Слышали ли вы об эффекте Манделы? Если коротко, то его суть описывает простой и печальный человеческий факт — люди внушаемы…

Kremlin.ru Владимир Путин принял участие в тренировке сборной России по дзюдо. 2016

Нельсон Мандела почти треть своей жизни провел в тюрьме. В 60-х годах прошлого века этот молодой идеалист пытался сопротивляться диктатуре апартеида и, разумеется, быстро понял, что находящиеся у власти элиты вряд ли уступят под его мирными намерениями. И действительно, сторонники превосходства белой расы в Черной Африке оказались не склонны реагировать на демократические процессы, тогда он вынужденно создал вооруженное крыло. Методами его организации стала диверсионная деятельность и саботаж, но на беду Манделы он не подумал о европейских и американских «колониальных» интересах.

В итоге не прошло и месяца, как им плотно заинтересовались мировые СМИ. Заинтересовались, естественно, не сами по себе, а по указанию западных компаний и правительств. Все дело в том, что своими актами Нельсон навредил бизнесу Европы и Америки, а потому приковал к себе самое пристальное внимание. Так, мировые СМИ впервые познакомили человечество с господином Манделой — из него сделали пример отъявленного террориста, облили грязью и посадили в тюрьму.

Черные борцы за отмену апартеида. ЮАР

К концу 80-х годов на фоне финансового кризиса США вынуждены были демонстрировать зачатки гуманизации общества, иначе трудно было объяснить, почему у социализма бесплатная поддержка граждан, а в «самой благословенной стране» повышают налоги. Срочно нужны были параллели с чем-то, что могло бы подчеркнуть тоталитаризм СССР, показав тем самым, что, хотя в Советах и бесплатная медицина, но свободы там никакой нет.

Новое поколение белых лидеров ЮАР прекрасно подходило для этой роли. Так, СМИ США, десятилетиями не замечавшие расовой сегрегации и расизма, вдруг озаботились проблемами этой страны. Активы ЮАР заранее перекупили, филиалам западных фирм назначили новых хозяев, а режим решили торжественно снести. Но поскольку задачей было провести параллели «рабства» с Советским Союзом, то сделать это нужно было максимально громко. Тогда-то и вспомнили о «пламенном борце» при молчаливом потакании Запада, проведшем несколько десятков лет в одиночной камере. Пресса Европы и США мгновенно забыла о клейме террориста, и с того момента Нельсон Мандела стал борцом за общечеловеческие ценности и толерантные идеалы. Именно его сообщество западных стран назначило кандидатом на переговоры с режимом, и его же сделало новым президентом ЮАР.

Десятки западных университетов присудили ему почетные научные степени, нобелевский комитет выдал премию мира, британские исполнители записали посвященный ему мировой хит, конец 80-х стал периодом Манделы, а затем Нельсон таинственно исчез — пропал из всей мировой прессы.

Лишь в 2013 году произошло то, что и назвали в итоге эффектом Манделы: «5 декабря 2013 года в возрасте 95 лет умер африканский лидер и первый темнокожий президент ЮАР Нельсон Мандела». С таким заголовком вышло популярное британское издание The Sun. На лицевой стороне выпуска было написано: «Скорбим по Нельсону. Годы жизни 1918−2013 год. Главный противник апартеида проиграл финальную битву и ушел от нас». Далее шла фотография в черно-белом цвете на весь разворот журнала.

Нельсон Мандела

В ответ на эту новость тысячи людей возмутились непрофессионализмом британской прессы, газету обвинили в незнании исторических фактов, на форумах и комментариях люди клеймили СМИ в нехватке образования и в элементарном неуважении к читателю. Все говорили, что Мандела умер в конце 80-х годов, а нынешняя новость — абсурдный вымысел. Тем временем статью The Sun перепечатывали всё новые и новые издания, а возмущение людей росло.

Дошло до того, что официальные представители прессы и ряда правительств ЕС вынуждены были выступить с официальным заявлением пытаясь убедить людей в том, что Мандела действительно умер именно сейчас. Но общество им все-равно не верило. Так психологи впервые столкнулись с ситуацией массового ложного воспоминания, назвав это «эффектом Манделы».

Суть его оказалась проста: пока человек был на слуху всех мировых СМИ, и о нем в конце 80-х годов говорил каждый, люди были убеждены, что такая личность не может просто исчезнуть, а значит, раз уж пресса о нем забыла, он, вероятнее всего, умер. В массовом сознании смешались образы двух персонажей — реального Манделы, как человека, прожившего до 95 лет, и образа Манделы, сформированного западными медиа. Его образ действительно умер в конце 80-х годов, ведь Западу он был уже не нужен, а вот настоящий Нельсон до 2013 года прожил жизнь в информационном небытие.

