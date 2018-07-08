



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Как сообщает СNN Türk, представитель МИД Турции объявил журналистам о том, что Турция выходит из Африна. Таким образом, операция, которую резко критиковали за то, что она была затеяна с целью получения голосов избирателей, подошла к концу сразу после окончания президентских и парламентских выборов в Турции. Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой сделал заявление во время прямого эфира на канале TRTHaber в рамках программы визита иностранных журналистов в Африн, организованного дипломатическим ведомством совместно с Главным управлением прессы и информации (BYEGM) и управлением Генерального штаба Турции. «Некоторое время назад жители Африна основали собственный муниципальный совет. В совете присутствуют курды, туркмены, арабы. Военные и охранные структуры постепенно также переходят в их руки. Турция еще на некоторое время останется здесь. Говорить о неделях некорректно, в этом плане я бы хотел сделать примечание. Однако, как я и сказал, работы по обучению охранных сил и их снабжению идут полным ходом», — заявил Аксой.

U.S. Army Турецкие солдаты

Скандал по поводу закрытия немецкой школы в Измире

Согласно SamanyoluHaber, немецкая школа в Измире, принадлежащая посольству Германии, была закрыта решением муниципального управления народного образования по причине «недостаточной правовой базы». «Мы предполагаем, что это временно», — заявил директор школы. Германия попросила турецкую сторону объяснить причины подобного решения. «Мы направим прошение турецкому правительству о том, чтобы они объявили причины закрытия школы. Немецкие школы в Турции по-прежнему будут составлять основу культурного и образовательного обмена между двумя странами», — заявили в посольстве.

Школьники должны будут выбирать лицеи «имам хатип»

По сообщению газеты Sözcü, после объявления результатов вступительного экзамена из средней школы в лицей (LGS) для одного миллиона школьников начался процесс выбора лицея. Школьники должны определиться со 2 по 13 июля. Согласно новым правилам, из пяти выбранных школ нужно обязательно выбрать один лицей «имам хатип» (с религиозным уклоном). Распределение происходит через электронную систему e-Okul или непосредственно через администрацию средних школ. Некоторая информация, указанная в руководстве по выбору лицея, привела в замешательство родителей и детей. Там указывается, что даже ученики, набравшие высшие баллы по вступительному экзамену LGS и вошедшие в первые 120 тысяч, обязаны будут выбрать лицеи «имам хатип» и профессиональные лицеи. Также поясняется, что для тех учеников, которые могут выбрать пять лицеев, но не выбирают «имам хатип», на экране не будут доступны так называемые «хорошие» школы и школы, которые принимают по результатам экзаменов. С другой стороны, в руководстве не написано, сколько именно баллов нужно будет набрать ученикам для поступления в тот или иной лицей, поэтому ни родители, ни школьное руководство не владеют полной информацией по этому вопросу.

В школе

Еще одна газета закрыта

Газета Haberturk сообщила, что ее последний номер выйдет в печать 5 июля. Слухи о том, что издание прекращает свою деятельность подтвердились электронным письмом, отправленным председателем группы Ciner Medya Кенаном Текдагом всем работникам. «Мы решили прекратить нашу издательскую деятельность 5 июля 2018 года, но в то же время более интенсивно будем продолжать нашу журналистскую работу, сосредоточившись на интернет-проектах, особенно Haberturk.com, а также интегрированных с ним телевизионных каналах Show Haber, Habertürk TV, Bloomberg HТ», — отметил Текдаг.

Режим чрезвычайного положения отменяется. Но…

Согласно SamanyoluHaber, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о том, что режим чрезвычайного положения будет отменен в понедельник вместе с представлением нового кабинета. Йылдырым заявил, что перед отменой режима будет принят последний указ с силой закона (KHK). «В последнем постановлении будут указаны такие изменения, которые помогут предотвратить террористические нападения после отмены режима чрезвычайного положения», — добавил премьер. Однако утверждается, что согласно новому указу будет уволено более 10 тысяч человек из турецких вооруженных сил, полиции и других государственных учреждений. Режим чрезвычайного положения, объявленный 20 июля 2016 года, продлевался семь раз. За время режима 110 778 человек были незаконно отстранены от занимаемых ими должностей, из них 3604 позже вернулись на свои рабочие места.

Новая операция против военных

Как передает TR724, в рамках «охоты на ведьм», проведенной Главной прокуратурой Анкары, было задержано 68 офицеров из командования сухопутных войск Турции. В рамках операции в отношении 68 военных, в том числе 22 полковников, которые ранее подвергались административным процедурам, 19 подполковников, находящихся на службе, и еще 27 подполковников было вынесено решение о задержании. Операция прошла в 18 городах. Утверждается, что военные были задержаны по причине того, что им звонили по таксофонам. В ходе операции в Стамбуле был задержан 271 военнослужащий, в том числе 122 служащих офицера. Решение об аресте снова было принято на основании звонков по таксофону или занесения в черные списки. Операция прошла в 47 городах округа Стамбул.

