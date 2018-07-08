Согласно информации, предоставленной начальником Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генерального штаба Вооружённых сил России, генерал-майором Александром Новиковым, опубликованной в газете «Красная звезда», российская армия имеет на вооружении более 1900 единиц беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом только в Сирии было выполнено более 23 000 вылетов с налётом более 140 000 часов. Отдельно Новиков отметил, что в рамках Государственной программы вооружений завершается разработка перспективных БПЛА с большой продолжительностью и высотой полёта. Посмотрим, о каких беспилотниках идёт речь.

U.S. Air Force БПЛА ВВС США

Россия начала «с нуля» в 2008 году

Война в Южной Осетии, разгоревшаяся в августе 2008 года, стала настоящим испытанием для российской армии. Несмотря на сравнительно лёгкую победу (Грузия в качестве противника России подходит слабо), по многим пунктам тест этот был провален. И одним из главных пунктов стала именно беспилотная авиация — тогда на вооружении России имелись такие образцы, как Ту-143 «Рейс» и Ту-243 «Рейс-Д». Эти беспилотники были уже абсолютно морально устаревшими и, несмотря на свои большие габариты, а также сложность применения, могли вести разведку на достаточно небольшой дальности от командного пункта, причём полёт осуществлялся по заранее введённому маршруту (то есть изменить полётное задание или вести постоянное наблюдение за каким-то конкретным объектом было невозможно). Также невозможно было и осуществлять видеоконтроль работы собственных дальнобойных средств поражения (артиллерия, авиабомбы, тактические ракеты и т.п.). Даже у Грузии на тот момент были на порядок лучшие возможности в этой области — в Израиле были приобретены БПЛА Hermes 450 и Skylark. Ход войны показал, что «шапкозакидательское» отношение к теме БПЛА, которое было характерно для российского военного руководства, оказалось в корне неверным, из-за чего Россия отстала в этих технологиях от запада по меньшей мере на 20 лет.

George Chernilevsky Разведывательный БПЛА Ту-143 «Рейс»

Решением проблемы пришлось заниматься очень быстро — причём как за счёт закупок технологий за рубежом, так и собственных разработок. Сначала, в 2009 году в Израиле были приобретены БПЛА Searcher II, позже началось их лицензионное производство в России из израильских комплектующих (машина получила название «Форпост»). Есть планы к 2019 году начать самостоятельный выпуск модернизированной версии БПЛА из российских комплектующих. Из имеющихся в распоряжении российской армии БЛПА — «Форпост» имеет самые большие возможности, как по дальности действия и времени полёта (250 км, 15−18 часов), так и по полезной нагрузке (до 120 кг).

U.S. Army БПЛА Searcher II («Форпост»)

В самой России было разработано множество БПЛА меньшего радиуса действия и габаритов, самым массовым из них стал «Орлан-10», способный брать до 5 кг полезной нагрузки и имеющий максимальную продолжительной полёта до 16 часов (оператор может управлять машиной на дальности до 120 км). Есть и другие системы, например, «Наводчик-2», в состав которого входит линейка БПЛА «Гранат» (четыре типа) — известно, что один из них приспособили к задаче лазерного целеуказания, для корректировки огня управляемыми артиллерийскими снарядами «Краснополь-М» (эффективность была показана в Сирии). Однако все успешные российские проекты объединяет одно — они имеют относительно небольшие габариты, небольшую высоту полёта (тяжелое высококлассное разведывательное оборудование, способное действовать с большой высоты, на них поставить невозможно) и дальность полёта, а также низкую полезную нагрузку. К тому же до сих пор большая часть ключевых систем закупается за рубежом — от двигателей до самих средств разведки. Тем не менее по количеству БПЛА, которое в 2008 году, можно сказать, равнялось нулю, к 2018 году Россия подошла со вторым или третьим по численности парком БПЛА в мире (до США пока очень далеко — ещё в 2014 году у них было около 11 000 БПЛА разного класса, а информация по Китаю очень ограничена — возможно, страна занимает второе место).

Mike1979 Russia БПЛА «Орлан-10»

Дальнейшие перспективны

Несмотря на серьёзный рывок, Россия пока достаточно далека от принятия на вооружение БПЛА класса MALE (средней высоты и большой продолжительности полёта) и HALE (большой высоты и большой продолжительности полёта, иногда именуются стратегическими). Именно этот класс машин способен нести серьёзное ударное вооружение, такое как противотанковые управляемые ракеты, и вести разведку на огромных дистанциях от собственных баз. Надо сказать, что первый ударный MALE беспилотник в США — MQ-1A Predator, был принят на вооружение ещё в 2002 году и был способен провести в небе не менее 20 часов. А HALE БЛПА RQ-4 GlobalHawk на вооружении с 2004 года (ведёт разведку с высоты 18 км, может находится в полёте не менее 30 часов). Больших успехов достиг и Израиль. Интересно, что тот же Азербайджан, закупивший БПЛА Hermes 900 и Heron, в этом смысле заметно опережает Россию.

U.S. Air Force БПЛА MQ-1B Predator

В России есть ряд проектов в категории MALE БПЛА — это «Орион» (прямой аналог Predator) компании «Кронштадт», «Альтиус» ОКБ Симонова (масса до 7,5 тонны — промежуточный между Predator/Reaper и RQ-4 GlobalHawk) и «Охотник» компании «Сухой». «Альтиус» и «Орион» уже выполняют лётные испытания, а «Охотник» (более сложная машина, судя по всему, выполненная по схеме «летающее крыло») начнёт их в 2018 году. Работы идут достаточно сложно, есть информация о потере одного «Ориона» по техническим причинам, а также проблемах с «Альтиусом» (явно не помог делу и арест генерального директора ОКБ Симонова Александра Гомзина в апреле 2018 года). При лучшем стечении обстоятельств принятия этих машин на вооружение в ударной конфигурации не стоит ожидать раньше начала или середины 2020-х годов. По «Охотнику» и вовсе очень мало информации, по мнению некоторых экспертов, это могут быть работы на уровне создания демонстратора технологий. Требует решения множество задач — от выбора оптимальной силовой установки (закупка или разработка), до решения задачи создания устойчивого канала спутниковой связи (именно так управляются американские БПЛА в тысячах километров от наземного пункта управления). Нужна работа и над вооружением для БПЛА — разработка небольших корректируемых бомб и решение хронических проблем по разработке противотанковых управляемых ракет третьего поколения «Гермес», работающих по принципу «выстрелил и забыл».

Таким образом, по заметной части категорий БПЛА даже сейчас, после огромного количества выполненных работ, Россия отстаёт от США не менее чем на 18−20 лет. Таким стал результат отсутствия понимания важности этого вооружения до войны 2008 года. Тем не менее дополнительное финансирование и грамотный контроль за идущими работами могут принести реальный результат и уменьшение технологического отставания в течение 5−6 лет.