Этот пример прекрасно демонстрирует то, насколько внушаемы люди Запада и как зависят от собственных СМИ. Информация вполне способна создавать отдельную реальность, но, к нашему счастью, нынешнее время существенно отличается от 80-х годов. Если бы не возможность людей получать доступ к данным самостоятельно, мы бы уже, пожалуй, давно превратились для мира в страшную и изолированную страну, повторив в этом отношении незавидную роль Советского Союза.

Исторический шанс

Помните старую и мудрую поговорку: «запретный плод — сладок»? А помните, как хорошо она сработала против СССР? Ведь во многом поэтому Запад казался людям априори идеальным. Незнание порождало идеализацию ЕС и США, а информационная политика самоизоляции лишь еще больше ее раздувала.

Но кто бы мог подумать, что спустя тридцать лет Запад сам попадется в свою собственную ловушку. Сегодня — изоляционизмом и абсурдом пропаганды занимаются сами Европа и США, а западные СМИ порождают у своих обществ тягу к запретному. Интернет бурлит от иностранцев, желающих посетить нашу страну: блоги, статьи, обзоры, видеопутешествия и просто общение с русскими стало «модой». Своеобразным протестом, который выражает все большее и большее количество думающих людей. Сначала это были единицы или маргиналы, но теперь это стремительно растущий тренд.

Матрешка

3,3 млн иностранцев посетили Россию в 2016 году с целью туризма, это на 11,2% превышает показатели 2015 года и на 25% — 2014. В 2017 году, по данным пограничной службы ФСБ, показатели 2016 года были побиты уже к третьему кварталу. Причем из этой цифры 385 тысяч — это немцы, а 207 тысяч — граждане США. 2018 год благодаря российскому мундиалю и вовсе увеличит прошлогодние значения кратно.

И что в ответ на это сделала пропаганда коллективного Запада во главе с США? Она совершила историческую ошибку — усилила градус необоснованной русофобии и перешла на полный абсурд при игнорировании фактов. Вполне логично, что ввиду наличия интернета и открытых границ, это привело к диаметральному эффекту: мейнстримные СМИ не только потеряли собственную аудиторию, но и активно лишаются самого главного для себя ресурса — людей, ранее безоговорочно доверявших мнению своих СМИ.

Так, годами описывая слабость России, Запад добился лишь того, что наша страна, выстояв, начала восприниматься «непокорной» и «сильной». Начав очернять нас, обвиняя во всевозможных «грехах», от вмешательства в выборы до информационного зомбирования, накрутило возможности России до предела. А расписывая «ржавость» и «малые возможности» российской армии, и вовсе подставило не только НАТО, но и сами США. Армия Америки десятилетиями заявляла, что лишь она способна сдерживать терроризм, но даже при всех своих возможностях вынужденно отступала. Когда же в Сирию пришла Москва, именно данное заявление стало сплошной проблемой.

Ранее, чем больше США и НАТО расширяло свои операции на Ближнем Востоке, тем шире терроризм распространял свою географию. Но как только в Сирии появилась Россия, минимального экспедиционного контингента ВКС и «вежливых людей» хватило, чтобы терроризм немедленно пошел на спад. За несколько лет наша армия справилась с тем, с чем американские военные ничего не могли поделать два десятилетия. И все это, несмотря на попытки сокрытия, стало достоянием общественности. Говорить о Владимире Путине и вовсе излишне — своей изоляционистской политикой в сфере информации Запад сделал из российского лидера не просто «самого влиятельного человека» на Земле, но и символ серьезного руководителя, способного стратегически сопротивляться гегемонизму США даже при самых плохих раскладах.

Mil.ru ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» (Сирийская Арабская Республика)

Безусловно, ключевая заслуга в этом принадлежит нашей стране, которая за эти годы показала миру грамотную игру на поле своего соперника. Но в то же время немало за нас сделал и сам Запад голословной пропагандой и действиями собственных СМИ.

В этом и состоит наш шанс для роста общества и государства. Уворачиваясь, мы годами выигрывали время, копили силы, развивались, использовали ошибки противника и играли на контратаках против него самого. Это работало тогда и продолжает работать сегодня. Мы укрепились и повысили свое реноме в мире, сумели оттянуть этап непосредственного противостояния до того, пока разрыв между реальностями в головах западного обывателя не достиг пика. В итоге, чем дольше мы воздерживаемся от радикальной борьбы, чем лучше показываем себя, а чем тверже действуем в рамках международного права, тем больше штампы «агрессивной» России уступают место фактам о стране.