Voice of America Турецкая полиция

Крупнейшие компании Турции

Dünya Gazetesi опубликовала список крупнейших компаний Турции. Согласно списку Fortune 500, первое место заняла фирма TÜPRAŞ с оборотом 53,9 миллиарда лир. В рейтинг вошли 97 новых компаний, а также 261 производственная, 128 торговых, 88 представителей сферы услуг и 23 строительные компании. Пять лучших компаний из списка Fortune 500:

TÜPRAŞ: 53 миллиарда 948 миллионов 110 тысяч лир;

Enerji Piyasaları İşletme AŞ: 41 миллиард 168 миллионов 719 тысяч лир;

Petrol Ofisi: 40 миллиардов 847 миллионов 704 тысячи лир;

Türk Hava Yolları: 39 миллиардов 779 миллионов лир;

BOTAŞ: 33 миллиарда 470 миллионов 283 тысячи лир.

Число турецких беженцев в Европе бьет все рекорды

Согласно сообщению Euronews, последний отчет под названием «Положение беженцев в Европейском союзе за 2017 год», подготовленный Европейским офисом по вопросам предоставления убежища (EASO), предоставил шокирующие данные по количеству одобренных и отклоненных заявок турецких граждан на предоставление убежища в европейских странах. Одним из самых примечательных фактов в отчете стал рекордный рост числа граждан Турции, которым был предоставлен статус беженцев в Германии после первой же поданной заявки. За 2017 год цифры выросли более чем на 800%, а количество заявок приблизилось к 4860. Стало известно, что общее количество заявок на предоставление статуса беженца для граждан Турции в странах ЕС возросло на 42%. Количество первичных заявлений, поданных турками, в 2016 году составляло 10 660, а в 2017 возросло на 46% и достигло 15 570. Германия занимает первое место среди желаемых стран среди турецких граждан (52%). Количество заявок, которые все еще рассматриваются немецкой стороной, в 2017 году увеличилось на 40% и достигло 19 тысяч.

Более 40 стран объединились против США

Ведущие торговые партнеры США, в том числе ЕС, Китай и Япония, выразили глубокую обеспокоенность по поводу планов президента США Дональда Трампа по введению дополнительных тарифов на импорт автомобилей и запасных частей и поделились своим недовольством со Всемирной торговой организацией. Япония и Россия начали обсуждения в Совете по торговле Всемирной торговой организации, предупреждая, что такие меры США вызовут ответные меры, что в итоге приведет к краху основанной на правилах многонациональной торговой системы. Более 40 членов ВТО, в том числе 28 стран Европейского союза, предупредили о том, что, учитывая процветание автомобильной отрасли в мировой торговле, то, что делают США, может серьезно подорвать мировой рынок и угрожает системе ВТО. Из-за проблем национальной безопасности США ввели таможенные пошлины на ввоз стали и алюминия из Европы, а также проводят работы по введению таможенных пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей.

Германия: «С этой Турцией — никогда…»

Согласно Deutsche Welle Türkçe, немецкий парламент счел, что на данный момент переговоры с Анкарой по модернизации Таможенного союза представляются невозможными. Власти напомнили о том, что Турция продолжает отдаляться от ЕС, ситуация с независимостью суда в связи с режимом чрезвычайного положения вызывает беспокойство, а с момента попытки государственного переворота и до сегодняшнего дня в Турции было закрыто 200 средств массовой информации, более 700 журналистских удостоверений были аннулированы, с продажей Doğan Grubu 90% всех СМИ перешли в руки правительства. Берлин присоединился к мнению Еврокомиссии, которая в своем отчете отметила, что «Турция семимильными шагами отдаляется от Европейского союза», они «внимательно и с обеспокоенностью следят» за изменениями, произошедшими в стране после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года и введения режима чрезвычайного положения, и делятся своими замечаниями и ожиданиями с турецким правительством.

Флаги Турции, Германии и ЕС

Новый революционный указ

Закон № 477, опубликованный в «Официальном вестнике», и указ с силой закона, который содержит поправки к определенным законам, представляет новые правила для президентской системы правления в Турции. Согласно 74 пунктам и 2 временным пунктам указа некоторые обязанности и полномочия совета министров передаются президенту. В некоторых местах слова «совет министров» и «премьер-министр», которые были указаны в законах с 1924 года, были заменены на «президент» и «президентский». Изменения в законе коснулись отсылок на совет министр и министров, которые теперь будут заменены на обращения к президенту. Ранее некоторые полномочия депутатов парламента уже были переданы президенту.

Температура воздуха достигла 61 градуса

Согласно новостям канала NTV, в южных регионах Турции жара бьет все рекорды. В таких городах, как Шанлыурфа и Диярбакыр, столбики термометров показали 61 градус. Многие дети и подростки, которым надоела невыносимая жаркая погода, стекаются в бассейны, открытые муниципалитетами для бесплатного обслуживания. Молодые люди, выстроившиеся в длинные очереди перед дверьми бассейнов, допускаются сотрудниками внутрь поэтапно через каждый час.