ФИФА терпеть не может, когда политика домешивается к футболу. Но она всё равно туда просачивается. Вот и чемпионат мира — 2018 в России не уберегли от этой заразы.

«Победа Германии — это победа Европы». Пропагандистский плакат усташской Хорватии

Сначала швейцарские косовары Джердан Шакири и Гранит Джака в матче с сербами передали привет от Албании, празднованием голов намекнув на её флаг. Шакири ещё и играет в бутсах с флагами Косово и Швейцарии. Что значит косовский вопрос в отношениях Сербии и Албании, объяснять не нужно.

А вот второй политический скандал полыхнул уже непосредственно в связи с Россией. Пока наша страна переживала поражение от сборной Хорватии, её защитник Домагой Вида в парочке с экс-игроком Огненом Вукоевичем посвятил победу над нашей сборной Украине. Напоследок хорваты ещё и прокричали в камеру: «Слава Украине!».

Football.ua Домагой Вида

И Вида, и Вукоевич долгое время выступали за киевское «Динамо». Последний сейчас работает там скаутом по Балканам. А некоторые личности на Украине очень порадовались вылету России от Хорватии. И, ясное дело, первыми, кого они решили спросить об этом, стали экс-игроки «Динамо». А тех понесло.

Хорватский футбольный союз сделал на этот счёт следующее заявление: «Данные слова были связаны исключительно с большим числом сообщений со словами поддержки, полученных с Украины, с которой Виду и Вукоевича многое связывает в клубной карьере». Ну, а что им ещё говорить?

Меж тем не стоит забывать, что «Слава Украине!» не просто милое признание в любви к неньке, а лозунг бандеровцев, которые резали и своих, и чужих, сотрудничая с Гитлером. А сейчас именно бандеровская идеология прививается едва ли не как официальная Украине. К слову, разделяет её меньшинство, знает ещё меньше — и это в конечном счёте, как и выбор ложных, неоднозначных героев, раскалывает страну.

Но фокус в том, что в самой Хорватии есть похожий опыт. В стране нет покаяния за сотрудничество с Гитлером. Наоборот, тот опыт воспринимается как опыт первой хорватской государственности. Тогда, напомню, усташами было основано так называемое Независимое Государство Хорватия. И начался геноцид: по разным оценкам, хорватские националисты убили от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч сербов.

Гитлер и Геринг принимают лидера хорватских усташей Анте Павелича

Для их уничтожения было изобретено специальное оружие — сербосеки: переделанная коса или фабричный клинок, надетые на кожаную рукавицу. Чтобы создать идеальный сербосек хорватское правительство даже провело нечто вроде конкурса-опроса. В результате Независимое Государство Хорватия заказало партию сербосеков у нацистов, чтобы массово убивать сербов в концентрационных лагерях, соревнуясь в числе жертв. Ад!

Сербосек

Можно сказать, что это дела давно забытых дней, вот только Хорватия так и не покаялась за это. А, например, хорватский кардинал Алоизие Степинац, сотрудничавший с Независимым Государством Хорватия, в 1998 году был причислен Римско-католической церковью к лику блаженных.

Алоизие Степинац (крайний справа)

К чему это я? Да к тому, что когда в стране нет покаяния за доказанные преступления прошлого, то что-нибудь гадкое проявляется и в настоящем. Как тени прошлого из рассказов Стивена Кинга или Говарда Лавкрафта. Хорватия тут похожа на Украину, хоть и в меньшей степени. Нынешнему хорватскому правительству хватает ума не выставлять ещё не высохшую кровь напоказ.

Хорватские усташи убивают серба

Однако хорватские спортсмены нет-нет да и выступят с националистическими заявлениями. Чего, например, только стоили речи знаменитого баскетболиста Тони Кукоча. А теперь отличились и Домагой Вида с Огненом Вукоевичем. Да, они связаны с Украиной, да, они хотели сделать приятное стране, в которой немало поиграли, но нацистские заявления вкупе с хорватским наследием усташей выглядят, по меньшей мере, дико. А по-хорошему заслуживают серьёзного наказания от ФИФА. Но его ожидаемо не последовало.

Maršal marmont Тони Кукоч (слева)

Так от чего идут такие заигрывания? А это именно заигрывания, потому что нацистских настроений за Видой и Вукоевичем никто не замечал. Фокус в том, что футболисты, как правило, в принципе не очень умные люди. Голова им нужна, чтобы забивать мячи, но не для того, чтобы думать. И Вида ляпнул то, что он ляпнул.

А Украину в очередной раз использовали, как повод для того, чтобы позлить Россию. Не съем — так понадкусываю. И я не думаю, что украинцам стоит гордиться тем, что их страну зачастую используют сугубо как повод для провокаций.

Однако куда хуже, когда глупость становится базовой моделью многих людей в одной конкретно взятой стране. Ведь сколько таких бездумно орало на Евромайдане «Слава Украине!»? Сколько орёт сейчас? Орёт, не понимая, не зная, откуда реально происходит данное выражение. А если узнаёт, то боится идти против матрицы.

Дмитрий Садовников Огнен Вукоевич

Дитрих Бонхеффер писал: «Глупость страшнее злобы. Против зла можно протестовать, его можно разоблачить, в крайнем случае его можно пресечь с помощью силы; зло всегда несёт в себе зародыш саморазложения. Против глупости мы беззащитны… Глупец абсолютно доволен собой». Бонхеффер знал, о чём говорил, потому что был убеждённым борцом с нацизмом, за что его и казнили за месяц до падения гитлеровской Германии.

И вот когда тотальная глупость коррелируется с неадекватным восприятием собственной истории, с отсутствием внятных оценок преступлений прошлого, тогда и рождаются не только дурацкие фразы двух хорватских идиотов, но и настроения, превращающие обычных людей в монстров, вооружающихся сербосеками или чем-то ещё. Здесь может увидеться преувеличение, но путь этот, на самом деле, короток. Достаточно задать условия — той же победной эйфорией, например, — и надавить на личность. Ханна Арендт прекрасно разобрала это в своих размышлениях о судебном процессе над Эйхманом в Иерусалиме. Он ведь тоже, лично ответственный за убийство сотен тысяч евреев, не видел в своих действиях ничего страшного — лишь следовал долгу.

И вот, чтобы эйхманов, бандер и людей с сербосеками было меньше, надо не только реально оценивать прошлое, не заигрывая с радикальными проявлениями, но и искоренять тотальную глупость, благоприятствующую, как жара холере, развитию всякой дряни, в конечном итоге отравляющей и каждого человека, и общество в целом. Человек слаб перед матрицей, а глупость — одно из главных условий существования данной матрицы. Домагой Вида и Огнен Вукоевич лишний раз напомнили нам об этом.