не начинали и все предыдущие месяцы проводили лишь подготовительные работы, которые на данном этапе, в связи со стихией, приостановлены.

«Работы по подготовке к строительству Ненскра ГЭС, которые предусматривают реабилитацию дорог и мостов, временно приостановлены, но проводилась и до сих пор проводится работа над социальными проектами и закупкой земель. Кроме того, стихийное явление возникло на 5 километров ниже по реке от строительной территории. Соответственно, создавшаяся ситуация никакой связи со строительством ГЭС не имеет», — говорится в объяснительном заявлении компании.

Более того, ее представители утверждают, что после возведения на речке Ненскра плотины можно будет регулировать в ней уровень воды и таким образом предотвращать вероятные наводнения.

«Возведение плотины в ущелье в будущем даст возможность эффективно контролировать количество воды в русле реки в случае подобных явлений, что максимально сократит риск нанесения ущерба населению и инфраструктуре», — пояснил директор по управлению операциями АО «Ненскра Гидро» Теймураз Копадзе.

Стихийное явление в Сванети — не первый за последние несколько лет случай, подтверждающий негативное влияние человека на природу. 19 мая 2014 года произошел обвал и сход оползня в Дарьяльском ущелье, в результате чего погибли люди и на несколько недель было прекращено движение на дороге, связывающей Грузию с Россией. Независимые геологи и тогда напрямую связали активизацию оползневых явлений со строительством в Дарьяльском ущелье гидроэлектростанции, что власти Грузии и приближенные к властям эксперты категорически опровергли.

Год спустя, в июне 2015 года, произошла трагедия в ущелье речки Вере в Тбилиси, которая после проливного дождя вышла из берегов и затопила большую территорию в центре столицы — площадь Героев, прилегающие улицы и зоопарк. В отношении этой стихии правительство «Грузинской мечты» было более категоричным и прямо заявило, что разлив реки связан с необдуманным строительством в ее ущелье новой автомобильной дороги. Эта дорога, напрямую связавшая между собой районы Ваке и Сабуртало, была построена при правлении экс-президента Михаила Саакашвили и «Единого национального движения».

Константин Флавицкий. Княжна Тараканова. 1864

Природные катастрофы происходили в Грузии и ранее, и в результате стихийных явлений в стране появилось немало «экомигрантов» — людей, вынужденно покинувших родные места после оползней, лавин или наводнений. Еще в советский период целые села из горной Сванети и горной Аджарии были переселены в регионы Восточной Грузии, в основном в Квемо Картли, где для них выделили территории и построили новые поселки. Но и в те далекие годы геологи и экологи небезосновательно связывали активизацию стихийных явлений с деятельностью человека и нарушением обычной природной среды.

Судя по развивающимся в стране событиям, к мнению экспертов власти Грузии (не только нынешние) не слишком прислушиваются, особенно если это мнение мешает осуществлению того или иного проекта, обещающего «немалую пользу и крупные доходы».