Важно ли это? Да, поскольку приносит не только самоудовлетворение, но и реальные плоды — Россия все больше воспринимается весомой альтернативой Западу. Смогло бы коалиционное большинство Италии, например, заявить, что «мы добиваемся и добьемся дружбы с Россией, настаиваем на отмене санкций и считаем, что нынешняя политика ЕС в ее отношении не обоснована», если бы Москва повела себя иначе? Могла бы Сара Вагенкнехт, популярнейшая политическая фигура Германии, с трибуны Бундестага призывать немцев и Меркель «открыть глаза, прекратить пресмыкаться перед Вашингтоном и направить свои силы на восстановление дружбы с Москвой», если бы мы отвечали жестче, ударом на удар?

Был ли смысл действиями сродни американским втягиваться в прямой конфликт и толкать таким образом потенциальных союзников в безвыходный тупик «трансатлантической солидарности»? Смог бы Китай под радикальным давлением найти компромисс и сохранить отношения с Россией, рискуя потерять главный рынок в лице США? Примеры можно перечислять бесконечно…

Именно поэтому либералы и люди, выдающие себя за сторонников России, в последнее время все чаще начали призывать россиян «стать жестче», отвечать «радикально», «рвать отношения», «воевать» и прекратить, наконец, называть их «партнерами». Конечно, с точки зрения эмоций это можно понять, но с точки зрения последствий и целей это себя не оправдывает.

Mil.ru Российская армия

В действительности ура-патриотизм редко проявляется на таком уровне случайно, и в данном случае это тоже не просто так. Мы стоим на пороге смены технологического уклада. Все ведущие мировые игроки: Китай, США, Россия аккумулируют силы для мощного рывка. Непопулярные экономические решения, проводимые Трампом, направлены именно на это. Непопулярные экономические шаги Владимира Путина — точно также. И даже беспрецедентная чистка элит в КНР, проводимая Си Цзиньпином, преследует те же самые позиции.

Все понимают: тот, кто окажется на старте этого процесса в неподготовленном состоянии, отстанет уже навсегда. И поэтому наша задача не бросаться грудью на амбразуру, а пусть даже через силу, называя врагов партнерами, иногда отступая в отдельных битвах, выиграть войну. Мы должны развиваться, применять китайский метод невмешательства, выигрывать и использовать выигранное время с умом, заниматься внутренней политикой, обезопасив себя во внешней. И многое у нас уже получилось.

После 1 марта и исторической речи Владимира Путина мы обезопасили себя на годы вперед, а теперь, наконец, начали заниматься и внутренней повесткой. Показательно, что именно в этот момент нас и стали убеждать в излишней мягкости, требовать «давить», «воевать» и отвечать «жестче» и даже запустили целую цепочку провокаций на внутреннем фронте и через СМИ. На непопулярные экономические решения посыпались многочисленные вбросы и заказные материалы, немедленно и массово по соцсетям распространялись фейки о скором повышении налогов буквально на все, от дождя до «пластиковых» переводов, да и цены на бензин выросли в тот же период далеко не случайно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

А между тем видели ли вы количество машин на улицах и городах России? Видели ли отличные федеральные трассы по всей стране? Заметили ли, сколько строится мостов, жилых районов, гражданской, военной и сопутствующей инфраструктуры, как быстро множатся магазины шаговой доступности? Обратили ли внимание, что темпы роста ВВП в 2008—2009 году в мировой кризис без всякой санкционной политики упали настолько, что превысили таковые в уровень дефолта 1998 года, а в 2014—2015 году под безумным прессингом коллективного Запада санкциями и ударами по валютному курсу падение оказалось минимальным?

Так становится ли Россия сильней при подобной стратегической методике? Работает ли «политическое дзюдо» Путина, или нам действительно стоит броситься на врага, который значительно сильнее нас и получит от этого больше выгоды? Стоит ли опять радовать Китай, вновь позволяя ему наслаждаться старой поговоркой: «Пока два тигра вцепились друг в друга, мудрая обезьяна…» извлечет из этого свои плюсы? Разумеется, когда это будет необходимо, Россия не дрогнет и будет биться до конца, но нужно ли это начинать именно сегодня?

Время спокойствия делает нас сильней, а врагов слабее. Так складываются нынешние времена, и так развивается современная геополитика. Однополярный мир трещит по швам, а мы держим удар и копим силы.